Юрий Лоза получил штраф за превышение скорости более чем на 60 км/ч

«Пришёл штраф за превышение скорости более чем на 60 км, - пишет Юрий Эдуардович. - Нарушение состоялось две недели назад на трассе М4, в самом начале Тульской области по направлению в Москву.

Я всегда езжу по навигатору, который в данном случае не среагировал. Он показывал разрешённые 110 км/ч, соответственно, я шёл чуть меньше «130-ти».

По мнению классика отечественного рока, в указанном им месте, «видимо, какая-то хитрая ловушка – незаметный знак ограничения до «полтинника», а потом камера, которая как-то защищена от радара».

Самое неприятное, по версии Юрия Эдуардовича, то, что в этом месте он уже попадал на тот же штраф, было это в прошлом году. «Так что будьте осторожны!», - предупреждает артист.

Что ж, и "звездам" иногда не везет... Понимаем.

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