Юрий Лоза получил штраф за превышение скорости более чем на 60 км/ч
«Пришёл штраф за превышение скорости более чем на 60 км, - пишет Юрий Эдуардович. - Нарушение состоялось две недели назад на трассе М4, в самом начале Тульской области по направлению в Москву.
Я всегда езжу по навигатору, который в данном случае не среагировал. Он показывал разрешённые 110 км/ч, соответственно, я шёл чуть меньше «130-ти».
По мнению классика отечественного рока, в указанном им месте, «видимо, какая-то хитрая ловушка – незаметный знак ограничения до «полтинника», а потом камера, которая как-то защищена от радара».
Самое неприятное, по версии Юрия Эдуардовича, то, что в этом месте он уже попадал на тот же штраф, было это в прошлом году. «Так что будьте осторожны!», - предупреждает артист.
Что ж, и "звездам" иногда не везет... Понимаем.
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«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами
В Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России раскрыли статистику по фиксации нарушений ПДД автомобилями иностранных граждан. Самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20 – 40 км/ч.Читать далее
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30.06.2022, 17:59
Суд решил привязать сумму штрафа к размеру автомобиля: водителя внедорожника обязали заплатить вдвое больше
Штрафы за нарушение ПДД в Германии и так немаленькие. Проезд на запрещающий сигнал светофора обойдется нарушителю в 200 евро. Недавно суд Франкфурта-на-Майне создал интересный прецедент, обязав водителя внедорожника заплатить значительно больше.Читать далее
-
21.06.2022, 13:03
Водитель разогнался на шоссе до 215 км/ч и был арестован: что он сказал в свое оправдание
41-летний водитель мощного внедорожника Mercedes-AMG G63 умудрился почти вдвое превысить скорость на шоссе с действующим ограничением в 120 км/ч. Остановившим его полицейским он рассказал целую историю, но стражи порядка гонщику не поверили.Читать далее
-
20.06.2022, 13:30
Штрафы в России начали собирать по-новому
С 20 июня в России существенно изменился механизм взыскания просроченных штрафов за нарушения ПДД. Жизнь приставов стала проще, а должникам, наоборот, сложнее будет уйти от ответственности.Читать далее
-
09.06.2022, 09:54
Давно не оплачивали штраф за нарушение ПДД? В Ростовскую область лучше не соваться
С 10 по 20 июня 2022 года автоинспекторы Ростовской области будут минимально лояльны к тем водителям, которые имеют задолженности по оплате штрафов за нарушения ПДД.Читать далее
-
07.06.2022, 14:54
70 000 руб. за 66 штрафов: женщину-должницу вынудили заплатить по долгам
Жительница Астраханской области долго вела «свободный», если так можно выразиться, образ водительской жизни. Она регулярно и умышленно превышала допустимую скорость движения и ездила, не пристегиваясь ремнем безопасности. Читать далее
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