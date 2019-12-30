Юрий Лоза признался, что не умеет правильно хранить в межсезонье шины
- 736
- 0
Фото: Twitter.com
«Вот уж действительно, «век живи — век учись», - пишет 65-летний Юрий Эдуардович. - Вчера наконец решил сменить резину. Привожу на шиномонтаж свою зимнюю, которая всё лето провела в гараже, а тамошний спец мне заявляет, что я её неправильно хранил».
Подписчики охотно прокомментировали признание Юрия Лозы, стараясь продемонстрировать свою осведомленность в шинном вопросе.
Алексей Бокарёв: «Наверняка, есть много такого, чего вы слышали, но не придавали значения. Мастер ошибается. Главная причина - реальность. В жизни всегда кто-то добрый доложит на вертикальное колесо ещё одно или какую-нибудь ерунду, превращающую колесо в квадрат. Резина отдельно от дисков хранится только горизонтально и очень короткий срок. Это одна из причин того, что всегда нужно покупать свежую и всегда ставить на новые диски без последующих «переобуваний». «Гудьир», «Бридж», «Мишлен», зимой «Нокиан» версий XL или «Нордман». Остальные на свой страх и риск. Кому надёжность - кому «собственная гордость»...
Людмила Мила: «Я тоже знаю, т.к. у меня почётная миссия: каждый год закатывать помытые колёса в чуланчик на даче и через пару месяцев достать от туда ёлочку… Соответственно, и колёса перекатить. Ещё их стараюсь распределить так, чтобы они не касались друг друга».
Роман Владимиров: «Я об этом давно знаю. Кручу резину, когда вспоминаю. А вспоминаю не всегда. Прошедшим летом «зима» вообще пролежала просто стопкой. Так вот, с тем, чтобы так или иначе возникали проблемы, не сталкивался ни разу».
Сергей Аленькин: «Ура! Зима пришла! Вот почему снега и мороза не было. Берег Дед Мороз нашего Юрия»!
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве