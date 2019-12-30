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30 декабря 2019, 05:39

Юрий Лоза признался, что не умеет правильно хранить в межсезонье шины

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Автор-исполнительных собственных песен, а по совместительству активный блогер Юрий Лоза выложил на своей страничке в социальных сетях пост, в котором рассказывает о том, как решился поменять на автомобиле шины, и что ему ответил мастер шиномонтажа.
Юрий Лоза признался что не умеет правильно хранить в межсезонье шины

Фото: Twitter.com

«Вот уж действительно, «век живи — век учись», - пишет 65-летний Юрий Эдуардович. - Вчера наконец решил сменить резину. Привожу на шиномонтаж свою зимнюю, которая всё лето провела в гараже, а тамошний спец мне заявляет, что я её неправильно хранил».

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«Оказывается, - продолжает музыкант, - баллоны должны были стоять, а не лежать, к тому же не просто стоять, а хотя бы раз в два месяца переворачиваться на 180 градусов. Когда я спросил: в чём разница, он ответил, что резина от долгого лежания деформируется и колёса потом очень непросто отбалансировать. Совет, конечно, хороший, но почему я узнаю об этом лишь на третьем десятке автолюбительского стажа? Загадка».

Подписчики охотно прокомментировали признание Юрия Лозы, стараясь продемонстрировать свою осведомленность в шинном вопросе.

Алексей Бокарёв: «Наверняка, есть много такого, чего вы слышали, но не придавали значения. Мастер ошибается. Главная причина - реальность. В жизни всегда кто-то добрый доложит на вертикальное колесо ещё одно или какую-нибудь ерунду, превращающую колесо в квадрат. Резина отдельно от дисков хранится только горизонтально и очень короткий срок. Это одна из причин того, что всегда нужно покупать свежую и всегда ставить на новые диски без последующих «переобуваний». «Гудьир», «Бридж», «Мишлен», зимой «Нокиан» версий XL или «Нордман». Остальные на свой страх и риск. Кому надёжность - кому «собственная гордость»...

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Владимир Мишенин: «Юрий, а что, до этого колёса плохо балансировались? Единственное, что помешает балансировке, - это когда машина долгое время стоит на спущенном колесе. Да и то зависит от качества резины. Я больше 30 лет профессионалом отпахал, кое-какой опыт есть. Как удобнее хранить, так и храните. Ни черта ей не делается. Всё остальное - маркетинг и хранение резины за деньги у чужого дяди».

Людмила Мила: «Я тоже знаю, т.к. у меня почётная миссия: каждый год закатывать помытые колёса в чуланчик на даче и через пару месяцев достать от туда ёлочку… Соответственно, и колёса перекатить. Ещё их стараюсь распределить так, чтобы они не касались друг друга».

Роман Владимиров: «Я об этом давно знаю. Кручу резину, когда вспоминаю. А вспоминаю не всегда. Прошедшим летом «зима» вообще пролежала просто стопкой. Так вот, с тем, чтобы так или иначе возникали проблемы, не сталкивался ни разу».

Сергей Аленькин: «Ура! Зима пришла! Вот почему снега и мороза не было. Берег Дед Мороз нашего Юрия»!


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Юрий Лоза признался, что не умеет правильно хранить в межсезонье шины
«Вот уж действительно, «век живи — век учись», - пишет 65-летний Юрий Эдуардович. - Вчера наконец решил сменить резину. Привожу на шиномонтаж свою зимнюю, которая всё лето провела в гараже, а тамошний спец мне заявляет, что я её неправильно хранил». {{material_116802}} «Оказывается, - продолжает музыкант, - баллоны должны были стоять, а не лежать, к тому же не просто стоять, а хотя бы раз в два месяца переворачиваться на 180 градусов. Когда я спросил: в чём разница, он ответил, что резина от долгого лежания деформируется и колёса потом очень непросто отбалансировать. Совет, конечно, хороший, но почему я узнаю об этом лишь на третьем десятке автолюбительского стажа? Загадка».Подписчики охотно прокомментировали признание Юрия Лозы, стараясь продемонстрировать свою осведомленность в шинном вопросе. Алексей Бокарёв: «Наверняка, есть много такого, чего вы слышали, но не придавали значения. Мастер ошибается. Главная причина - реальность. В жизни всегда кто-то добрый доложит на вертикальное колесо ещё одно или какую-нибудь ерунду, превращающую колесо в квадрат. Резина отдельно от дисков хранится только горизонтально и очень короткий срок. Это одна из причин того, что всегда нужно покупать свежую и всегда ставить на новые диски без последующих «переобуваний». «Гудьир», «Бридж», «Мишлен», зимой «Нокиан» версий XL или «Нордман». Остальные на свой страх и риск. Кому надёжность - кому «собственная гордость»...{{material_118728}} Владимир Мишенин: «Юрий, а что, до этого колёса плохо балансировались? Единственное, что помешает балансировке, - это когда машина долгое время стоит на спущенном колесе. Да и то зависит от качества резины. Я больше 30 лет профессионалом отпахал, кое-какой опыт есть. Как удобнее хранить, так и храните. Ни черта ей не делается. Всё остальное - маркетинг и хранение резины за деньги у чужого дяди».Людмила Мила: «Я тоже знаю, т.к. у меня почётная миссия: каждый год закатывать помытые колёса в чуланчик на даче и через пару месяцев достать от туда ёлочку… Соответственно, и колёса перекатить. Ещё их стараюсь распределить так, чтобы они не касались друг друга».Роман Владимиров: «Я об этом давно знаю. Кручу резину, когда вспоминаю. А вспоминаю не всегда. Прошедшим летом «зима» вообще пролежала просто стопкой. Так вот, с тем, чтобы так или иначе возникали проблемы, не сталкивался ни разу».Сергей Аленькин: «Ура! Зима пришла! Вот почему снега и мороза не было. Берег Дед Мороз нашего Юрия»!
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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