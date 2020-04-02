Юрий Лоза считает, что лучше сесть в машину и поехать в полюбившийся магазин
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И ещё: а что за пропуска собираются вводить? Если меня захотят проверить некие патрули, то неужели им будет недостаточно паспорта с пропиской, чтобы определить, далеко ли я нахожусь от своего дома? Кому всё это надо?
Ну, и про парки. Как раз там-то никакого коронавируса не может быть по определению. Ну, ввели запрет на компании, это ещё можно понять, но каким образом может заразиться одинокий человек, гуляющий по аллее с собакой? Не знаю, как вас, но меня все эти меры не то, что не убеждают, а лишь добавляют сомнений — быть может, всё это делается в иных целях"?..
У вас есть, что ответить Юрию Эдуардовичу?
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