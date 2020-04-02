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2 апреля 2020, 16:59

Юрий Лоза считает, что лучше сесть в машину и поехать в полюбившийся магазин

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Фото: nedvijdom.ru
«Вот не пойму: почему я должен идти в ближайший магазин, расположенный в 100 метрах от моего дома, а не сесть в машину и съездить в тот магазин, который мне нравится»? С таким вопросом известный поэт-песенник Юрий Лоза обратился к своим подписчикам в социальных сетях.

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И продолжает: «Заразиться в личном автомобиле невозможно по определению, ведь кроме меня и моей жены в нём никто не передвигается. В общественном транспорте теоретически можно что-то подцепить, но я в него и не стремлюсь!

И ещё: а что за пропуска собираются вводить? Если меня захотят проверить некие патрули, то неужели им будет недостаточно паспорта с пропиской, чтобы определить, далеко ли я нахожусь от своего дома? Кому всё это надо?

Ну, и про парки. Как раз там-то никакого коронавируса не может быть по определению. Ну, ввели запрет на компании, это ещё можно понять, но каким образом может заразиться одинокий человек, гуляющий по аллее с собакой? Не знаю, как вас, но меня все эти меры не то, что не убеждают, а лишь добавляют сомнений — быть может, всё это делается в иных целях"?..

У вас есть, что ответить Юрию Эдуардовичу?


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Филя_
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Иван
Carboy
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Юрий Лоза считает, что лучше сесть в машину и поехать в полюбившийся магазин
{{material_129498}} И продолжает: «Заразиться в личном автомобиле невозможно по определению, ведь кроме меня и моей жены в нём никто не передвигается. В общественном транспорте теоретически можно что-то подцепить, но я в него и не стремлюсь!И ещё: а что за пропуска собираются вводить? Если меня захотят проверить некие патрули, то неужели им будет недостаточно паспорта с пропиской, чтобы определить, далеко ли я нахожусь от своего дома? Кому всё это надо?Ну, и про парки. Как раз там-то никакого коронавируса не может быть по определению. Ну, ввели запрет на компании, это ещё можно понять, но каким образом может заразиться одинокий человек, гуляющий по аллее с собакой? Не знаю, как вас, но меня все эти меры не то, что не убеждают, а лишь добавляют сомнений — быть может, всё это делается в иных целях"?..У вас есть, что ответить Юрию Эдуардовичу?
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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