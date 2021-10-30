Юрий Лоза высказался про автомобили: пост получился эпичным и очень забавным
«Милые дамы, - пишет Юрий Эдуардович. - Если ваш муж (друг, приятель) приложит (не дай Бог) руку к левой стороне груди и скажет, что у него с утра «мотор барахлит», вы должны незамедлительно вызвать врача. А пока доктор едет, попытаться поднять больному настроение, сказав, что барахлит у него не весь мотор, а только блок цилиндров. Когда он сделает круглые глаза и уставится на вас с немым вопросом, можно прочитать ему коротенькую лекцию, которую я приведу ниже».
Про нервы, скелет и кровеносную систему
И тут же музыкант продолжает: «Сегодня в народе мотором называют весь автомобиль, а внутренности этого сложного устройства — двигателем внутреннего сгорания, поэтому будем и мы придерживаться и официального и народного определения.
Автомобиль напоминает по сложности организм человека, ведь в нём также представлен мозг (компьютер), нервная система (куча проводов и датчиков), скелет (кузов), кожа (лакокрасочное покрытие), управление температурой тела (система охлаждения), кровеносная система (подача топлива), сердце (как уже говорилось, блок цилиндров), мышцы (ременная или цепная передача), а также руки и ноги (колёса)».
Главное, вовремя определить «болячку»
По мнению г-на Лозы, автомобили, так же, как и люди, «бывают разными по мощности и едят разную пищу. Если среди людей встречаются мясоеды, вегетарианцы и всеядные, то моторы работают на бензине, дизельном топливе, газе или электричестве. Так же, как люди, автомобили болеют — чихают и кашляют. Чем раньше определена «болячка» и приняты меры к её устранению, тем больше шансов, что человек или мотор прослужат долго».
Кто доставляет основные хлопоты
Далее автор поста пытается поразмышлять на тему выбора транспортного средства: «Выбор автомобиля, как и выбор человека — дело неимоверно сложное. Как люди бывают разных национальностей, так и моторы произведены в разных странах. Соответственно, у каждого свои преимущества. Считается, что наименьшее количество хлопот доставляют представители Германии, Японии или Америки, где цивилизация давно пустила глубокие корни. Наши же, при кажущейся основательности, часто не выдерживают испытания временем и начинают капризничать или барахлить».
«Ещё при выборе следует придерживаться принципа достаточности, — продолжает беседовать вслух мэтр песни. - Слишком большое и требовательное устройство будет трудно обслуживать. Кстати, необходимо следить, чтобы топливо заправлялось регулярно и было хорошего качества, ведь ни автомобиль, ни человек на плохом долго не проработают».
О пользе профилактики
И, как водится, заключение: «Если ваш муж (друг, приятель) хватается рукой за левую половину груди, значит, ему нужен отдых и небольшая профилактика в виде проверки всех систем на жизнеспособность. Кстати, если Вы регулярно проходите с ним ТО — техническое обслуживание, то он будет вас радовать многие годы».
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