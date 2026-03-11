Каждый четвертый автобус в РФ оформлен на физлицо

Юрлица владеют 10% автопарка России: свежие данные по сегментам и долям

В России на юридические лица зарегистрировано более 5,5 млн автомобилей, что составляет значительную часть всего автопарка страны. Эксперты раскрыли, в каких сегментах корпоративная собственность преобладает, а где физлица остаются лидерами. Как распределяются права собственности на транспорт и что влияет на доступность и стоимость услуг.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на начало 2026 года в России насчитывается 5,58 миллиона автотранспортных средств, оформленных на юридические лица. Это 10,1% от общего числа зарегистрированных автомобилей в стране. Такой показатель подчеркивает значимость корпоративного сектора для отечественного автопарка и отражает особенности распределения собственности между компаниями и частными лицами.

Наибольшая доля корпоративных машин приходится на сегмент легковых автомобилей - здесь на юрлиц зарегистрировано 2,32 миллиона единиц. Однако, несмотря на внушительное количество, это лишь 4,9% от всех легковых авто в стране. Для сравнения, в сегменте грузовых автомобилей корпоративные владельцы занимают куда более весомую позицию: 1,93 миллиона грузовиков, что составляет 54,2% от общего числа. Это объясняется тем, что грузовой транспорт чаще используется для бизнеса и логистики, где частные лица практически не представлены.

В сегменте легкой коммерческой техники (LCV) на юридические лица приходится 1,08 миллиона машин, что эквивалентно 26,7% от всего парка LCV. Здесь корпоративная собственность также играет заметную роль, но уступает грузовикам и автобусам. Самая высокая доля юридических лиц наблюдается среди автобусов: 74,7% всех автобусов в России принадлежат компаниям, а на частных владельцев приходится лишь 25,3%. Это неудивительно, учитывая специфику эксплуатации автобусов - они чаще всего используются для перевозки пассажиров в рамках коммерческих маршрутов, корпоративных перевозок и муниципальных нужд.

Интересно, что структура корпоративного автопарка напрямую влияет на рынок транспортных услуг и стоимость владения техникой. Например, высокая доля юрлиц среди автобусов и грузовиков способствует обновлению парка и внедрению новых стандартов безопасности, тогда как в сегменте легковых автомобилей преобладание частных владельцев сдерживает массовое обновление моделей. Как отмечают эксперты, подобная ситуация характерна для большинства регионов страны, хотя в крупных городах корпоративный транспорт встречается чаще.

В России структура автопарка формируется под влиянием как экономических, так и законодательных факторов. Корпоративные клиенты чаще обновляют транспорт, следят за техническим состоянием и быстрее реагируют на изменения в правилах эксплуатации. В то же время частные владельцы склонны дольше эксплуатировать автомобили, что влияет на средний возраст машин в стране. Важно отметить, что корпоративный сектор активно участвует в формировании спроса на новые автомобили, особенно в сегментах коммерческого транспорта и автобусов.

К слову, в недавнем рейтинге самых популярных легковых автомобилей в России, который был опубликован на портале 110km.ru, отмечается, что в десятку лидеров вошли как отечественные, так и зарубежные модели. Это подтверждает, что предпочтения частных и корпоративных владельцев существенно различаются, а структура автопарка отражает не только экономические реалии, но и особенности спроса. Подробнее о том, какие модели чаще всего выбирают россияне, можно узнать в специальном материале с анализом свежих регистраций.

По данным «АВТОСТАТ», корпоративный парк транспортных средств продолжает расти, особенно в сегменте коммерческого транспорта. Эксперты отмечают, что компании все чаще инвестируют в обновление автопарка, чтобы соответствовать современным требованиям рынка и законодательства. Это касается не только крупных предприятий, но и малого бизнеса, который активно использует легкую коммерческую технику для доставки товаров и оказания услуг.