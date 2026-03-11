Каждый четвертый автобус в РФ оформлен на физлицо

11 марта 2026, 16:03
Юрлица владеют 10% автопарка России: свежие данные по сегментам и долям
Юрлица владеют 10% автопарка России: свежие данные по сегментам и долям
В России на юридические лица зарегистрировано более 5,5 млн автомобилей, что составляет значительную часть всего автопарка страны. Эксперты раскрыли, в каких сегментах корпоративная собственность преобладает, а где физлица остаются лидерами. Как распределяются права собственности на транспорт и что влияет на доступность и стоимость услуг.
По данным агентства «АВТОСТАТ», на начало 2026 года в России насчитывается 5,58 миллиона автотранспортных средств, оформленных на юридические лица. Это 10,1% от общего числа зарегистрированных автомобилей в стране. Такой показатель подчеркивает значимость корпоративного сектора для отечественного автопарка и отражает особенности распределения собственности между компаниями и частными лицами.
Наибольшая доля корпоративных машин приходится на сегмент легковых автомобилей - здесь на юрлиц зарегистрировано 2,32 миллиона единиц. Однако, несмотря на внушительное количество, это лишь 4,9% от всех легковых авто в стране. Для сравнения, в сегменте грузовых автомобилей корпоративные владельцы занимают куда более весомую позицию: 1,93 миллиона грузовиков, что составляет 54,2% от общего числа. Это объясняется тем, что грузовой транспорт чаще используется для бизнеса и логистики, где частные лица практически не представлены.
В сегменте легкой коммерческой техники (LCV) на юридические лица приходится 1,08 миллиона машин, что эквивалентно 26,7% от всего парка LCV. Здесь корпоративная собственность также играет заметную роль, но уступает грузовикам и автобусам. Самая высокая доля юридических лиц наблюдается среди автобусов: 74,7% всех автобусов в России принадлежат компаниям, а на частных владельцев приходится лишь 25,3%. Это неудивительно, учитывая специфику эксплуатации автобусов - они чаще всего используются для перевозки пассажиров в рамках коммерческих маршрутов, корпоративных перевозок и муниципальных нужд.
Интересно, что структура корпоративного автопарка напрямую влияет на рынок транспортных услуг и стоимость владения техникой. Например, высокая доля юрлиц среди автобусов и грузовиков способствует обновлению парка и внедрению новых стандартов безопасности, тогда как в сегменте легковых автомобилей преобладание частных владельцев сдерживает массовое обновление моделей. Как отмечают эксперты, подобная ситуация характерна для большинства регионов страны, хотя в крупных городах корпоративный транспорт встречается чаще.
В России структура автопарка формируется под влиянием как экономических, так и законодательных факторов. Корпоративные клиенты чаще обновляют транспорт, следят за техническим состоянием и быстрее реагируют на изменения в правилах эксплуатации. В то же время частные владельцы склонны дольше эксплуатировать автомобили, что влияет на средний возраст машин в стране. Важно отметить, что корпоративный сектор активно участвует в формировании спроса на новые автомобили, особенно в сегментах коммерческого транспорта и автобусов.
К слову, в недавнем рейтинге самых популярных легковых автомобилей в России, который был опубликован на портале 110km.ru, отмечается, что в десятку лидеров вошли как отечественные, так и зарубежные модели. Это подтверждает, что предпочтения частных и корпоративных владельцев существенно различаются, а структура автопарка отражает не только экономические реалии, но и особенности спроса. Подробнее о том, какие модели чаще всего выбирают россияне, можно узнать в специальном материале с анализом свежих регистраций.
По данным «АВТОСТАТ», корпоративный парк транспортных средств продолжает расти, особенно в сегменте коммерческого транспорта. Эксперты отмечают, что компании все чаще инвестируют в обновление автопарка, чтобы соответствовать современным требованиям рынка и законодательства. Это касается не только крупных предприятий, но и малого бизнеса, который активно использует легкую коммерческую технику для доставки товаров и оказания услуг.
Похожие материалы
-
11.03.2026, 15:56
Volkswagen объявил о крупнейшем сокращении: 50 тысяч сотрудников под угрозой увольнения
Volkswagen неожиданно увеличил масштаб увольнений: теперь под сокращение попадут 50 тысяч человек, а не 35 тысяч, как планировалось ранее. Это решение связано с резким падением прибыли концерна и сложной ситуацией на мировом рынке. Какие последствия ждут автопром и почему это важно для всей отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 15:41
Почему подержанные авто в СССР стоили дороже новых и как работала система очередей
В советское время покупка автомобиля была настоящим испытанием: очереди, квоты и ограниченный выбор делали процесс непредсказуемым. Почему подержанные машины стоили дороже новых, как формировались списки счастливчиков и что определяло статус владельца - рассказываем о реалиях советского авторынка.Читать далее
-
11.03.2026, 15:20
Сравнение нового Renault Duster и 15-летнего Toyota Land Cruiser 100: что выбрать
В условиях российских дорог выбор между новым Renault Duster и проверенным временем Toyota Land Cruiser 100 становится особенно актуальным. Оба автомобиля способны справляться с бездорожьем, но различия в возрасте, оснащении и стоимости владения могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
11.03.2026, 15:07
Пять кроссоверов до 5 лет, которые выдерживают пробеги свыше 200 000 км
Эксперт Евгений Малов назвал кроссоверы и внедорожники, которые не боятся больших пробегов и сохраняют надежность даже после 200 тысяч км. В рейтинг попали не только привычные бренды, но и новые китайские модели. Почему именно эти машины оказались в списке, какие у них слабые места и сколько они стоят на вторичном рынке - разбираемся, что важно знать перед покупкой. Читать далее
-
11.03.2026, 14:58
Airlander 10: новый этап в развитии гигантских воздушных судов с уникальными возможностями
Airlander 10 открывает новую страницу в истории авиации: гибридный дирижабль способен перевозить больше груза при меньших затратах и минимальной инфраструктуре. Эксперты отмечают его потенциал для логистики и пассажирских перевозок, а также экологические преимущества. Почему именно сейчас этот проект вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 14:49
Chevrolet Corvette Z06 2025 года с топовыми пакетами ушел с аукциона на $40 000 дешевле MSRP
На аукционе продан Chevrolet Corvette Z06 2025 года с уникальными опциями и минимальным пробегом. Машина в ярком цвете Sebring Orange и с двумя эксклюзивными пакетами вызвала интерес у коллекционеров. Почему такие сделки становятся все более частыми и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 14:22
Крупнейший автомобиль Dacia: Striker с гибридным 4x4 и новым дизайном
Dacia Striker стал самой крупной моделью бренда и первым купе-кроссовером в линейке. Новинка предлагает гибридные и 4x4 версии, а также обещает доступную цену. Это важный шаг в новой стратегии Renault Group, нацеленной на электрификацию и расширение в C-сегменте.Читать далее
-
11.03.2026, 14:02
Mercedes-Benz VLE: новая электрическая платформа, 800-вольтовая архитектура и запас хода до 700 км
Mercedes-Benz удивляет рынок новым VLE - электромобилем, который сочетает комфорт лимузина с практичностью MPV. Модель построена на инновационной платформе, оснащена 800-вольтовой системой и обещает рекордный запас хода. Почему этот автомобиль может изменить представление о премиальных электрокарах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 12:49
Porsche потеряла почти весь доход: прибыль рухнула на 91% за год
Чистая прибыль Porsche в 2025 году снизилась почти в десять раз, что стало неожиданным ударом для всей отрасли. Эксперты отмечают, что такие перемены могут повлиять на рынок премиальных авто. Какие причины привели к столь резкому падению и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
11.03.2026, 12:41
Пять японских авто с правым рулем дешевле новой Lada Granta: что предлагают рынку
Эксперт «За рулем» назвал пять японских авто с правым рулем, которые реально купить в России дешевле новой Lada Granta. Какие модели попали в список, чем они удивляют и почему сейчас многие выбирают именно их - разбираемся, что скрывается за ценой до миллиона рублей.Читать далее
Похожие материалы
-
11.03.2026, 15:56
Volkswagen объявил о крупнейшем сокращении: 50 тысяч сотрудников под угрозой увольнения
Volkswagen неожиданно увеличил масштаб увольнений: теперь под сокращение попадут 50 тысяч человек, а не 35 тысяч, как планировалось ранее. Это решение связано с резким падением прибыли концерна и сложной ситуацией на мировом рынке. Какие последствия ждут автопром и почему это важно для всей отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 15:41
Почему подержанные авто в СССР стоили дороже новых и как работала система очередей
В советское время покупка автомобиля была настоящим испытанием: очереди, квоты и ограниченный выбор делали процесс непредсказуемым. Почему подержанные машины стоили дороже новых, как формировались списки счастливчиков и что определяло статус владельца - рассказываем о реалиях советского авторынка.Читать далее
-
11.03.2026, 15:20
Сравнение нового Renault Duster и 15-летнего Toyota Land Cruiser 100: что выбрать
В условиях российских дорог выбор между новым Renault Duster и проверенным временем Toyota Land Cruiser 100 становится особенно актуальным. Оба автомобиля способны справляться с бездорожьем, но различия в возрасте, оснащении и стоимости владения могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
11.03.2026, 15:07
Пять кроссоверов до 5 лет, которые выдерживают пробеги свыше 200 000 км
Эксперт Евгений Малов назвал кроссоверы и внедорожники, которые не боятся больших пробегов и сохраняют надежность даже после 200 тысяч км. В рейтинг попали не только привычные бренды, но и новые китайские модели. Почему именно эти машины оказались в списке, какие у них слабые места и сколько они стоят на вторичном рынке - разбираемся, что важно знать перед покупкой. Читать далее
-
11.03.2026, 14:58
Airlander 10: новый этап в развитии гигантских воздушных судов с уникальными возможностями
Airlander 10 открывает новую страницу в истории авиации: гибридный дирижабль способен перевозить больше груза при меньших затратах и минимальной инфраструктуре. Эксперты отмечают его потенциал для логистики и пассажирских перевозок, а также экологические преимущества. Почему именно сейчас этот проект вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 14:49
Chevrolet Corvette Z06 2025 года с топовыми пакетами ушел с аукциона на $40 000 дешевле MSRP
На аукционе продан Chevrolet Corvette Z06 2025 года с уникальными опциями и минимальным пробегом. Машина в ярком цвете Sebring Orange и с двумя эксклюзивными пакетами вызвала интерес у коллекционеров. Почему такие сделки становятся все более частыми и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 14:22
Крупнейший автомобиль Dacia: Striker с гибридным 4x4 и новым дизайном
Dacia Striker стал самой крупной моделью бренда и первым купе-кроссовером в линейке. Новинка предлагает гибридные и 4x4 версии, а также обещает доступную цену. Это важный шаг в новой стратегии Renault Group, нацеленной на электрификацию и расширение в C-сегменте.Читать далее
-
11.03.2026, 14:02
Mercedes-Benz VLE: новая электрическая платформа, 800-вольтовая архитектура и запас хода до 700 км
Mercedes-Benz удивляет рынок новым VLE - электромобилем, который сочетает комфорт лимузина с практичностью MPV. Модель построена на инновационной платформе, оснащена 800-вольтовой системой и обещает рекордный запас хода. Почему этот автомобиль может изменить представление о премиальных электрокарах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 12:49
Porsche потеряла почти весь доход: прибыль рухнула на 91% за год
Чистая прибыль Porsche в 2025 году снизилась почти в десять раз, что стало неожиданным ударом для всей отрасли. Эксперты отмечают, что такие перемены могут повлиять на рынок премиальных авто. Какие причины привели к столь резкому падению и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
11.03.2026, 12:41
Пять японских авто с правым рулем дешевле новой Lada Granta: что предлагают рынку
Эксперт «За рулем» назвал пять японских авто с правым рулем, которые реально купить в России дешевле новой Lada Granta. Какие модели попали в список, чем они удивляют и почему сейчас многие выбирают именно их - разбираемся, что скрывается за ценой до миллиона рублей.Читать далее