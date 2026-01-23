Китайский гигант удивил рекордным экспортом – как им это удалось

Yutong Bus укрепил лидерство на мировом рынке автобусов по итогам 2025 года

Yutong Bus снова удивил отрасль. Компания нарастила продажи и экспорт. Электробусы и гибриды стали драйвером роста. Внедрение новых технологий изменило правила игры. Лидеры не останавливаются на достигнутом.

Yutong Bus снова удивил отрасль. Компания нарастила продажи и экспорт. Электробусы и гибриды стали драйвером роста. Внедрение новых технологий изменило правила игры. Лидеры не останавливаются на достигнутом.

Китайский производитель Yutong Bus завершил 2025 год с впечатляющими результатами, вновь подтвердив статус безусловного лидера в сегменте пассажирских автобусов. Как выяснил 110km.ru, за двенадцать месяцев компания реализовала 49 518 машин, что на 5,54% превышает показатели предыдущего года. Такой прирост не случаен: Yutong последовательно инвестирует в развитие, не сбавляя темпов даже на фоне жесткой конкуренции.

Особое внимание привлекает экспортная активность бренда. За год за пределы Китая отправились 17 149 автобусов — это на 22,49% больше, чем годом ранее. Yutong не просто удержал лидерство, а фактически стал недосягаемым для конкурентов по объему международных поставок. Среди наиболее заметных контрактов — отгрузка 723 автобусов в Марокко, 700 в Туркменистан и 400 в Пакистан. География экспорта расширяется, а доверие к марке растет.

В Беларуси также появились новые автобусы Yutong, в частности модель ZK 6128H. Но настоящим прорывом стал сегмент электробусов и гибридных машин: за год реализовано 18 356 таких транспортных средств, что на 22,94% больше, чем в прошлом году. Это не просто цифры — это сигнал рынку о смене технологических приоритетов и о том, что Yutong готов диктовать тренды.

Рост производства и продаж — результат не только грамотной стратегии, но и агрессивного маркетинга. Компания активно ищет новых дилеров, внедряет нестандартные подходы к продвижению и не боится экспериментировать. Важную роль играет и долгосрочное планирование: Yutong традиционно направляет около 5% выручки на исследования и разработки, делая ставку на поиск и обучение талантливых специалистов.

2025 год принес несколько технологических сенсаций. Одна из них — инновация, позволяющая батарее и автобусу служить одинаково долго. Это решение может перевернуть представления о сроке службы аккумуляторов в коммерческом транспорте. Еще один шаг вперед — создание платформы для автономного вождения, где автобус, дорога и облачные сервисы объединены в единую систему. Для управления этим комплексом интегрирован искусственный интеллект DeepSeek, который уже доказал свою эффективность на практике.

Робобусы Yutong сегодня курсируют по 26 городам Китая, демонстрируя, что автономные технологии — не фантастика, а реальность. Компания не просто идет в ногу со временем, а опережает его, формируя будущее пассажирских перевозок. В условиях, когда конкуренты только начинают осваивать новые рынки, Yutong уже диктует правила игры.