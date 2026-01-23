Китайский гигант удивил рекордным экспортом – как им это удалось

23 января 2026, 08:26
Yutong Bus укрепил лидерство на мировом рынке автобусов по итогам 2025 года
Yutong Bus укрепил лидерство на мировом рынке автобусов по итогам 2025 года
Yutong Bus снова удивил отрасль. Компания нарастила продажи и экспорт. Электробусы и гибриды стали драйвером роста. Внедрение новых технологий изменило правила игры. Лидеры не останавливаются на достигнутом.
Китайский производитель Yutong Bus завершил 2025 год с впечатляющими результатами, вновь подтвердив статус безусловного лидера в сегменте пассажирских автобусов. Как выяснил 110km.ru, за двенадцать месяцев компания реализовала 49 518 машин, что на 5,54% превышает показатели предыдущего года. Такой прирост не случаен: Yutong последовательно инвестирует в развитие, не сбавляя темпов даже на фоне жесткой конкуренции.
Особое внимание привлекает экспортная активность бренда. За год за пределы Китая отправились 17 149 автобусов — это на 22,49% больше, чем годом ранее. Yutong не просто удержал лидерство, а фактически стал недосягаемым для конкурентов по объему международных поставок. Среди наиболее заметных контрактов — отгрузка 723 автобусов в Марокко, 700 в Туркменистан и 400 в Пакистан. География экспорта расширяется, а доверие к марке растет.
В Беларуси также появились новые автобусы Yutong, в частности модель ZK 6128H. Но настоящим прорывом стал сегмент электробусов и гибридных машин: за год реализовано 18 356 таких транспортных средств, что на 22,94% больше, чем в прошлом году. Это не просто цифры — это сигнал рынку о смене технологических приоритетов и о том, что Yutong готов диктовать тренды.
Рост производства и продаж — результат не только грамотной стратегии, но и агрессивного маркетинга. Компания активно ищет новых дилеров, внедряет нестандартные подходы к продвижению и не боится экспериментировать. Важную роль играет и долгосрочное планирование: Yutong традиционно направляет около 5% выручки на исследования и разработки, делая ставку на поиск и обучение талантливых специалистов.
2025 год принес несколько технологических сенсаций. Одна из них — инновация, позволяющая батарее и автобусу служить одинаково долго. Это решение может перевернуть представления о сроке службы аккумуляторов в коммерческом транспорте. Еще один шаг вперед — создание платформы для автономного вождения, где автобус, дорога и облачные сервисы объединены в единую систему. Для управления этим комплексом интегрирован искусственный интеллект DeepSeek, который уже доказал свою эффективность на практике.
Робобусы Yutong сегодня курсируют по 26 городам Китая, демонстрируя, что автономные технологии — не фантастика, а реальность. Компания не просто идет в ногу со временем, а опережает его, формируя будущее пассажирских перевозок. В условиях, когда конкуренты только начинают осваивать новые рынки, Yutong уже диктует правила игры.
Похожие материалы Ютонг
-
23.01.2026, 16:32
Китайцы выпустили мотоцикл Changjiang V 750 Defender с коляской и мотором-копией Moto Guzzi
Changjiang снова удивил рынок: их V 750 Defender с коляской и необычным двигателем уже обсуждают в Европе. Модель вызывает вопросы у поклонников Moto Guzzi. Что скрывается за внешним сходством? Китайцы не боятся рисковать.Читать далее
-
23.01.2026, 16:32
Промтех-НН представил новое семейство минивэнов Capitan-C на полигоне НАМИ
На полигоне НАМИ состоялась закрытая презентация новых минивэнов Capitan-C. Журналисты увидели сразу три версии. Рассказываем первые технические особенности о новом семействе отечественных автомобилей.Читать далее
-
23.01.2026, 16:21
Россияне потратили рекордные 487 млрд рублей на новые авто в декабре 2025 года
В декабре 2025 года рынок новых авто удивил всех. Суммы трат оказались выше ожиданий. Премиальные марки усилили позиции. Китайские бренды теряют долю. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 16:11
Hyundai отзывает почти 84 тысячи машин в США из-за сбоя в отображении данных
Hyundai запускает масштабную сервисную кампанию в США. Причина - сбои в работе приборной панели. Водители рискуют остаться без ключевых показателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 15:53
Виртуальный Toyota GR Mirai 2027: как седан на водороде стал гибридом с V8
В 2027 году Toyota Mirai неожиданно меняет курс. Художник изобразил спортивную версию с мощным гибридом. Водород уходит на второй план, а дизайн поражает агрессией. Что ждет поклонников Mirai - революция или провокация?Читать далее
-
23.01.2026, 15:34
Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году
В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.Читать далее
-
23.01.2026, 15:26
В Петербурге подержанные Mercedes теряют в цене почти треть за год
Цены на подержанные автомобили в Петербурге резко снизились. Mercedes V-Класс стал одним из лидеров падения. Владельцы теряют миллионы за год. Что происходит с рынком — разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:26
Новый Gazoo Racing GR GT: виртуальный суперкар с агрессивным обвесом и заниженной посадкой
Виртуальный художник создал дерзкий образ GR GT. Японский спорткар получил экстремальный обвес и заниженную подвеску. Цена может удивить даже поклонников эксклюзива. Внутри - детали и неожиданные нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:22
В России готовятся представить новый пикап Foton Tunland G9 с современным оснащением
Foton Tunland G9 выходит на российский рынок совсем скоро. Ожидается премьера с новыми технологиями. Дизайн и оснащение обещают быть на высоте. Подробности о комплектациях держат в секрете. Интрига сохраняется до старта продаж.Читать далее
-
23.01.2026, 15:15
Новое обновление приложения Ford: владельцы F-150 теперь могут следить за авто онлайн
Ford выпустил обновление приложения с поддержкой камеры для F-150. Теперь владельцы могут наблюдать за автомобилем и получать оповещения о попытках кражи. Новая функция доступна только для США. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Ютонг
-
23.01.2026, 16:32
Китайцы выпустили мотоцикл Changjiang V 750 Defender с коляской и мотором-копией Moto Guzzi
Changjiang снова удивил рынок: их V 750 Defender с коляской и необычным двигателем уже обсуждают в Европе. Модель вызывает вопросы у поклонников Moto Guzzi. Что скрывается за внешним сходством? Китайцы не боятся рисковать.Читать далее
-
23.01.2026, 16:32
Промтех-НН представил новое семейство минивэнов Capitan-C на полигоне НАМИ
На полигоне НАМИ состоялась закрытая презентация новых минивэнов Capitan-C. Журналисты увидели сразу три версии. Рассказываем первые технические особенности о новом семействе отечественных автомобилей.Читать далее
-
23.01.2026, 16:21
Россияне потратили рекордные 487 млрд рублей на новые авто в декабре 2025 года
В декабре 2025 года рынок новых авто удивил всех. Суммы трат оказались выше ожиданий. Премиальные марки усилили позиции. Китайские бренды теряют долю. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 16:11
Hyundai отзывает почти 84 тысячи машин в США из-за сбоя в отображении данных
Hyundai запускает масштабную сервисную кампанию в США. Причина - сбои в работе приборной панели. Водители рискуют остаться без ключевых показателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 15:53
Виртуальный Toyota GR Mirai 2027: как седан на водороде стал гибридом с V8
В 2027 году Toyota Mirai неожиданно меняет курс. Художник изобразил спортивную версию с мощным гибридом. Водород уходит на второй план, а дизайн поражает агрессией. Что ждет поклонников Mirai - революция или провокация?Читать далее
-
23.01.2026, 15:34
Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году
В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.Читать далее
-
23.01.2026, 15:26
В Петербурге подержанные Mercedes теряют в цене почти треть за год
Цены на подержанные автомобили в Петербурге резко снизились. Mercedes V-Класс стал одним из лидеров падения. Владельцы теряют миллионы за год. Что происходит с рынком — разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:26
Новый Gazoo Racing GR GT: виртуальный суперкар с агрессивным обвесом и заниженной посадкой
Виртуальный художник создал дерзкий образ GR GT. Японский спорткар получил экстремальный обвес и заниженную подвеску. Цена может удивить даже поклонников эксклюзива. Внутри - детали и неожиданные нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:22
В России готовятся представить новый пикап Foton Tunland G9 с современным оснащением
Foton Tunland G9 выходит на российский рынок совсем скоро. Ожидается премьера с новыми технологиями. Дизайн и оснащение обещают быть на высоте. Подробности о комплектациях держат в секрете. Интрига сохраняется до старта продаж.Читать далее
-
23.01.2026, 15:15
Новое обновление приложения Ford: владельцы F-150 теперь могут следить за авто онлайн
Ford выпустил обновление приложения с поддержкой камеры для F-150. Теперь владельцы могут наблюдать за автомобилем и получать оповещения о попытках кражи. Новая функция доступна только для США. Подробности - в нашем материале.Читать далее