Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

13 ноября 2026, 20:43

Автодом, который расширяется на стоянке: разбираем Yutong C530

Автодом, который расширяется на стоянке: разбираем Yutong C530

Автодом Yutong C530: расширяемые секции, 4,5 тонны и права категории C — что внутри

Автодом, который расширяется на стоянке: разбираем Yutong C530

Китайский Yutong C530 раскрывает боковую и заднюю секции только на стоянке: обеденная зона становится шире примерно на 50 см, а односпальная кровать - двуспальной. Автодом оценен в 4,5 млн рублей под ключ, но для него нужна категория C.

Китайский Yutong C530 раскрывает боковую и заднюю секции только на стоянке: обеденная зона становится шире примерно на 50 см, а односпальная кровать - двуспальной. Автодом оценен в 4,5 млн рублей под ключ, но для него нужна категория C.

Масса показанного автомобиля составляет 4,5 тонны, поэтому вопрос водительских прав здесь важнее необычной планировки. Для управления Yutong C530, согласно информации о машине, нужна категория C — одной категории B недостаточно.

Однако цена «под ключ» в России заявлена на уровне 4,5 млн рублей. Перед покупкой необходимо отдельно уточнить окончательную комплектацию и стоимость доставки.

Автодом, который расширяется на стоянке: разбираем Yutong C530
Фото: russian.alibaba.com

Жилое пространство меняется на стоянке

В дороге отсеки разделены. Расширять автодом разрешается только при заглушенном двигателе. Сначала необходимо остановиться и лишь затем привести механизм в действие.

Боковая секция расположена напротив обеденной зоны. Когда она выдвигается, ширина увеличивается примерно на 50 см. Для компактного жилого места это заметное прибавление: внутри можно соединить кухню и место для отдыха, а также предусмотрено место для санузла.

Задняя секция отвечает за кровать. В сложенном виде спальное место компактнее, после выдвижения становится двуспальным.

Вход также продуман для остановки: при открывании двери автоматически выдвигается электрическая ступенька. Обеденная зона связана с боковой секцией. Стол можно опустить, превратив это пространство в дополнительное место для сна.

Оснащение и технические данные

В жилой части имеются холодильник и микроволновая печь. Готовить можно на индукционной плите, а вещи размещать в нишах и на полках. В комплектации есть и посудомоечная машина.

Санузел оборудован баком чистой воды примерно на 220 литров. Запас серой воды составляет около 60 литров. Предусмотрены наружный душ и водяной насос с автоматическим управлением. Запаса воды хватает в зависимости от расхода.

Автодом C-класса на шасси Iveco Daily (Ocean) с шестью посадочными местами. Длина составляет 5990 мм, ширина — около 2530 мм, высота — примерно 3199 мм.

Под капотом установлен дизель F1C объемом 3,0 литра. Его мощность составляет 170 л.с., крутящий момент — 400 Н·м. С двигателем работает АКПП ZF 8AT Hi-Matic. Двигатель расположен спереди, привод — задний.

Электрическая система может включать литиевую батарею емкостью до 824 А·ч — это опция. Инвертор рассчитан на мощность 3000 Вт. Солнечные панели на крыше также предусмотрены дополнительно. Для обогрева салона и горячего водоснабжения предусмотрен дизельный обогреватель.

На стоянке салон может охлаждаться инверторным кондиционером Dometic. Снаружи установлены электрическая подножка и маркиза, предусмотрены наружные розетки и освещение. Окна имеют двойное остекление; от насекомых защищают москитные сетки, а свет перекрывают шторки.

По заявлению производителя, многослойная теплоизоляция рассчитана на холодный климат. В передней части салона предусмотрены подушки безопасности. 

Покупателю важно сопоставить цену с полной спецификацией экземпляра и заранее проверить требуемые стандарты. При выборе импортированной машины имеет значение и фактическое оснащение. Похожий подход к комплектации мы разбирали в материале о RAV4 

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