Южная Корея вошла в клуб стран, где ежегодно продается более 100 000 электромобилей: кто еще там?
Таким образом, уместно говорить о росте в 41,3% по отношению к 2020 году. На сегодняшний день электромобили, гибриды и машины, использующие в качестве топлива водород, занимают в Южной Корее 4,7% всего автопарка. 2021-й стал первым годом, когда количество зарегистрированных «зеленых» автомобилей превысило 1 млн ед.
Если углубиться в детали, то картина продаж выглядит следующим образом: чисто электрических моделей было продано 231 443 ед., что на 96 481 ед. больше, чем годом ранее. Реализация гибридов увеличилась на 34,7% - до 908 000 ед., а водородных машин - на 77,9% (19 000 ед.).
Озвучены данные по продажам автомобилей с ДВС. Бензиновые версии в 2021-м продолжали пользоваться спросом, во всяком случае, таковых было реализовано на 3,1% больше, чем в 2020-м. А вот машины, работающие на дизельном топливе, продемонстрировали «минус».
Долго продолжавшийся дефицит электронных компонентов негативно отразился на общей картине продаж новых автомобилей в Южной Корее. Количество зарегистрированных в период с января по декабрь 2021 года машин в стране сократилось до 1 743 000 ед. что на 9% уступает результатам позапрошлого года.
Что интересно, слабину дали продажи автомобилей отечественных (корейских) марок (1 429 000 шт., -1,1%), а вот продажи импортных автомобилей, наоборот, выросли - на 1,9% (314 000 шт.).
Южная Корея не в одиночку завершила 2021 год с результатом продаж электромобилей более 100 000 ед. Здесь отметилась и маленькая Норвегия. В этом почетном клубе есть еще несколько стран – все они состоят в нем с 2020 года: США, Китай, Германия, Франция и Великобритания.
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