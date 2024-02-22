Южная Корея вводит новые ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Чем это грозит

Новый пакет антироссийских санкций утвердили еще в декабре 2023 года, но в силу они вступают только с 24 февраля 2024-го. Список товаров для экспорта в Россию, для которых требуется специальное разрешение правительства, расширили до 1159 позиций. Под ограничения попали новые и подержанные автомобили, объем двигателя которых превышает 2,0 литра. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе «Дрома», новые санкции не окажут заметного влияния на российский авторынок.

В 2023 году в Россию было ввезено немногим более 10,5 тысячи автомобилей южнокорейской сборки. Из них 7,7 тысячи машин были оснащены ДВС с рабочим объемом более 2,0 литров. Крупные дилеры уже сейчас практически отказались от параллельного импорта автомобилей из Южной Кореи. Одной из причин стало резкое повышение российскими властями утильсбора с 1 августа 2023 года. Сейчас к нам везут преимущественно машины премиального бренда Genesis. Теперь прекратят импортировать и их.

Более бюджетные модели Hyundai, такие как Elantra, Custo и Mufasa, сейчас завозят из Китая. Поэтому новый пакет санкций не окажет существенного влияния ни на российский, ни на южнокорейский авторынок.

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