Южную Корею превратят в мировой центр аккумуляторных технологий
Перед научно-исследовательскими центрами в Магоке и Гвачхоне в большом Сеуле поставлена задача исследовать батареи следующего поколения, такие как твердотельные батареи и литий-серные батареи, сообщает издание Korea JoongAng Daily.
Инвестиционное заявление LG сделано во время мероприятия, состоявшегося на ее заводе в Очанге. Здесь же корейское правительство объявило о своем плане инвестировать не менее 40 трлн вон к 2030 году в дальнейшее укрепление позиций Кореи в мировой батарейной промышленности. Министерство торговли, промышленности и энергетики в четверг изложило общий план своей так называемой инициативы «К-батарея», которая включает в себя поддержку НИОКР, налогов и финансов. Более половины средств будет инвестировано в аккумуляторные объекты, включая модернизацию производственных линий.
Среди компаний, принявших участие в мероприятии, были и другие производители аккумуляторов, такие как Samsung SDI и SK Innovation, а также Hyundai Motor.
По оценкам правительства, как только Корея расширит свою емкость батарей за счет огромных инвестиций и создания экосистемы батарей, она ожидает, что доходы от батарей электромобилей увеличатся в 7 раз - с 22,7 трлн вон в 2020 году до 166 трлн вон к 2030-му. Это дало бы стране 40% мирового рынка.
По данным правительства, Корея сильно зависит от импорта компонентов аккумуляторов для электромобилей. Страна импортирует 47,2% катодов и 80% анодов. Почти 70% сепараторов, используемых в корейских батареях, и 66,2% электролитов импортируются.
Правительство заявило, что оно также максимизирует повторное использование и рециркуляцию использованных батарей для защиты сырья и компонентов, таких как литий и никель, которые в противном случае пришлось бы импортировать. Это включает создание системы для сбора поставки, хранения и многократного использования используемых АКБ в беспилотниках, судах, оборудовании и средствах для аккумулирования энергии.
По данным компании SNE Research, по состоянию на май 2021-го три производителя аккумуляторов имеют 33,5% рынка аккумуляторов для электромобилей. Ожидается, что рынок будет расти и дальше. Ожидается, что мировой рынок аккумуляторов для электрокаров расширится до 351,7 млрд долларов к 2030 году с 46,1 млрд в 2020-м.
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