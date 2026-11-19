В Сибирь с ветерком по трассе М-12: построят новый удобный участок для туристов

Объездная дорога между Московским и Червишевским трактами принимает до 60 тыс. машин в сутки при расчетных 15 тыс. Для Южного обхода Тюмени подписано соглашение о региональном финансировании. Новый участок войдет в коридор «Россия».

Объездная дорога между Московским и Червишевским трактами принимает до 60 тыс. машин в сутки при расчетных 15 тыс. Для Южного обхода Тюмени подписано соглашение о региональном финансировании. Новый участок войдет в коридор «Россия».

На существующем обходе между Московским и Червишевским трактами фактический поток достигает 60 тыс. автомобилей в сутки при расчетной интенсивности 15 тыс. машин. 18 ноября 2026 года на площадке «Транспортной недели» заместитель министра транспорта России Игорь Костюченко и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение о софинансировании Южного обхода. О договоренности 110km.ru рассказали в пресс-службе госкомпании «Автодор», которая отвечает за реализацию федерального дорожного проекта.

Новый участок протяженностью более 20 км должен соединить трассу «Тюмень - Боровский - Богандинский» с федеральной трассой Р-351 «Екатеринбург - Тюмень». В описании маршрута также упоминается направление Р-254 «Иртыш». Проект предусматривает крупные транспортные развязки в районе Московского и Червишевского трактов. Его планируют реализовать ориентировочно в 2026-2029 годах. После завершения экспертизы проектной документации «Автодор» должен определить подрядчика.

Новый маршрут призван перераспределить транзитные потоки, увеличить пропускную способность южного направления и сократить время доставки грузов. По данным сообщения о проекте, интенсивность движения на отдельных участках действующего обхода в несколько раз превышает расчетную. Новый участок должен вывести часть транзитного транспорта за пределы существующей дорожной сети.

После завершения Южный обход должен войти в состав магистрали М-12 «Восток» и транспортного коридора «Россия». Проект связывает Тюменскую область с федеральной дорожной сетью и рассчитан на развитие межрегиональных грузовых перевозок между европейской частью страны, Уралом и Сибирью.

Предварительная оценка инвестиций в строительство составляла около 25 млрд рублей. В описании финансовой схемы названы федеральные средства и бюджет Тюменской области. Также предусмотрено заемное банковское финансирование в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения; для каждого из трех источников приводилась ориентировочная доля в 30%. Подписанное соглашение закрепляет участие региона в финансировании объекта федеральной дорожной сети.

Правовую основу для такого участия регионов создал закон, который Владимир Путин подписал в мае 2026 года. Он обеспечивает региональным властям право реализовывать транспортные инициативы на федеральной дорожной сети в рамках проектов Госкомпании «Автодор».

Механизм рассчитан на проекты, в которых заинтересованы регионы, но которые сложно профинансировать только из федерального бюджета. Власти ожидают, что подобные инициативы помогут сделать лучше связанность территорий и снизить логистические издержки. Среди заявленных эффектов также называют рост инвестиционной привлекательности регионов; в их числе и развитие внутреннего туризма.

Реализацию проектов и привлечение внебюджетного финансирования планируют вести через механизмы и компетенции Госкомпании. Региональным властям не придется самостоятельно заниматься сложным структурированием концессионных проектов. Их обслуживание и последующие расходы на содержание дорог также не лягут на регионы.