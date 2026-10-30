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Автор: Мария Степанова

30 октября 2026, 11:24

Почему ČZ 350 Type 472 требовал точной настройки и не терпел перегрузок

Почему ČZ 350 Type 472 требовал точной настройки и не терпел перегрузок

Хлипкий «чех» оказался с сюрпризом: какие болячки ČZ 350 Type 472 заставляли советских мотоциклистов ругаться, но все равно любить мотоцикл

Почему ČZ 350 Type 472 требовал точной настройки и не терпел перегрузок

ČZ 350 Type 472 — редкий для СССР чехословацкий мотоцикл, легкий и послушный, но требовательный к уходу. В материале — ложная нейтраль и капризы коробки, дефицит запчастей, слабые места рамы при перегрузках, шестивольтовая электросистема с контактным зажиганием и тонкости топливной смеси двухтактного двигателя.

ČZ 350 Type 472 — редкий для СССР чехословацкий мотоцикл, легкий и послушный, но требовательный к уходу. В материале — ложная нейтраль и капризы коробки, дефицит запчастей, слабые места рамы при перегрузках, шестивольтовая электросистема с контактным зажиганием и тонкости топливной смеси двухтактного двигателя.

Мотоцикл ČZ 350 Type 472 — редкая для СССР чехословацкая модель, которая ценилась за легкость и послушность в управлении, но требовала внимательного ухода. Ниже собраны ключевые особенности эксплуатации, слабые места и типичные неисправности, с которыми сталкивались владельцы.

Ложная нейтраль и коробка передач

Ложная нейтраль на заведенном двигателе могла испортить поворот даже на исправном ТС, а на мотоцикле ČZ 350 Type 472 это было особенно заметно. Четырехступенчатая коробка годами работала нормально, если сцепление было в порядке, а механизм переключения отрегулирован точно. При износе передача происходит нечетко, и найти местонахождение нейтральной точки становится сложно.

Запчасти

С поиском запчастей дела обстояли сложнее, чем у владельцев Jawa 350: редкий в СССР ČZ  вызывал сложности и не всякая деталь от Jawa становилась заменой. Разница между массовым предложением и выбором отдельных моделей рассматривалась редакцией в обзоре новых кроссоверов;, для владельцев Type 472 вопрос о доступности запчастей был заранее практическим.

Ходовая часть и перегрузки

Сам мотоцикл был легким и послушным в управлении. Двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 343,5 см³ развивал около 22 л. с., снаряженная масса составляла примерно 144 кг. Такая подвижность имела оборотную сторону: ходовая часть чувствительно реагировала на перегрузку.

В СССР на мотоциклах часто ездили вдвоем, крепили тяжелые кофры и нагружали багажник. Постоянная тряска ослабляла крепления. Из-за нее разбивались втулки маятника, а в нагруженных местах рамы появлялись трещины. На разбитых дорогах эти слабые места развивались быстрее. Владельцу следовало контролировать затяжку гаек и креплений, одновременно осматривая сварные швы.

Электросистема

В первых модификациях была шестивольтовая электросистема с контактным зажиганием. Она требовала точной регулировки: окислившиеся разъемы, слабый аккумулятор или неисправное реле-регулятор могли оставить мотоцикл без искры. Следовало проверить прерыватель, его конденсатор, свечи и момент зажигания. Даже небольшая ошибка препятствовала запуску, вызывая сбои при разгоне или оставляя двигатель работающим на одном цилиндре.

На маленьких оборотах не хватало света и зарядки, поэтому в комплекте брали запасные свечи и контрольную лампу. Эти простые вещи позволяли быстрее разобраться с перебоями, когда мотор начинает капризничать.

Двигатель и топливная смесь

Сам двухтактный двигатель был понятен по устройству, но требовал правильной топливной смеси. Настройка карбюратора и перегрев ему вредили. Изношенные сальники коленвала пропускали воздух: обороты начинали плавать, а цилиндры работали неодинаково. Нагар в выпуске снижал тягу, неправильно выставленное зажигание увеличивало нагрев.

Причину неисправности не всегда следовало искать внутри цилиндра. Иногда достаточно было засоренного жиклера, старых свечей или негерметичного патрубка. Важны были качество бензина и масла, а приспособления для смешивания имели точные пропорции. Масло, налитое «на глаз, чтобы надежнее», давало дым, нагар и забитый глушитель.

При правильном обслуживании Type 472 радовал удобной посадкой и высоким мотором. Он хуже переносил постоянную перегрузку и грубый ремонт, а возраст и дефицит подходящих деталей добавляли хлопот. Внимательный хозяин мотоцикла ездил долго, а при беспечном уходе он быстро превращался в красивый чехословацкий набор для вечернего ремонта.

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