Этот монстр стоит как 10 квартир в Москве: что в нем особенного?

11 декабря 2025, 11:32
За 160 млн рублей в России продают шестиколесный пикап Mercedes G63 Brabus
В России появился уникальный автомобиль. Это шестиколесный пикап от Mercedes. Его доработали в ателье Brabus. Пробег у машины совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте подробности об этом монстре.
На российском рынке эксклюзивных автомобилей появилось действительно редкое предложение. В продаже замечен шестиколесный пикап Mercedes-Benz AMG G63 6×6, который прошел глубокую доработку в знаменитом тюнинг-ателье Brabus. За автомобиль, который выглядит как гость из будущего, просят внушительную сумму - 160 миллионов рублей, выяснили журналисты ufocar.ru.
Согласно объявлению, этот монстр на колесах практически новый. Год выпуска указан как 2025, а на одометре всего 1080 километров. Это значит, что владелец почти не ездил на нем, и машина находится в состоянии, близком к идеальному. Такой экземпляр - настоящая находка для коллекционера или просто ценителя неординарной техники, готового выложить за нее целое состояние.
Сердцем этого гиганта является 4,0-литровый бензиновый мотор. После вмешательства инженеров Brabus его мощность довели до впечатляющих 800 лошадиных сил. Чип-тюнинг и другие доработки превратили и без того мощный внедорожник в настоящего зверя, способного удивить динамикой даже на фоне спорткаров. Сложно представить, какие эмоции дарит управление такой махиной.
Внешний вид пикапа полностью соответствует его характеру. Пакет доработок от Brabus включает множество эксклюзивных элементов. Вместо стандартных поворотников на крыльях красуются карбоновые накладки, установлена особая оптика, а грузовая платформа отделана натуральным деревом. Завершают образ специальные внедорожные диски с технологией Bead Lock, которая не позволяет шинам разбортироваться даже при очень низком давлении.
История самого Mercedes-Benz AMG G63 6×6 довольно интересна. Впервые его показали публике на Женевском автосалоне в 2013 году, и он сразу произвел фурор. Автомобиль выпускался мелкосерийно на заводе в австрийском Граце всего пару лет, до конца 2015 года. В его основе лежит усиленное шасси от армейской версии Mercedes G 320 CDI, которую, например, использует австралийская армия. Это обьясняет его феноменальную проходимость и надежность.
Таким образом, выставленный на продажу автомобиль - это не просто дорогой внедорожник. Это сочетание военной технологии, немецкой инженерии, роскоши и безумной мощи от Brabus. Его цена в 160 миллионов рублей обьясняется не только состоянием и характеристиками, но и высочайшей степенью эксклюзивности. Таких машин в мире единицы, а в России - и подавно.
Похожие материалы Мерседес
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
20.10.2025, 14:36
Электрический Mercedes-Benz G580: новые технологии для бездорожья и города
Внедорожник получил необычные функции и свежий подход. В салоне — цифровые технологии. Вождение стало проще и интереснее. Ожидайте неожиданных впечатлений.Читать далее
-
21.09.2025, 08:14
Mercedes-AMG G 63 готовит кабриолет: новый кузов для легенды
Mercedes работает над необычной версией G 63. Ожидается появление кабриолета. Новинка удивит поклонников марки. Подробности о планах производителя читайте далее.Читать далее
-
14.09.2025, 11:09
Мюнхенский автосалон 2025 показал будущее: от мини-Гелика до преемника Audi TT
Мюнхенская выставка удивила громкими премьерами. Немецкие гиганты показали свое будущее. Китайские бренды готовят серьезную конкуренцию. Расскажем о самых ярких дебютах масштабного автосалона. Читать далее
-
12.09.2025, 12:07
Мечта о Гелендвагене за миллион обернулась полным фиаско и разочарованием
Легендарный внедорожник стал гораздо доступнее. Цены на рынке приятно удивляют многих. Но что скрывается за низкой стоимостью? Мы изучили один из самых дешевых вариантов. Результаты оказались весьма неожиданными для нас.Читать далее
-
10.08.2025, 15:04
Электрический Mercedes-Benz G 580 с EQ Technology: цена на вторичке шокирует даже миллионеров
На рынке подержанных авто появился Mercedes-Benz G 580 с EQ Technology — электрическая версия легендарного G-Class. Цена и комплектация этого внедорожника способны удивить даже самых искушенных автолюбителей. Разбираемся, за что просят почти 200 тысяч евро.Читать далее
-
21.06.2025, 08:03
Mansory показала Mercedes G-Class с безумным дизайном
Тюнинг-ателье Mansory, известное своими экстравагантными доработками автомобилей, представило новый проект на базе Mercedes G-Class. На этот раз специалисты из Швейцарии объединили усилия с популярным американским художником стрит-арта Алеком Монополи (Alec Monopoly).Читать далее
-
16.06.2025, 18:12
Почему 16-летний «Гелик» стоит как квартира
В Москве выставили на продажу необычный Mercedes-Benz G 500, который за последние 16 лет успел проехать 330 тысяч километров. Несмотря на солидный возраст и пробег, владелец оценил внедорожник в 9,5 млн рублей. Читать далее
-
20.02.2025, 00:21
Внедорожники с армейскими корнями. Сколько они сейчас стоят?
Некоторые современные легковые автомобили изначально создавались по госзаказу для нужд армии или силовых ведомств. Они отличались неприхотливым характером и надежностью. Со временем на их базе построили облегченные гражданские модели, которые продаются и по сей день.Читать далее
-
05.12.2024, 07:23
Новый автомобиль Папы Римского может делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz уже не в первый раз поставляет свои автомобили Ватикану. Но нынешний «папамобиль» на базе нового «Геленвагена» стал первым электрическим «Мерседесом» понтифика и единственным, способным выполнить танковый разворот.Читать далее
