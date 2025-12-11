Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 11:32

Этот монстр стоит как 10 квартир в Москве: что в нем особенного?

В России появился уникальный автомобиль. Это шестиколесный пикап от Mercedes. Его доработали в ателье Brabus. Пробег у машины совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте подробности об этом монстре.

На российском рынке эксклюзивных автомобилей появилось действительно редкое предложение. В продаже замечен шестиколесный пикап Mercedes-Benz AMG G63 6×6, который прошел глубокую доработку в знаменитом тюнинг-ателье Brabus. За автомобиль, который выглядит как гость из будущего, просят внушительную сумму - 160 миллионов рублей, выяснили журналисты ufocar.ru.

Согласно объявлению, этот монстр на колесах практически новый. Год выпуска указан как 2025, а на одометре всего 1080 километров. Это значит, что владелец почти не ездил на нем, и машина находится в состоянии, близком к идеальному. Такой экземпляр - настоящая находка для коллекционера или просто ценителя неординарной техники, готового выложить за нее целое состояние.

Сердцем этого гиганта является 4,0-литровый бензиновый мотор. После вмешательства инженеров Brabus его мощность довели до впечатляющих 800 лошадиных сил. Чип-тюнинг и другие доработки превратили и без того мощный внедорожник в настоящего зверя, способного удивить динамикой даже на фоне спорткаров. Сложно представить, какие эмоции дарит управление такой махиной.

Внешний вид пикапа полностью соответствует его характеру. Пакет доработок от Brabus включает множество эксклюзивных элементов. Вместо стандартных поворотников на крыльях красуются карбоновые накладки, установлена особая оптика, а грузовая платформа отделана натуральным деревом. Завершают образ специальные внедорожные диски с технологией Bead Lock, которая не позволяет шинам разбортироваться даже при очень низком давлении.

История самого Mercedes-Benz AMG G63 6×6 довольно интересна. Впервые его показали публике на Женевском автосалоне в 2013 году, и он сразу произвел фурор. Автомобиль выпускался мелкосерийно на заводе в австрийском Граце всего пару лет, до конца 2015 года. В его основе лежит усиленное шасси от армейской версии Mercedes G 320 CDI, которую, например, использует австралийская армия. Это обьясняет его феноменальную проходимость и надежность.

Таким образом, выставленный на продажу автомобиль - это не просто дорогой внедорожник. Это сочетание военной технологии, немецкой инженерии, роскоши и безумной мощи от Brabus. Его цена в 160 миллионов рублей обьясняется не только состоянием и характеристиками, но и высочайшей степенью эксклюзивности. Таких машин в мире единицы, а в России - и подавно.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
