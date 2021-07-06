За 2 секунды в машину попало 4 молнии: посмотрите, почему небезопасно оставаться в авто во время грозы
В США в штате Канзас во время сильной грозы молния в течение двух секунд 4 раза ударила в один и тот же внедорожник Jeep Grand Cherokee. Серия молний поразила машину, которая ехала по трассе, рядом были деревья и другие автомобили. В Jeep Grand Cherokee в этот момент находилась супружеская пара с двумя детьми. Происходящее попало на видеорегистратор движущейся позади машины.
Буквально за две секунды в Jeep Grand Cherokee попало 4 молнии, их даже не сразу можно посчитать, настолько быстрыми были удары. Молнии попали в «Джип», когда он остановился для поворота налево. Как пишет The Drive, супружеская пара с двумя маленькими детьми благополучно выбрались из автомобиля.
В случае удара молнии кузов автомобиля действует как клетка Фарадея, направляя энергию молнии вокруг пассажиров автомобиля. Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в результате удара могут быть повреждены шины, разбиты стекла и выведена из строя электрическая система автомобиля. Также удар молнии может вызвать вызвать пожар.
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