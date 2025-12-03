Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

3 декабря 2025, 07:49

За 3D-буквы и номера без флага теперь лишают прав на полгода

Тюнинг госномеров довел до суда: почему водителей наказывают за «красивые» таблички

За 3D-буквы и номера без флага теперь лишают прав на полгода

Водители рискуют остаться без прав. Нестандартные номера стали причиной проблем. Юристы объясняют серьезность ситуации. Узнайте, какие знаки под запретом. Это касается многих автовладельцев.

В подмосковном Королеве владелец внедорожника Infiniti QX56 столкнулся с суровым наказанием - лишением водительского удостоверения на целых шесть месяцев. Причиной стали установленные на автомобиле регистрационные знаки, которые суд счел подложными, как сообщает издание Autonews.

В ходе разбирательства выяснилось, что таблички на Infiniti имели целый ряд отклонений от государственных стандартов. Экспертиза подтвердила, что высота и толщина букв и цифр превышали допустимые нормы. Кроме того, на номерах отсутствовало изображение российского флага. Сам водитель уверял, что приобрел знаки в некой организации рядом с ГИБДД и не заметил никаких отличий от стандартных, но его доводы суд не убедили.

Автомобильные эксперты и юристы, комментируя этот случай, выразили сомнения в правдивости версии водителя. По их мнению, получить номера с отклонениями от ГОСТа случайно практически невозможно. Обычно такие «улучшенные» знаки, например, с объемными 3D-символами или без триколора, изготавливаются на заказ для тех, кто хочет выделить свой автомобиль в потоке. Ответственность за соответствие номеров закону в любом случае лежит на автовладельце.

Специалисты в области автоправа подчеркивают важный нюанс. Ключевым фактором, который привел к лишению прав, стало именно несоответствие размеров символов на знаке. Такое нарушение позволяет классифицировать номера как «заведомо подложные». Отсутствие флага само по себе является менее серьезным проступком, хотя и оно считается нарушением.

Стоит напомнить, что с начала 2025 года изображение триколора на регистрационных знаках стало обязательным для всех вновь выдаваемых номеров. Если водителя остановят с номерами без флага, которые были получены после 1 января 2025 года, ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Это наказание значительно мягче, чем за использование поддельных знаков.

Действующее законодательство, а именно статья 12.2 КоАП, предусматривает целую сетку наказаний за неправильное использование госномеров. За нечитаемые или установленные с нарушениями знаки можно отделаться предупреждением или штрафом в 500 рублей. А вот управление машиной с поддельными номерами карается лишением прав на срок от шести месяцев до одного года. Еще более суровое наказание ждет тех, кто использует специальные устройства для сокрытия номеров - лишение прав до полутора лет с конфискацией самого устройства.

Государственный стандарт Р 50577-2018 четко регламентирует, как должны выглядеть автомобильные номера. В нем прописаны все параметры: от высоты цифр (76 мм) и букв (58 мм) до цвета фона и окантовки. Изображение флага также имеет строго определенные размеры и расположение. Любые модификации и «тюнинг» номерных знаков недопустимы и могут привести к серьезным последствиям на дороге.

Упомянутые модели: Infiniti QX56
Упомянутые марки: Infiniti
