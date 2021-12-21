За 7 лет рынок автозапчастей в России вырос вдвое - до 2 трлн рублей
Данный показатель примерно на 30% превышает результат прошлого года (1,6 трлн руб.). Для сравнения: в 2019 году рынок составлял 1,4 трлн. руб., в 2014-м едва превышал отметку более 1 трлн руб. Получается, что в течение 7 лет рынок деталей автомаркета вырос вдвое. Таковы данные маркетплейса по продаже автодеталей Autodoc.ru.
Эксперты связывают этот рост с двумя ключевыми факторами. Первый - рост цен: только в уходящем году стоимость запчастей в России увеличилась, в среднем, на 20%. При этом некоторые категории деталей (к примеру, кузовные элементы) выросли в цене на 30% и даже более.
Второй фактор связан с ростом продаж автозапчастей, который стимулируется продолжающимся устареванием автопарка страны. По итогам 2021 года, средний возраст автомобиля в России составит более 14 лет (в 2020-м этот показатель достигал 13,6 лет, в 2019 г. – 13,4 лет).
Структура рынка запчастей в уходящем году осталась прежней: порядка 15% от общего объема продаж (в денежном выражении) являются шины. Далее идут детали подвески (10%), масла и смазки (8%), фильтры (6%) и другие автозапчасти (61%).
Владислав Соловьев, президент маркетплейса, так прокомментировал ситуацию: «В условиях подорожания и дефицита новых автомобилей россияне предпочитают откладывать покупку новых машин и продолжают ездить на старых. Как итог, растет спрос на детали для ремонта и обслуживания устаревающего автопарка».
По словам эксперта, на рынке автозапчастей также увеличивается доля онлайн продаж: «Это связано с ограничениями продолжающейся пандемии коронавируса, а также с развитием интернет-сервисов».
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- 1 865 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 620 000 РRenault Kadjar 2018 в Москве
- 570 000 РУАЗ Patriot 2017 в Москве
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- 2 610 000 РMercedes E-класс 2016 в Москве
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