За 700 000 рублей можно купить карету в максимальной комплектации
Она 8-местная, типа «ландо», выполнена из натурального дерева и оснащена кожаной крышей и даже стеклоподъемником. Дышло регулируется по высоте, а потому позволяет запрячь лошадей ростом до 180 см.
Актуальный владелец праздничной кареты утверждает, что она «шикарная», поскольку представлена в максимальной комплектации.
Декоративные элементы корпуса покрыты латунью и бронзой. Кожаный салон рассчитан на перевозку 6 пассажиров и оснащен багажным отсеком. Также есть 2 сиденья в передней части с отдельным багажником.
В объявлении вкратце упоминается техническая «начинка» транспортного средства. Так, например, на карете установлены 4 дисковых тормоза, ручной и механический тормоз.
Интересно, что это не единственный редкий тип транспортного средства, который сегодня выставлен на продажу. На «Авито» можно найти сани Деда Мороза и Санта-Клауса (Московская область), а также праздничный автобус с караоке (Санкт-Петербург).
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