Дорожных хулиганов отправят за решетку: что ждет агрессивных водителей по новому закону

12 декабря 2025, 12:52
За агрессию на дорогах водителям теперь может грозить реальный тюремный срок
За агрессию на дорогах водителям теперь может грозить реальный тюремный срок
В России готовят новый суровый закон. Агрессивных водителей хотят сажать в тюрьму. Это коснется всех участников движения. Инициатива уже находится в Госдуме. Узнайте все подробности первыми.
В Государственной думе выступили с инициативой, которая может кардинально изменить поведение водителей на российских дорогах. Группа парламентариев под руководством Ярослава Нилова, возглавляющего комитет по труду и соцполитике, готовит законопроект о введении уголовной ответственности за дорожное хулиганство. По сути, речь идет о том, чтобы приравнять агрессивные «разборки» между автомобилистами к серьезному преступлению, за которое можно получить реальный срок.
Как сообщает Autonews, авторы документа предлагают дополнить статью 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство») новыми положениями. Они будут касаться противоправных действий, совершенных как самим водителем, так и в отношении него или его пассажиров. Цель проста и понятна - пресечь на корню любую агрессию, которая слишком часто становится спутником дорожного движения.
В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что управление автомобилем само по себе является источником повышенного психоэмоционального напряжения. Взаимодействие на дороге происходит в условиях стресса и высокой концентрации. В такой атмосфере любая искра - резкий маневр, гудок или неосторожное слово - может разжечь настоящий конфликт. Проявления агрессии или вандализма со стороны одних водителей нередко провоцируют цепную реакцию, приводя к массовым нарушениям правил, серьезным ДТП и, в худшем случае, к травмам и гибели людей.
Парламентарии убеждены, что криминализация дорожного хулиганства станет эффективной превентивной мерой. По их мнению, установление уголовной ответственности позволит не только предупреждать подобные инциденты, но и значительно минимизировать риски для жизни и здоровья граждан. В конечном итоге это должно создать более безопасные условия для всех, кто находится на дороге - будь то водители, пешеходы или пассажиры. Причем действие закона предлагается распространить не только на проезжую часть, но и на придомовые территории и парковки, где конфликты вспыхивают не реже.
На сегодняшний день статья о хулиганстве в УК РФ уже предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Однако в ней нет четкого определения понятия «дорожных разборок». Существует лишь пункт, касающийся хулиганских действий на общественном транспорте - железнодорожном, морском или воздушном. Автомобилисты же, по сути, оставались в серой зоне. Новый законопроект призван устранить этот пробел в законодательстве, сделав наказание для дорожных агрессоров неотвратимым.
Похожие материалы
-
12.12.2025, 08:12
Водителей хотят защитить от аферистов новой обязательной страховкой при покупке авто
В России обсуждают новый вид защиты. Речь идет о сделках с машинами. Это поможет бороться с мошенниками. Юристы предложили интересное решение. Страховщики оценивают все риски. Узнайте подробности этой инициативы.Читать далее
-
12.12.2025, 05:52
Почему ГАИ может отказать в регистрации авто без печати в ПТС
Регистрация автомобиля может обернуться неожиданной проблемой. Не все знают, когда нужна печать в ПТС. ГАИ разъясняет, что делать, если инспектор требует невозможное. В статье раскрыты нюансы оформления и советы для водителей.Читать далее
-
11.12.2025, 23:11
В НАМИ готовят срочные изменения в стандартах для гибридов и праворульных авто
В России обсуждают новые подходы к сертификации машин. В центре внимания гибриды и правый руль. Эксперты ждут разъяснений по процедурам. Изменения могут затронуть многих автовладельцев.Читать далее
-
11.12.2025, 22:59
В Калининградской области задержали пьяного водителя Audi после опасной погони
Водитель Audi устроил опасную поездку в Калининградской области. Его остановили инспекторы ГИБДД. В деле всплыли новые детали. Нарушителю грозят серьезные последствия.Читать далее
-
11.12.2025, 15:03
Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps
В Индии водитель грузовика попал в аварию, доверившись Google Maps. Приложение предложило маршрут с крутыми поворотами, не рассчитанными на крупногабаритный транспорт. История заставляет задуматься, насколько безопасно использовать обычные навигаторы для грузовых авто.Читать далее
-
11.12.2025, 14:51
28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры
Житель Вены нашел необычное место для машины. Он решил хранить свой дорогой суперкар дома. Буквально на собственном балконе второго этажа. Но его оригинальная идея не понравилась властям. Чем закончилась эта удивительная история парковки?Читать далее
-
11.12.2025, 14:42
Дилер ответит за все: ВС РФ вынес решение по авто ушедших марок
Производитель покинул российский рынок. У машины обнаружился серьезный дефект. Дилер отказался от своих обязательств. Но суд принял сторону автовладельца. Теперь продавцам придется нести ответственность. Это решение изменит многое.Читать далее
-
11.12.2025, 14:31
Доля поддельных автозапчастей в России остается высокой
Рынок автозапчастей столкнулся с проблемой. Контрафакт все еще очень распространен. Специалисты бьют тревогу. Узнайте, какие детали подделывают чаще. Как защитить свой автомобиль от опасности.Читать далее
-
11.12.2025, 13:37
Электронные водительские права: когда ждать и чего опасаться
Минцифры хочет узаконить цифровые права. Это упростит жизнь водителям. Но есть серьезные опасения. Эксперты предупреждают о рисках. Кибератаки могут стать большой проблемой. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
11.12.2025, 13:08
Эксперт объяснил почему езда на всесезонных шинах может быть опасной
Многие водители выбирают всесезонные шины. Они хотят сэкономить время и деньги. Но такая экономия может быть опасной. Эксперт раскрыл все минусы такой резины. Узнайте, чем грозит езда на ней.Читать далее
Похожие материалы
-
12.12.2025, 08:12
Водителей хотят защитить от аферистов новой обязательной страховкой при покупке авто
В России обсуждают новый вид защиты. Речь идет о сделках с машинами. Это поможет бороться с мошенниками. Юристы предложили интересное решение. Страховщики оценивают все риски. Узнайте подробности этой инициативы.Читать далее
-
12.12.2025, 05:52
Почему ГАИ может отказать в регистрации авто без печати в ПТС
Регистрация автомобиля может обернуться неожиданной проблемой. Не все знают, когда нужна печать в ПТС. ГАИ разъясняет, что делать, если инспектор требует невозможное. В статье раскрыты нюансы оформления и советы для водителей.Читать далее
-
11.12.2025, 23:11
В НАМИ готовят срочные изменения в стандартах для гибридов и праворульных авто
В России обсуждают новые подходы к сертификации машин. В центре внимания гибриды и правый руль. Эксперты ждут разъяснений по процедурам. Изменения могут затронуть многих автовладельцев.Читать далее
-
11.12.2025, 22:59
В Калининградской области задержали пьяного водителя Audi после опасной погони
Водитель Audi устроил опасную поездку в Калининградской области. Его остановили инспекторы ГИБДД. В деле всплыли новые детали. Нарушителю грозят серьезные последствия.Читать далее
-
11.12.2025, 15:03
Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps
В Индии водитель грузовика попал в аварию, доверившись Google Maps. Приложение предложило маршрут с крутыми поворотами, не рассчитанными на крупногабаритный транспорт. История заставляет задуматься, насколько безопасно использовать обычные навигаторы для грузовых авто.Читать далее
-
11.12.2025, 14:51
28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры
Житель Вены нашел необычное место для машины. Он решил хранить свой дорогой суперкар дома. Буквально на собственном балконе второго этажа. Но его оригинальная идея не понравилась властям. Чем закончилась эта удивительная история парковки?Читать далее
-
11.12.2025, 14:42
Дилер ответит за все: ВС РФ вынес решение по авто ушедших марок
Производитель покинул российский рынок. У машины обнаружился серьезный дефект. Дилер отказался от своих обязательств. Но суд принял сторону автовладельца. Теперь продавцам придется нести ответственность. Это решение изменит многое.Читать далее
-
11.12.2025, 14:31
Доля поддельных автозапчастей в России остается высокой
Рынок автозапчастей столкнулся с проблемой. Контрафакт все еще очень распространен. Специалисты бьют тревогу. Узнайте, какие детали подделывают чаще. Как защитить свой автомобиль от опасности.Читать далее
-
11.12.2025, 13:37
Электронные водительские права: когда ждать и чего опасаться
Минцифры хочет узаконить цифровые права. Это упростит жизнь водителям. Но есть серьезные опасения. Эксперты предупреждают о рисках. Кибератаки могут стать большой проблемой. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
11.12.2025, 13:08
Эксперт объяснил почему езда на всесезонных шинах может быть опасной
Многие водители выбирают всесезонные шины. Они хотят сэкономить время и деньги. Но такая экономия может быть опасной. Эксперт раскрыл все минусы такой резины. Узнайте, чем грозит езда на ней.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве