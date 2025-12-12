Дорожных хулиганов отправят за решетку: что ждет агрессивных водителей по новому закону

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 12:52

В России готовят новый суровый закон. Агрессивных водителей хотят сажать в тюрьму. Это коснется всех участников движения. Инициатива уже находится в Госдуме. Узнайте все подробности первыми.

В Государственной думе выступили с инициативой, которая может кардинально изменить поведение водителей на российских дорогах. Группа парламентариев под руководством Ярослава Нилова, возглавляющего комитет по труду и соцполитике, готовит законопроект о введении уголовной ответственности за дорожное хулиганство. По сути, речь идет о том, чтобы приравнять агрессивные «разборки» между автомобилистами к серьезному преступлению, за которое можно получить реальный срок.

Как сообщает Autonews, авторы документа предлагают дополнить статью 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство») новыми положениями. Они будут касаться противоправных действий, совершенных как самим водителем, так и в отношении него или его пассажиров. Цель проста и понятна - пресечь на корню любую агрессию, которая слишком часто становится спутником дорожного движения.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что управление автомобилем само по себе является источником повышенного психоэмоционального напряжения. Взаимодействие на дороге происходит в условиях стресса и высокой концентрации. В такой атмосфере любая искра - резкий маневр, гудок или неосторожное слово - может разжечь настоящий конфликт. Проявления агрессии или вандализма со стороны одних водителей нередко провоцируют цепную реакцию, приводя к массовым нарушениям правил, серьезным ДТП и, в худшем случае, к травмам и гибели людей.

Парламентарии убеждены, что криминализация дорожного хулиганства станет эффективной превентивной мерой. По их мнению, установление уголовной ответственности позволит не только предупреждать подобные инциденты, но и значительно минимизировать риски для жизни и здоровья граждан. В конечном итоге это должно создать более безопасные условия для всех, кто находится на дороге - будь то водители, пешеходы или пассажиры. Причем действие закона предлагается распространить не только на проезжую часть, но и на придомовые территории и парковки, где конфликты вспыхивают не реже.

На сегодняшний день статья о хулиганстве в УК РФ уже предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Однако в ней нет четкого определения понятия «дорожных разборок». Существует лишь пункт, касающийся хулиганских действий на общественном транспорте - железнодорожном, морском или воздушном. Автомобилисты же, по сути, оставались в серой зоне. Новый законопроект призван устранить этот пробел в законодательстве, сделав наказание для дорожных агрессоров неотвратимым.

