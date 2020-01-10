10 января 2020, 00:01
За «безбилетный» проезд по платным трассам оштрафуют на 5 500 рублей
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Фото: Зураб Джавахадзе / Известия
Стали известны подробности законопроекта, который правительство РФ внесло в Госдуму в конце 2019 года. Он предусматривает штрафы за неоплаченный проезд по платным магистралям: 2 500 рублей для легковых автомобилей, 5 500 рублей – для автобусов и грузовиков.
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Первые такие пункты должны появиться на московской ЦКАД уже в 2020 году. Водители смогут проезжать через них без остановки. Специальное оборудование в «гейте» автоматически списывает деньги с транспондера или фиксирует гос.номера машин без транспондеров, а водители самостоятельно оплачивают проезд на сайте оператора в личном кабинете. До сих пор реализовать безбарьерную систему оплаты в нашей стране было невозможно без введения штрафов для водителей за неоплату проезда.
Согласно предлагаемым поправкам в КоАП, за неоплаченный проезд водителей легковых автомобилей будут штрафовать на 2 500 рублей, грузовиков и автобусов – на 5 500 рублей, сообщает портал Petersburg2. Однако, водителям дадут второй шанс. Если в течение 60 дней с момента наложения штрафа задолженность будет погашена, наказание отменят.
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