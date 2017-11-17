17 ноября 2017, 09:00

За безопасность пешеходов борются штрафами

Российские власти твердо намерены в ближайший год сократить количество аварий на пешеходных переходах. Правда, ничего мудрее не придумали, чем банально увеличить размер штрафа за непропуск пешеходов.
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За безопасность пешеходов борются штрафами

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже вступили в силу. Согласно новому порядку, за отказ предоставить пешеходу право приоритета на переходе штраф составит от 1500 до 2500 рублей. Решение, кому и сколько платить, должен принимать полицейский. Точнее, он будет выписывать максимальный штраф, а камера – минимальный. С инициативой увеличения штрафов за подобные нарушения выступало МВД РФ. По данным ведомства, в стране увеличилось количество аварий на пешеходных переходах и, по мнению гаишников, возросший на тысячу штраф – панацея.

По данным МОД «Союз пешеходов», в 2016 году на «зебрах» сбито 19 500 человек, что составляет 33% от всех сбитых на дорогах пешеходов. По вопросам безопасности на дорогах полемика ведется уже многие годы. Но до настоящего времени проблема так и не была решена. Согласно ПДД, водитель, приближаясь к пешеходному переходу, должен снизить скорость или остановиться, если другие автомобили снизили скорость или остановились.

Владимир Соколов, председатель МОД «Союз пешеходов» « От повышения максимального размера штрафа на 1000 рублей количества полицейских на пешеходных переходах не прибавится. У них и других задач хватает, самая первоочередная из которых - оформление протоколов о ДТП, поскольку аварии создают огромные пробки на дорогах. И таких протоколов (в двух и более экземплярах) надо более 4 млн в год. При этом факт непропуска пешехода требует фиксации на видеокамеру, установленную в полицейском автомобиле, поскольку многие водители не соглашаются с мнением полицейского и подают в суды из-за неопределенной формулировки ст. 14.1, ПДД, которая требует «уступить дорогу» пешеходам, что не подразумевает обязательной остановки автомобиля, как это было раньше. Чтобы зафиксировать на видеокамеру нарушение, полицейский автомобиль должен стать в месте, где есть хороший обзор, что не всегда возможно, и «предупреждает» водителя о возможном контроле »
Владимир Соколов, председатель МОД «Союз пешеходов»
Как считает эксперт, повысить безопасность в отношении переходов можно лишь неотвратимостью наказания и адекватностью. Зачастую водители игнорируют пешеходов, поскольку знают, что их за это не накажут. Единственная возможность фиксировать нарушения проезда пешеходных переходов - массовое использование камер видеофиксации, которые доказали свою эффективность в Москве, однако в этом случае штраф будет наложен по нижней границе -1500 рублей. При этом своевременная оплата квитанции даст нарушителю 50-процентную скидку. В итоге водитель заплатит только 750 рублей, что абсолютно неадекватно опасности нарушения.

Вся надежда на реализацию проекта «Открытого Правительства РФ». Готовятся поправки в законодательство, разрешающие гражданам фиксировать нарушения на собственные гаджеты и сообщать о таких случаях с помощью приложения, которое в настоящий момент разрабатывается.

Иными словами, борьба за безопасность с помощью штрафов вряд ли окажется эффективной. Увеличение суммы повлияет на тех водителей, которые и так стараются не нарушать ПДД. Что касается систематических нарушителей, то рост штрафа их не остановит. Наибольший эффект это должно произвести на начинающих водителей, которые станут соблюдать скоростной режим и будут внимательнее на «зебре».
Сергей Ворновский, руководитель подразделения ГК «АвтоСпецЦентр» « Пешеходный переход, как не парадоксально это звучит, является опасным местом - как для пешехода, так и для водителя. Помимо внимательности с обеих сторон необходимы и практические меры по поддержанию безопасности. Обезопасить себя пешеход может с помощью светоотражателей на одежде. Велосипедисты могут наклеить на одежду отражающие значки и укрепить на велосипед значки и фонарики. Обязательно наличие дорожных знаков по обеим сторонам дороги. Ведь их роль не только в предупреждении водителей о пешеходном переходе, но и в стимулировании пешеходов переходить дорогу правильно, а не перебегать в неположенном месте »
Сергей Ворновский, руководитель подразделения ГК «АвтоСпецЦентр»
Пешеходов также уже не первый год обещают суровее наказывать за переход дороги в неположенном месте. Согласно инициативе, штрафы для пешеходов, которые нарушают Правила дорожного движения, также могут быть увеличены в 2 раза — до 1000 рублей. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы должны рассмотреть уже в осеннюю сессию.

При этом ранее тогдашний начальник ГИБДД МВД Виктор Нилов сообщал, что в 80% происшествий виноват водитель, а пешеходы более подготовленные и внимательные. Поэтому поднимать штрафы для них бессмысленно. Кстати, на практике переходящие дорогу в неположенном месте в редких случаях получают замечание инспектора, а в большинстве своем сотрудники ГИБДД попросту не замечают такой проступок.
Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги» « Ужесточать наказания для водителей или пешеходов можно постоянно, но лучше заняться условиями безопасности. Например, обустроить тротуары, которые без луж и грязи будут вести к безопасному пешеходному переходу. Установить ограждения, светофор с кнопкой и усерднее работать по части просвещения населения, начиная со школьной парты. Знание ПДД должно быть обязательным. Тоже самое касается повышения штрафа для водителей. В данном случае оно не оправдано, и результата не принесет. Культура повысилась, нужно больше работать с водителями методом социальной рекламы, создавать условия для безопасного перехода улицы »
Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги»
По большому счету, единственной превентивной мерой для безопасности пешеходного перехода является внимательность пешеходов и водителей. Увеличение штрафов – лишь маленький шаг в стремлении сделать движение на дорогах безопасным. Часть российского общества рапортует за введение обязательного наказания за нарушения ПДД. В случае введения таких мер, они будут негативно восприняты как водителями, так и пешеходами-нарушителями. Но именно такие методы и дают свой эффект.

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Нарушителей нужно наказывать суровее.Не поможет сократить число ДТП на пешеходных переходах.
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За безопасность пешеходов борются штрафами
Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже вступили в силу. Согласно новому порядку, за отказ предоставить пешеходу право приоритета на переходе штраф составит от 1500 до 2500 рублей. Решение, кому и сколько платить, должен принимать полицейский. Точнее, он будет выписывать максимальный штраф, а камера – минимальный. С инициативой увеличения штрафов за подобные нарушения выступало МВД РФ. По данным ведомства, в стране увеличилось количество аварий на пешеходных переходах и, по мнению гаишников, возросший на тысячу штраф – панацея.По данным МОД «Союз пешеходов», в 2016 году на «зебрах» сбито 19 500 человек, что составляет 33% от всех сбитых на дорогах пешеходов. По вопросам безопасности на дорогах полемика ведется уже многие годы. Но до настоящего времени проблема так и не была решена. Согласно ПДД, водитель, приближаясь к пешеходному переходу, должен снизить скорость или остановиться, если другие автомобили снизили скорость или остановились. {{person_65_От повышения максимального размера штрафа на 1000 рублей количества полицейских на пешеходных переходах не прибавится. У них и других задач хватает, самая первоочередная из которых - оформление протоколов о ДТП, поскольку аварии создают огромные пробки на дорогах. И таких протоколов (в двух и более экземплярах) надо более 4 млн в год. При этом факт непропуска пешехода требует фиксации на видеокамеру, установленную в полицейском автомобиле, поскольку многие водители не соглашаются с мнением полицейского и подают в суды из-за неопределенной формулировки ст. 14.1, ПДД, которая требует «уступить дорогу» пешеходам, что не подразумевает обязательной остановки автомобиля, как это было раньше. Чтобы зафиксировать на видеокамеру нарушение, полицейский автомобиль должен стать в месте, где есть хороший обзор, что не всегда возможно, и «предупреждает» водителя о возможном контроле}} Как считает эксперт, повысить безопасность в отношении переходов можно лишь неотвратимостью наказания и адекватностью. Зачастую водители игнорируют пешеходов, поскольку знают, что их за это не накажут. Единственная возможность фиксировать нарушения проезда пешеходных переходов - массовое использование камер видеофиксации, которые доказали свою эффективность в Москве, однако в этом случае штраф будет наложен по нижней границе -1500 рублей. При этом своевременная оплата квитанции даст нарушителю 50-процентную скидку. В итоге водитель заплатит только 750 рублей, что абсолютно неадекватно опасности нарушения.Вся надежда на реализацию проекта «Открытого Правительства РФ». Готовятся поправки в законодательство, разрешающие гражданам фиксировать нарушения на собственные гаджеты и сообщать о таких случаях с помощью приложения, которое в настоящий момент разрабатывается.Иными словами, борьба за безопасность с помощью штрафов вряд ли окажется эффективной. Увеличение суммы повлияет на тех водителей, которые и так стараются не нарушать ПДД. Что касается систематических нарушителей, то рост штрафа их не остановит. Наибольший эффект это должно произвести на начинающих водителей, которые станут соблюдать скоростной режим и будут внимательнее на «зебре». {{person_47_Пешеходный переход, как не парадоксально это звучит, является опасным местом - как для пешехода, так и для водителя. Помимо внимательности с обеих сторон необходимы и практические меры по поддержанию безопасности. Обезопасить себя пешеход может с помощью светоотражателей на одежде. Велосипедисты могут наклеить на одежду отражающие значки и укрепить на велосипед значки и фонарики. Обязательно наличие дорожных знаков по обеим сторонам дороги. Ведь их роль не только в предупреждении водителей о пешеходном переходе, но и в стимулировании пешеходов переходить дорогу правильно, а не перебегать в неположенном месте}} Пешеходов также уже не первый год обещают суровее наказывать за переход дороги в неположенном месте. Согласно инициативе, штрафы для пешеходов, которые нарушают Правила дорожного движения, также могут быть увеличены в 2 раза — до 1000 рублей. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы должны рассмотреть уже в осеннюю сессию. При этом ранее тогдашний начальник ГИБДД МВД Виктор Нилов сообщал, что в 80% происшествий виноват водитель, а пешеходы более подготовленные и внимательные. Поэтому поднимать штрафы для них бессмысленно. Кстати, на практике переходящие дорогу в неположенном месте в редких случаях получают замечание инспектора, а в большинстве своем сотрудники ГИБДД попросту не замечают такой проступок. {{person_49_Ужесточать наказания для водителей или пешеходов можно постоянно, но лучше заняться условиями безопасности. Например, обустроить тротуары, которые без луж и грязи будут вести к безопасному пешеходному переходу. Установить ограждения, светофор с кнопкой и усерднее работать по части просвещения населения, начиная со школьной парты. Знание ПДД должно быть обязательным. Тоже самое касается повышения штрафа для водителей. В данном случае оно не оправдано, и результата не принесет. Культура повысилась, нужно больше работать с водителями методом социальной рекламы, создавать условия для безопасного перехода улицы}} По большому счету, единственной превентивной мерой для безопасности пешеходного перехода является внимательность пешеходов и водителей. Увеличение штрафов – лишь маленький шаг в стремлении сделать движение на дорогах безопасным. Часть российского общества рапортует за введение обязательного наказания за нарушения ПДД. В случае введения таких мер, они будут негативно восприняты как водителями, так и пешеходами-нарушителями. Но именно такие методы и дают свой эффект.
2017-11-17
Автор: Арина Милая
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