За что и как лишают водительских прав в 2021 году
Список нарушений со сроками лишения водительских прав
Период, на который вы останетесь без удостоверения водителя, напрямую связан с тяжестью допущенного нарушения ПДД. КоАП предусматривает лишение водительских прав на периоды от 1 месяца до 2-х лет.
За что лишают водительских прав: таблица
Также лишить водительского удостоверения вправе органы судебных приставов, при наличии у водителя долгов по алиментам и штрафам на сумму свыше 10 тысяч рублей. Права будут приостановлены до тех пор, пока должник не погасит свои задолженности.
Кто вправе лишить водителя удостоверения
Автоинспектор не вправе изымать у водителя удостоверение на месте. Он ограничится составлением протокола о совершенном нарушении, после чего передаст дело в суд на рассмотрение.
Исключение составляют пьяные водители, которых инспектор отстраняет от управления машиной.
Лишать водительских прав уполномочен только суд, который и примет решение о назначении нарушителю периода, на который он останется без удостоверения.
Порядок лишения водителя прав
Процедура лишения прав состоит из следующих этапов:
- Инспектором автоинспекции составляется протокол, с обязательным указанием:
- даты и места составления протокола;
- должности, Ф.И.О. инспектора;
- полных данных нарушителя;
- адресов, Ф.И.О. свидетелей и потерпевших, если они имеются;
- места и времени, когда совершено нарушение и в чем оно заключается;
- статьи КоАП, которая нарушена;
- объяснений нарушителя;
- иных обстоятельств дела.
Водитель должен внимательно ознакомиться с протоколом, прежде чем его подписывать. При несогласии с какими-либо формулировками, нужно отразить это в графе с комментариями к документу. Можно изложить свою версию событий в этой же графе, а если в ней нет места, дать объяснения на отдельном листе. В протоколе упомянуть об объяснительной, и лишь после поставить свою подпись.
Сделайте фото объяснительной и протокола на случай, если инспектор что-то потеряет.
- Инспектор передает протокол на рассмотрение комиссии в автоинспекцию, где будет решено, оштрафовать водителя или же передать дело в суд с вопросом о лишении нарушителя водительских прав. Все имеющиеся доказательства и протокол направляются в суд в течение трех дней с момента, как вынесли постановление.
- Судьей назначается дата и время заседания по делу, и все участники получают извещение. Рассмотрение дела происходит в присутствии водителя, где он может представлять доказательства и отстаивать свою невиновность. Если водитель извещение получил, но в суд не явился, дело рассмотрят без него.
Суд должен вынести решение по делу в течение 2-х месяцев.
- Если суд лишил нарушителя водительских прав, но водителя такой результат не устроил, он вправе обжаловать судебное решение в течение 10 суток с момента, как было вынесено постановление. Если оснований для обжалования нет – удостоверение следует передать в автоинспекцию.
- Передача прав в ГИБДД водителем должна состояться не позднее трех дней с момента, как истекли 10 суток на обжалование решения суда, и оно вступило в силу.
Если водитель вовремя не сдаст права в автоинспекцию, то до момента их сдачи срок лишения приостановят.
Кроме того, если водитель продолжит водить машину и будет задержан, его накажут:
- 30 тысячами штрафа;
- 15 сутками административного ареста;
- 100-200 часами обязательных работ.
Права у водителя изымут принудительно, и начнет отсчитываться срок лишения прав. Машина отправится на штрафстоянку.
Как узнать, лишен ли водитель водительских прав
Обычно водителя оповещают о том, что он лишен удостоверения. Но если по какой-то причине водителем пропущено судебное заседание, или он отсутствовал в городе, и не получал решение суда по почте, он может не знать, лишили ли его водительского удостоверения. Кроме того, проверить наличие действующих прав может понадобиться работодателю при приеме водителя на работу.
Для проверки наличия действующих прав нужно:
- зайти на официальный сайт автоинспекции в раздел «Сервисы»;
- выбрать «Проверка водителя»;
- заполнить поля с серией, номером и датой выдачи удостоверения;
- нажать «запросить проверку».
Если окажется, что вас лишили водительского удостоверения, срочно явитесь в ГИБДД и сдайте права. Не вздумайте садиться за руль автомобиля, чтобы не нарваться на дополнительные санкции.
Как вернуть права после лишения
После того, как период лишения прав истечет, водителю будет нужно:
- сдать экзамен по теории (билетам ПДД) в автоинспекции;
- оплатить все имеющиеся штрафы ГИБДД;
- если лишили водительских прав за пьянку, нужно будет еще и пройти медкомиссию.
Затем водителю следует явиться в автоинспекцию, в которую он сдал права, и написать заявление на возврат удостоверения. Сделать это можно за 30 суток до окончания срока лишения.
Если водитель не явится за своим удостоверением по окончании срока лишения, автоинспекция будет хранить его 3 года, после чего уничтожит.
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