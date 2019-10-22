Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
22 октября 2019, 18:55

Гарсон, устриц и кальвадоса! Или за что полюбить Нормандию

  • 235
  • 0
Фото из открытых источников
«Бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку». Нам, людям XXI века, считающим устрицы самым настоящим деликатесом, посыл Сэма Уэллера из «Посмертных записок Пиквикского клуба» кажется, мягко говоря, странным. Однако Диккенс не сказал ничего крамольного: в викторианской Англии устрицы действительно были популярной едой бедняков.
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото взято из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Устрицы — семейство морских двустворчатых моллюсков. Обладают характерной асимметричной раковиной неправильной формы. Раковина состоит из более крупной выпуклой (большей частью левой) створки, которая прирастает к различным подводным предметам, и меньшей, более плоской и тонкой, образующей своего рода крышку. Верхушка створок прямая, на правой обыкновенно более, чем на левой
Как пишет Екатерина Коути, «купленные устрицы уносили домой, чтобы насладиться ими в кругу семьи, или же лакомились ими, не отходя от прилавка. Устрицы заедали хлебом, который густо мазали маслом. За хлеб приходилось платить дополнительно, зато перец и уксус предлагали в качестве бесплатного приложения».

Корреспондент 110km.ru только что вернулся с берегов Ла-Манша, правда, с его французской стороны, и побывал на устричной ферме в небольшом городке Курсеулес-сюр-Мер. Это, ребята, департамент Кальвадос в Нижней Нормандии – тот самый, что у любителей горячительных напитков ассоциируется с одноименным яблочным бренди. Эту 40-42-градусную «огненную смесь» там любят в той же мере, как баварцы пиво. Но не меньше нормандцы уважают устрицы.

Повышенное слюноотделение

Устрицы – это, по сути, визитная карточка Нормандии. Они там крупные, мясистые и, пардон, очень вкусные. Именно нормандские устрицы получили всемирное признание. Не чураются там мидий, креветок, улиток, морских гребешков и прочей морской живности, которая у знатоков вызывает повышенное слюноотделение.

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Ранее мы писали
Король сыров, или по-итальянски Parmigiano Reggiano. Мы же его знаем как «пармезан». Его производство насчитывает ...
Читать далее
На том побережье, где побывали мы, 8 основных устричных ферм, не считая мелких лавочек. При каждой ферме работает ресторан, где параллельно подают огромный выбор морепродуктов. Когда все это богатство моря лежит скопом на прилавке, смотрится весьма аппетитно.

Наш гид – владелец самой крупной и преуспевающей местной фермы Aux Regals de L`ile Benoist, мсье Бенуа, знакомит со своим хозяйством. Бизнес, по его словам, непростой, но именно его в 1955 году открыли предки, и он – продолжатель их дела.

На первый-пятый рассчитайсь!

Процесс выращивания устриц, по его словам, занимает от 2 до 3,5 лет. И только после этого они готовы будут попасть на ваш стол. Устрицы в 20-килограммовых сетках погружают в море, и там целый год  питаются планктоном. После этого устрицы изымаются из моря и привозятся на ферму, которая расположена в живописной марине, опять же, недалеко от побережья.

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото: auxregalsdelile.fr

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото: auxregalsdelile.fr

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото: auxregalsdelile.fr

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото: auxregalsdelile.fr

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Устрицы рассыпают в такие же сетки, только помельче, 10-килограммовые – у них как бы возникает простор для роста на второй год. Точно такая же процедура повторяется еще через год. Если по итогам третьего года устрица не получила того размера, который необходим, ее отправляют в пруды, богатые планктоном. В этих резервуарах, при меньшем содержании соли в воде, устрица максимум за 6 месяцев становится идеальной.

А.П. Чехов, русский писатель « На днях в Эрмитаже первый раз в жизни ел устриц... Вкусного мало. Если исключить шабли и лимон, то совсем противно »
А.П. Чехов, русский писатель
После того, как устрицы достигают своего максимального размера, им присваивают номера – от 1 до 5. Потом всех их раскидывают по коробкам разного цвета. Совсем маленькие возвращают назад, в море. Что касается планктона, он продается тут же, на побережье. Этим бизнесом заведует специальная компания, которая работает со всеми устричными фермами.

Гребешковое безумие

Поскольку ресторан, как мы сказали, тут же, при ферме, на стол подают исключительно свежие морепродукты. Мы, конечно же, продегустировали и, безусловно, оценили. Вкуснотища!.. Жаль, не дошло дело доя гребешков – это, говорят, особая песня. В этих числах на французском побережье Ла-Манша разворачивается традиционное гребешковое безумие - фестиваль Fete de la Coquille.

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото из открытых источников

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Ранее мы писали
Понятно, что все наши мысли сегодня растворились в предновогодней суете: корпоративы, понимаешь ли, опохмелы ...
Читать далее
По местным законам, ловля морских гребешков во Франции разрешена с конца октября до начала мая, всего два раза в неделю и не более 30 минут в день. Представляете, наверное, как обмывается первый добытый гребешковый улов! Гребешки в сидре, гребешки с луком, наконец, гребешки в кальвадосе. О! Его поглощение в эти праздничные дни достигает невиданных высот. Ведь считается, что он служит благому делу – улучшению процесса пищеварения. Под устрицы и гребешки-то…

Не пей – нищим станешь

Курсеулес-сюр-Мер находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Расположен в 20 км к северу от Кана и в 22 км к востоку от Байё, на побережье Ла-Манша, в месте впадения в него реки Сёль. От Парижа по прямой 211 км, по трассе 252 км. По российским меркам – ни о чем.

Максимальное ограничение скорости в населенном пункте – 50 км/ч; за городом – 80 км/ч; на автомагистрали – 130 км/ч.

Для управления автомобилем во Франции необходимо иметь с собой ВУ, документ о регистрации ТС (V5c), только оригинал, который там называется Carte Grise («серая карта»), договор автострахования, алкотестер, паспорт, светоотражающие жилеты для каждого из пассажиров.

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию

Фото пользователя 110km.ru

Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Гарсон устриц и кальвадоса Или за что полюбить Нормандию
Штраф за управления подшофе: выше 0,8 промилле – придется явиться в суд, максимум 4500 евро; от 0,5 до 0,8 промилле – 135 евро. Штрафы за превышение скорости: на 50 км/ч – максимум 1500 евро (явка в суд); на 40 км/ч – максимум 750 евро (явка в суд); на 30 км/ч – максимум 135 евро (явка в суд). Штраф за использование телефона за рулем: 135 евро, система Hands-Free допускается.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Иван Братуха
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Поиск детали
Не получается найти деталь https:// www.reformauto.ru/ etka/ skoda/ svw/ 18-octavia/ 3059-octavia-2014/ kuzov/ 335710-085710753-panel-priborov/ # [url=https:// ibb.co/ jkLFs5F][img]https:// i.ibb.co/ nMDSt0S/ torpedo-skoda-octavia-a7-587286.jpg[/ img][/ url] [url=https:// ibb.co/ 0qx6tMK][img]https:// ...
vw_skoda
Mazda Центр Кунцево | отзывы
Цитата:| Кому: Георгий Георгий, добрый день! Ваш отзыв обеспокоил нас, ведь данная ситуация недопустима для нашего дилерского центра. Мы никогда не отказываемся от работы, если ремонт попадает под гарантийный случай. Сожалеем, что от посещения у Вас остались негативные впечатления, свяжитесь, пожалуйста ...
Клиентская Служба
Рольф Центр Митсубиси | отзывы
У меня жалоба на отношение персонала. Абсолютно всем глубоко безразличны клиенты, все, от менеджера до последнего слесаря, мнят себя королями. В салоне я бегал за продаванами, чтобы мне машину показали, и в сервисе приходится бегать за мастерами. Ремонт закончили, выкатили машину, но отдает не тот, ...
Жуков
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Интервью с Яном Прохазкой, главой марки Skoda в России
Самые популярные автомобили у пенсионеров
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Гарсон, устриц и кальвадоса! Или за что полюбить Нормандию
{{photo_text_269}} Как пишет Екатерина Коути, «купленные устрицы уносили домой, чтобы насладиться ими в кругу семьи, или же лакомились ими, не отходя от прилавка. Устрицы заедали хлебом, который густо мазали маслом. За хлеб приходилось платить дополнительно, зато перец и уксус предлагали в качестве бесплатного приложения».Корреспондент 110km.ru только что вернулся с берегов Ла-Манша, правда, с его французской стороны, и побывал на устричной ферме в небольшом городке Курсеулес-сюр-Мер. Это, ребята, департамент Кальвадос в Нижней Нормандии – тот самый, что у любителей горячительных напитков ассоциируется с одноименным яблочным бренди. Эту 40-42-градусную «огненную смесь» там любят в той же мере, как баварцы пиво. Но не меньше нормандцы уважают устрицы. Повышенное слюноотделение Устрицы – это, по сути, визитная карточка Нормандии. Они там крупные, мясистые и, пардон, очень вкусные. Именно нормандские устрицы получили всемирное признание. Не чураются там мидий, креветок, улиток, морских гребешков и прочей морской живности, которая у знатоков вызывает повышенное слюноотделение. {{gallery_1746}} {{material_124494}} На том побережье, где побывали мы, 8 основных устричных ферм, не считая мелких лавочек. При каждой ферме работает ресторан, где параллельно подают огромный выбор морепродуктов. Когда все это богатство моря лежит скопом на прилавке, смотрится весьма аппетитно.Наш гид – владелец самой крупной и преуспевающей местной фермы Aux Regals de L`ile Benoist, мсье Бенуа, знакомит со своим хозяйством. Бизнес, по его словам, непростой, но именно его в 1955 году открыли предки, и он – продолжатель их дела. На первый-пятый рассчитайсь! Процесс выращивания устриц, по его словам, занимает от 2 до 3,5 лет. И только после этого они готовы будут попасть на ваш стол. Устрицы в 20-килограммовых сетках погружают в море, и там целый год  питаются планктоном. После этого устрицы изымаются из моря и привозятся на ферму, которая расположена в живописной марине, опять же, недалеко от побережья. {{gallery_1747}} Устрицы рассыпают в такие же сетки, только помельче, 10-килограммовые – у них как бы возникает простор для роста на второй год. Точно такая же процедура повторяется еще через год. Если по итогам третьего года устрица не получила того размера, который необходим, ее отправляют в пруды, богатые планктоном. В этих резервуарах, при меньшем содержании соли в воде, устрица максимум за 6 месяцев становится идеальной. {{person_273_На днях в Эрмитаже первый раз в жизни ел устриц... Вкусного мало. Если исключить шабли и лимон, то совсем противно}} После того, как устрицы достигают своего максимального размера, им присваивают номера – от 1 до 5. Потом всех их раскидывают по коробкам разного цвета. Совсем маленькие возвращают назад, в море. Что касается планктона, он продается тут же, на побережье. Этим бизнесом заведует специальная компания, которая работает со всеми устричными фермами.Гребешковое безумие Поскольку ресторан, как мы сказали, тут же, при ферме, на стол подают исключительно свежие морепродукты. Мы, конечно же, продегустировали и, безусловно, оценили. Вкуснотища!.. Жаль, не дошло дело доя гребешков – это, говорят, особая песня. В этих числах на французском побережье Ла-Манша разворачивается традиционное гребешковое безумие - фестиваль Fete de la Coquille.{{gallery_1748}} {{material_125411}} По местным законам, ловля морских гребешков во Франции разрешена с конца октября до начала мая, всего два раза в неделю и не более 30 минут в день. Представляете, наверное, как обмывается первый добытый гребешковый улов! Гребешки в сидре, гребешки с луком, наконец, гребешки в кальвадосе. О! Его поглощение в эти праздничные дни достигает невиданных высот. Ведь считается, что он служит благому делу – улучшению процесса пищеварения. Под устрицы и гребешки-то…Не пей – нищим станешьКурсеулес-сюр-Мер находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Расположен в 20 км к северу от Кана и в 22 км к востоку от Байё, на побережье Ла-Манша, в месте впадения в него реки Сёль. От Парижа по прямой 211 км, по трассе 252 км. По российским меркам – ни о чем. Максимальное ограничение скорости в населенном пункте – 50 км/ч; за городом – 80 км/ч; на автомагистрали – 130 км/ч.Для управления автомобилем во Франции необходимо иметь с собой ВУ, документ о регистрации ТС (V5c), только оригинал, который там называется Carte Grise («серая карта»), договор автострахования, алкотестер, паспорт, светоотражающие жилеты для каждого из пассажиров. {{gallery_1749}} Штраф за управления подшофе: выше 0,8 промилле – придется явиться в суд, максимум 4500 евро; от 0,5 до 0,8 промилле – 135 евро. Штрафы за превышение скорости: на 50 км/ч – максимум 1500 евро (явка в суд); на 40 км/ч – максимум 750 евро (явка в суд); на 30 км/ч – максимум 135 евро (явка в суд). Штраф за использование телефона за рулем: 135 евро, система Hands-Free допускается.
2019-10-22
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Оренбург Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.