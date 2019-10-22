Гарсон, устриц и кальвадоса! Или за что полюбить Нормандию
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Корреспондент 110km.ru только что вернулся с берегов Ла-Манша, правда, с его французской стороны, и побывал на устричной ферме в небольшом городке Курсеулес-сюр-Мер. Это, ребята, департамент Кальвадос в Нижней Нормандии – тот самый, что у любителей горячительных напитков ассоциируется с одноименным яблочным бренди. Эту 40-42-градусную «огненную смесь» там любят в той же мере, как баварцы пиво. Но не меньше нормандцы уважают устрицы.
Повышенное слюноотделение
Устрицы – это, по сути, визитная карточка Нормандии. Они там крупные, мясистые и, пардон, очень вкусные. Именно нормандские устрицы получили всемирное признание. Не чураются там мидий, креветок, улиток, морских гребешков и прочей морской живности, которая у знатоков вызывает повышенное слюноотделение.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Наш гид – владелец самой крупной и преуспевающей местной фермы Aux Regals de L`ile Benoist, мсье Бенуа, знакомит со своим хозяйством. Бизнес, по его словам, непростой, но именно его в 1955 году открыли предки, и он – продолжатель их дела.
На первый-пятый рассчитайсь!
Процесс выращивания устриц, по его словам, занимает от 2 до 3,5 лет. И только после этого они готовы будут попасть на ваш стол. Устрицы в 20-килограммовых сетках погружают в море, и там целый год питаются планктоном. После этого устрицы изымаются из моря и привозятся на ферму, которая расположена в живописной марине, опять же, недалеко от побережья.
Фото: auxregalsdelile.fr
Фото пользователя 110km.ru
Фото: auxregalsdelile.fr
Фото пользователя 110km.ru
Фото: auxregalsdelile.fr
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото: auxregalsdelile.fr
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На днях в Эрмитаже первый раз в жизни ел устриц... Вкусного мало. Если исключить шабли и лимон, то совсем противно
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А.П. Чехов, русский писатель
Гребешковое безумие
Поскольку ресторан, как мы сказали, тут же, при ферме, на стол подают исключительно свежие морепродукты. Мы, конечно же, продегустировали и, безусловно, оценили. Вкуснотища!.. Жаль, не дошло дело доя гребешков – это, говорят, особая песня. В этих числах на французском побережье Ла-Манша разворачивается традиционное гребешковое безумие - фестиваль Fete de la Coquille.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Не пей – нищим станешь
Курсеулес-сюр-Мер находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Расположен в 20 км к северу от Кана и в 22 км к востоку от Байё, на побережье Ла-Манша, в месте впадения в него реки Сёль. От Парижа по прямой 211 км, по трассе 252 км. По российским меркам – ни о чем.
Максимальное ограничение скорости в населенном пункте – 50 км/ч; за городом – 80 км/ч; на автомагистрали – 130 км/ч.
Для управления автомобилем во Франции необходимо иметь с собой ВУ, документ о регистрации ТС (V5c), только оригинал, который там называется Carte Grise («серая карта»), договор автострахования, алкотестер, паспорт, светоотражающие жилеты для каждого из пассажиров.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
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