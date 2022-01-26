За что придется платить после покупки машины
Постановка на учет
Любую машину после покупки надо зарегистрировать в ГИБДД. От того, новая она или с пробегом может зависеть сумма, которую вы отдадите. Немного сэкономить позволяет использование портала Госуслуги, но бесплатной регистрация все равно не будет. Вам придется оплатить пошлину за:
- СТС – 500 рублей;
- ПТС – 800 рублей либо 350 за внесение изменений при покупке машины с пробегом;
- Новые госномера – 2000 рублей.
Это полный размер госпошлин, стоимость через Госуслуги позволяет сократить расходы на треть.
Оформление ОСАГО
Без полиса вы не сможете зарегистрировать машину в ГИБДД, а на это у вас есть 10 дней (далее могут оштрафовать на 5000 рублей или вообще лишить прав сроком до 3-х месяцев). В общем, лучше не откладывать и оформить все в день покупки. При этом стоимость полиса рассчитывается исходя из разных факторов, например, стажа, возраста водителя и машины, числа аварий, в которые вы попадали и т.д.
Есть базовая минимальная ставка ОСАГО, которая в 2022 году в Москве составляет 4694,9 рублей, в остальных городах РФ 2471 рубль. Но это ничего не значит, так как сумму необходимо умножить на региональный коэффициент, который может достигать 1,99 (Мурманск и Челябинск).
Полис КАСКО
Обойдется значительно дороже ОСАГО, но в отличие от него не является обязательным, кроме случаев покупки авто в кредит. Некоторые предпочитают оформить этот полис добровольно, особенно если покупают дорогой автомобиль. Стоимость КАСКО вполне может составлять 100 и более тысяч в год, в зависимости от выбранных случаев покрытия.
Установка сигнализации
Вряд ли вы решите ездить на машине без противоугонной системы. Ее можно установить прямо у дилера, можно в другом месте. Стоимость разная, но можете смело ориентироваться на 15 000 – 20 000 рублей.
Вопрос с парковкой
Больная тема для многих, но решать этот вопрос все равно придется. Отлично, если у вас есть гараж или место на подземном паркинге. Но если ничего такого не имеется, то придется вкладываться в парковку. Во дворе почти наверняка все забито, законных мест для парковки у нас очень мало, парковаться на газонах и тротуарах чревато штрафом – особенно в столице, там отлично работает приложение Помощник Москвы. Стоимость платной парковки везде разная, но в среднем можно ориентироваться на 5-10 тыс. рублей в месяц за ночную стоянку.
Техобслуживание машины
Во-первых, это в ваших же интересах, во-вторых, если машина новая, то посещать сервисный центр в установленные сроки вам необходимо, иначе лишитесь гарантии. Стоимость обслуживания зависит от машины и от того, насколько активно вы ее эксплуатируете – это влияет на общее число расходников, которые будут менять на каждом таком ТО.
Транспортный налог
Если вы не освобождены от уплаты налога, то он станет еще одной ежегодной статьей расхода. Его сумма разнится в зависимости от машины, ее мощности и региона регистрации. Дешевле всего обойдется владение малолитражкой в Крыму или Ингушетии. Платят транспортный налог физлица до 1 декабря.
Что еще?
Штрафы, куда же без них, никто не застрахован от получения «писем счастья» от ГИБДД. Все в ваших руках, старайтесь соблюдать правила, тогда количество таких штрафом будет минимальным, а может вы и вовсе их избежите.
Топливо – постоянно дорожает, и никто не знает, сколько будет стоить заправка машины через год. Неудивительно, что о покупке электромобиля задумывается все больше россиян.
Мойка машины – если летом вы можете пользоваться своим собственным «керхером», то в холодное время года визитов на автомойку не избежать. Да и даже при самостоятельной мойке нужны шампуни, полироли и прочее.
Шиномонтаж – смена сезонной резины и просто пробитое колесо делают обязательным визит к специалистам по покрышкам.
Обязательный аксессуары – трос, лопата, скребок для стекол – это только часть того, что придется докупить.
Как видите, содержание машины удовольствие недешевое, стоит ли удивляться, что такси и каршеринг набирают все большую популярность в крупных городах России. Ведь иногда ежегодные расходы на собственную машину ничуть не ниже трат на такси.
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