За что россияне любят китайские автомобили? Все зависит от знака зодиака
Среди покупателей Changan Uni-K преобладают Раки, Скорпионы и Водолеи, для них важен комфорт и передовые системы безопасности. Современные технические характеристики просторного седана Chery Arrizo 8 идеально соответствуют предпочтениям Львов. Козероги ценят надежность и роскошь кроссовера Exeed VX. Рыбы чаще выбирали кроссовер Haval Dargo из-за передовых технологий и яркого графичного дизайна. Девам нравится Geely Atlas Pro и его экономичный 177-сильный мотор с низким уровнем выбросов. Водолеи и Близнецы не могли устоять перед мощным современным электрокаром Zeekr 001.
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05.02.2024, 00:08
5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года
Гидротрансформаторный «автомат» считается одним из наиболее надежных типов автоматической трансмиссии. Сейчас производители все чаще отдают предпочтение «роботам» и вариаторам, поэтому найти на рынке машину с классическим «автоматом» непросто.Читать далее
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04.02.2024, 20:06
Тест-драйв Tank 500 Urban: 5-метровый «танк» для города. Как такое возможно?
У щуки не спрашивают, чем её фаршировать. Это из одесского фольклора. В автоспециализации ситуация иная. От правильно спланированной комплектации напрямую зависит потребительский спрос. Поэтому лучшие маркетологи упорно ломают головы над тем, как бы грамотнее «собрать» все опции воедино, чтобы выдать готовый продукт во всей красе и по конкурентной цене. А, главное, адресовать тому самому покупателю, которому это всё будет необходимо.Читать далее
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01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
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31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
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24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
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07.02.2024, 19:16
Рабочим УАЗа решили поднять зарплаты (внепланово)
Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин подписал приказ о внеплановой индексации зарплат сотрудников предприятия. Предыдущий раз зарплаты поднимали осенью 2023 года.Читать далее
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07.02.2024, 18:46
В Петербурге запустили «Ласточку» Победы
Вице-губернатор Санкт-Петербурге Кирилл Поляков рассказал о новом тематическом электропоезде «Ласточка», который посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Читать далее
-
05.02.2024, 00:08
5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года
Гидротрансформаторный «автомат» считается одним из наиболее надежных типов автоматической трансмиссии. Сейчас производители все чаще отдают предпочтение «роботам» и вариаторам, поэтому найти на рынке машину с классическим «автоматом» непросто.Читать далее
-
04.02.2024, 20:06
Тест-драйв Tank 500 Urban: 5-метровый «танк» для города. Как такое возможно?
У щуки не спрашивают, чем её фаршировать. Это из одесского фольклора. В автоспециализации ситуация иная. От правильно спланированной комплектации напрямую зависит потребительский спрос. Поэтому лучшие маркетологи упорно ломают головы над тем, как бы грамотнее «собрать» все опции воедино, чтобы выдать готовый продукт во всей красе и по конкурентной цене. А, главное, адресовать тому самому покупателю, которому это всё будет необходимо.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
07.02.2024, 19:16
Рабочим УАЗа решили поднять зарплаты (внепланово)
Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин подписал приказ о внеплановой индексации зарплат сотрудников предприятия. Предыдущий раз зарплаты поднимали осенью 2023 года.Читать далее
-
07.02.2024, 18:46
В Петербурге запустили «Ласточку» Победы
Вице-губернатор Санкт-Петербурге Кирилл Поляков рассказал о новом тематическом электропоезде «Ласточка», который посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Читать далее
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