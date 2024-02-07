За что россияне любят китайские автомобили? Все зависит от знака зодиака

04.02.2024, 20:06

Тест-драйв Tank 500 Urban: 5-метровый «танк» для города. Как такое возможно?

У щуки не спрашивают, чем её фаршировать. Это из одесского фольклора. В автоспециализации ситуация иная. От правильно спланированной комплектации напрямую зависит потребительский спрос. Поэтому лучшие маркетологи упорно ломают головы над тем, как бы грамотнее «собрать» все опции воедино, чтобы выдать готовый продукт во всей красе и по конкурентной цене. А, главное, адресовать тому самому покупателю, которому это всё будет необходимо.Читать далее