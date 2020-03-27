Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 марта 2020, 09:59

За десять лет в России собрано и продано 350 000 Renault Sandero

  • 558
  • 0
Фото: Renault
За 10 полных лет присутствия Renault Sandero в России усилиями официальных дилеров было реализовано 350 000 хэтчбеков и псевдокроссоверов данной модели. Уточним: речь идет о машинах, собранных на территории нашей страны.
За десять лет в России собрано и продано 350 000 Renault Sandero

Фото: Renault

Renault Sandero
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 544 000 до 789 990 Р
Минувшее десятилетие ознаменовалось двойным обновлением Sandero. Это и свежие нотки в дизайне, и новации по моторной линейке, и, конечно же, пересмотр списка оборудования в соответствии с запросами времени и потребителей.

У машин актуальной генерации (что Sandero, что Sandero Stepway) - светодиодные ДХО, черная решетка радиатора, накладки на противотуманные фары. Внутри новое, с улучшенной эргономикой рулевое колесо, глубокие подстаканники на центральной консоли, современная «мультимедийка» MediaNav 4.0 с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Это, как вы понимаете, в хороших комплектациях.

Renault Sandero и по сей день остается одной из самых доступных (бюджетных) иномарок компакт-класса на территории России. Стартовая стоимость хэтчбека составляет 605 000 рублей. Столько просят за версию Access с 1,6-литровым 82-сильным мотором на "механике", темно-серым салоном и тканевой обивкой кресел, механическими стеклоподъемниками, защитой картера двигателя и полноразмерным запасным колесом.

Renault Sandero Stepway
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 709 990 до 861 990 Р
Sandero Stepway с тем же силовым дуэтом (версия Life) будет дороже - от 770 000 рублей. Но и опций в машине больше. Можно рассчитывать на кондиционер, музыку, передние электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, электрозеркала и пр.

Облик псевдокроссовера практически точь-в-точь «гражданский Sandero», но с «внедорожным» обвесом, который придает автомобилю мужественности и немного агрессии. Нюансы: пластиковые расширители колесных арок, защитные накладки на пороги, стильные рейлинги и 16-дюймовые стальные колесные диски. Плюс увеличенный до 195 мм дорожный просвет.

Оба автомобиля широко представлены на рынке подержанных машин. Sandero в возрасте 4-5 лет реально приобрести за 400 с небольшим тысяч рублей. Пробеги будут 40-60 тыс. км. Sandero Stepway, опять же подороже - порядка 540-660 тыс. рублей, с теми же пробегами.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Sandero
Цитата:| Кому: VVasGaL Надо так понимать, что вы наступили на те же грабли, что и я в свое время с Жигулями. Решается проблема точно так же - заменой подрулевого переключателя в целом! Сандеро машина в целом неплохая, но класс где то на уровне Жигулей. Ну разве что сборка бывает достаточно приличная ...
Михаил Карасик
Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Не правда!!!!
Россия
На российском рынке появятся обновленные Logan и Sandero
Не фонари им менять нужно, а динамику улучшать и мощность движка повысить
Николай
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Рено
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Renault Sandero
Объявления о продаже Renault Sandero
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 27 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 32 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 26 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
За десять лет в России собрано и продано 350 000 Renault Sandero
{{model_v2_no_show_2788}} Минувшее десятилетие ознаменовалось двойным обновлением Sandero. Это и свежие нотки в дизайне, и новации по моторной линейке, и, конечно же, пересмотр списка оборудования в соответствии с запросами времени и потребителей.У машин актуальной генерации (что Sandero, что Sandero Stepway) - светодиодные ДХО, черная решетка радиатора, накладки на противотуманные фары. Внутри новое, с улучшенной эргономикой рулевое колесо, глубокие подстаканники на центральной консоли, современная «мультимедийка» MediaNav 4.0 с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Это, как вы понимаете, в хороших комплектациях.Renault Sandero и по сей день остается одной из самых доступных (бюджетных) иномарок компакт-класса на территории России. Стартовая стоимость хэтчбека составляет 605 000 рублей. Столько просят за версию Access с 1,6-литровым 82-сильным мотором на "механике", темно-серым салоном и тканевой обивкой кресел, механическими стеклоподъемниками, защитой картера двигателя и полноразмерным запасным колесом. {{model_v2_no_show_6155}} Sandero Stepway с тем же силовым дуэтом (версия Life) будет дороже - от 770 000 рублей. Но и опций в машине больше. Можно рассчитывать на кондиционер, музыку, передние электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, электрозеркала и пр. Облик псевдокроссовера практически точь-в-точь «гражданский Sandero», но с «внедорожным» обвесом, который придает автомобилю мужественности и немного агрессии. Нюансы: пластиковые расширители колесных арок, защитные накладки на пороги, стильные рейлинги и 16-дюймовые стальные колесные диски. Плюс увеличенный до 195 мм дорожный просвет.Оба автомобиля широко представлены на рынке подержанных машин. Sandero в возрасте 4-5 лет реально приобрести за 400 с небольшим тысяч рублей. Пробеги будут 40-60 тыс. км. Sandero Stepway, опять же подороже - порядка 540-660 тыс. рублей, с теми же пробегами.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Омск Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться