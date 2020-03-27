За десять лет в России собрано и продано 350 000 Renault Sandero
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Фото: Renault
У машин актуальной генерации (что Sandero, что Sandero Stepway) - светодиодные ДХО, черная решетка радиатора, накладки на противотуманные фары. Внутри новое, с улучшенной эргономикой рулевое колесо, глубокие подстаканники на центральной консоли, современная «мультимедийка» MediaNav 4.0 с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Это, как вы понимаете, в хороших комплектациях.
Renault Sandero и по сей день остается одной из самых доступных (бюджетных) иномарок компакт-класса на территории России. Стартовая стоимость хэтчбека составляет 605 000 рублей. Столько просят за версию Access с 1,6-литровым 82-сильным мотором на "механике", темно-серым салоном и тканевой обивкой кресел, механическими стеклоподъемниками, защитой картера двигателя и полноразмерным запасным колесом.
Облик псевдокроссовера практически точь-в-точь «гражданский Sandero», но с «внедорожным» обвесом, который придает автомобилю мужественности и немного агрессии. Нюансы: пластиковые расширители колесных арок, защитные накладки на пороги, стильные рейлинги и 16-дюймовые стальные колесные диски. Плюс увеличенный до 195 мм дорожный просвет.
Оба автомобиля широко представлены на рынке подержанных машин. Sandero в возрасте 4-5 лет реально приобрести за 400 с небольшим тысяч рублей. Пробеги будут 40-60 тыс. км. Sandero Stepway, опять же подороже - порядка 540-660 тыс. рублей, с теми же пробегами.
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