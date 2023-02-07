За два года в Москве построят 29 новых транспортно-пересадочных узлов

09.02.2023, 00:05

Полицейские оштрафовали наглого водителя, который ел суп на скорости 80 км/ч

Британские полицейские провели рейд, направленный на выявление водителей, которые разговаривают за рулем по телефону. Каково же было их удивление, когда они увидели водителя, державшего в одной руке миску с супом, а в другой – ложку.Читать далее