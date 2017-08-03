За две недели 16 компаний изменили цены на свои автомобили
А китайские производители решили пойти навстречу своим покупателям и предложили свои модели по сниженной цене. У Brilliance на 3,6-4% подешевел кроссовер V5, а цена седан FAW Oley «упала» аж на 12,5%, покупателям доступна, правда, всего одна комплектация.
У нескольких марок состоялся старт продаж новых поколений или комплектаций, что также привело к корректировке прайса. У Honda завершились поставки предыдущего поколения кроссовера CR-V, что увеличило его стоимость сражу на 37,9%. Аналогичная ситуация с устаревшим паркетником CX-5, но он подорожал только на 4,5%.
Mercedes-Benz привез в РФ новые комплектации внедорожника и купе GLC-Klasse, что привело к увеличению максимальной цены на определенные модификации на 67,4% и 51,9% соответственно. Появление новой комплектации S 650 седана Mercedes-Maybach повлекло к увеличению стоимости на 39,4%.
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