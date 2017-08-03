3 августа 2017, 20:55

За две недели 16 компаний изменили цены на свои автомобили

Фраза «Успей купить, а то станет дороже» уже не кажется маркетинговым ходом автомобильных дилеров. В период с 16 по 31 июля 16 брендов, представленных в России, пересмотрели свою ценовую политику.
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Некоторые марки решили увеличить стоимость только одной модели. Так, Citroen подняла цену седана C4 на 1,3-1,8%, а прайс нв Jeep Renegade «подрос» на 1%. Пикап Fiat Fullback подорожал сразу же на 4,6%.

А китайские производители решили пойти навстречу своим покупателям и предложили свои модели по сниженной цене. У Brilliance на 3,6-4% подешевел кроссовер V5, а цена седан FAW Oley «упала» аж на 12,5%, покупателям доступна, правда, всего одна комплектация.

У нескольких марок состоялся старт продаж новых поколений или комплектаций, что также привело к корректировке прайса. У Honda завершились поставки предыдущего поколения кроссовера CR-V, что увеличило его стоимость сражу на 37,9%. Аналогичная ситуация с устаревшим паркетником CX-5, но он подорожал только на 4,5%.

Mercedes-Benz привез в РФ новые комплектации внедорожника и купе GLC-Klasse, что привело к увеличению максимальной цены на определенные модификации на 67,4% и 51,9% соответственно. Появление новой комплектации S 650 седана Mercedes-Maybach повлекло к увеличению стоимости на 39,4%.

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Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Липучка vs Шиповка
Я на на шипах виатти езжу
Qrok
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
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За две недели 16 компаний изменили цены на свои автомобили
{{material_120271}}Некоторые марки решили увеличить стоимость только одной модели. Так, Citroen подняла цену седана C4 на 1,3-1,8%, а прайс нв Jeep Renegade «подрос» на 1%. Пикап Fiat Fullback подорожал сразу же на 4,6%.А китайские производители решили пойти навстречу своим покупателям и предложили свои модели по сниженной цене. У Brilliance на 3,6-4% подешевел кроссовер V5, а цена седан FAW Oley «упала» аж на 12,5%, покупателям доступна, правда, всего одна комплектация.У нескольких марок состоялся старт продаж новых поколений или комплектаций, что также привело к корректировке прайса. У Honda завершились поставки предыдущего поколения кроссовера CR-V, что увеличило его стоимость сражу на 37,9%. Аналогичная ситуация с устаревшим паркетником CX-5, но он подорожал только на 4,5%.Mercedes-Benz привез в РФ новые комплектации внедорожника и купе GLC-Klasse, что привело к увеличению максимальной цены на определенные модификации на 67,4% и 51,9% соответственно. Появление новой комплектации S 650 седана Mercedes-Maybach повлекло к увеличению стоимости на 39,4%.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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