19 августа 2019, 00:34
За две недели августа в России подорожали автомобили 10 брендов
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В первой половине августа 2019 года десять автопроизводителей повысили цены на свои модели. В зависимости от бренда цифры изменились от символической 1 тыс. рублей до внушительного 1 млн рублей.
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В премиальном сегменте изменения цены были более ощутимыми. Например, кроссоверы Cadillac XT5 подорожали на 70 000 – 120 000 рублей. Хэтчбеки Mini One прибавили 85 000 рублей, а универсалы Mini Clubman – сразу 350 000 рублей. Но рекордное подорожание было зафиксировано у спортивного купе Mercedes-Benz AMG GT – на 10% или в абсолютных цифрах – свыше 1 млн рублей. Теперь версия S с 4-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 522 л.с. стоит не менее 10 730 000 рублей. В первом полугодии 2019-го в России было продано 12 экземпляров AMG GT.
Кроме того, два бренда нашли возможность снизить цены на свои автомобили. Китайские кроссоверы Chery Tiggo 3 стали дешевле на 60 000 – 95 000 рублей. А Nissan сделал доступнее сразу три своих кроссовера: Qashqai, X-Trail, Terrano. Цены изменились на 18 000 – 129 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
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