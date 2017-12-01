1 декабря 2017, 18:19

За 2 последние недели ноября изменились рублёвые цены на семь моделей иномарок

Согласно результатам исследования аналитического агентства «Автостат», проводившегося в период с 16 по 30 текущего месяца, рублёвые ценники на продаваемые в России иномарки изменили 7 автопроизводителей.
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«Рекордсменом» в этом печальном чарте стала Volkswagen. Немецкая компания подняла цену седана Polo в версии GT на 10 тысяч рублей (+11%). В то же время стоимость седана Jetta снизилась на 4 – 40 тысяч рублей (0,3–3,0%, в зависимости от комплектаций). Вседорожник Tiguan в комплектации Highline подорожал на 0,9–1,1%, при этом на российском рынке стала доступна новая комплектация Sportline по цене от 2 099 000  до  2 279 000 рублей. То есть максимальная цена модели увеличилась на 6,5%.

Skoda подняла цену лифтбека Octavia в комплектации Laurin&Klement на 0,7–0,8%, в комплектации RS – на 0,6%, а в полноприводных комплектациях – на 0,8–0,9%. Универсал Octavia Combi подорожал на 0,6–1,2%.

Премиальный  бренд Porsche начал продажи нового заднеприводного спорткупе Cayman GTS с двигателем объемом 2,5 литра мощностью 365 л. с. по ценам от 5 188 000 до 5 394 051 рублей, что означает удорожание на 16,6%.

Китайская марка Chery, наоборот, снизила цену кроссовера Tiggo 2 в комплектации Comfort MT на 1,3%, а в комплектациях Luxury – на 3,4–3,6%.

Как пишет «Автостат», данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, но при этом позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний-автопроизводителей.

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За 2 последние недели ноября изменились рублёвые цены на семь моделей иномарок
{{material_120365}}«Рекордсменом» в этом печальном чарте стала Volkswagen. Немецкая компания подняла цену седана Polo в версии GT на 10 тысяч рублей (+11%). В то же время стоимость седана Jetta снизилась на 4 – 40 тысяч рублей (0,3–3,0%, в зависимости от комплектаций). Вседорожник Tiguan в комплектации Highline подорожал на 0,9–1,1%, при этом на российском рынке стала доступна новая комплектация Sportline по цене от 2 099 000  до  2 279 000 рублей. То есть максимальная цена модели увеличилась на 6,5%.Skoda подняла цену лифтбека Octavia в комплектации Laurin&Klement на 0,7–0,8%, в комплектации RS – на 0,6%, а в полноприводных комплектациях – на 0,8–0,9%. Универсал Octavia Combi подорожал на 0,6–1,2%.Премиальный  бренд Porsche начал продажи нового заднеприводного спорткупе Cayman GTS с двигателем объемом 2,5 литра мощностью 365 л. с. по ценам от 5 188 000 до 5 394 051 рублей, что означает удорожание на 16,6%.Китайская марка Chery, наоборот, снизила цену кроссовера Tiggo 2 в комплектации Comfort MT на 1,3%, а в комплектациях Luxury – на 3,4–3,6%.Как пишет «Автостат», данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, но при этом позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний-автопроизводителей.
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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