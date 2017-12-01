1 декабря 2017, 18:19
За 2 последние недели ноября изменились рублёвые цены на семь моделей иномарок
Согласно результатам исследования аналитического агентства «Автостат», проводившегося в период с 16 по 30 текущего месяца, рублёвые ценники на продаваемые в России иномарки изменили 7 автопроизводителей.
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Skoda подняла цену лифтбека Octavia в комплектации Laurin&Klement на 0,7–0,8%, в комплектации RS – на 0,6%, а в полноприводных комплектациях – на 0,8–0,9%. Универсал Octavia Combi подорожал на 0,6–1,2%.
Премиальный бренд Porsche начал продажи нового заднеприводного спорткупе Cayman GTS с двигателем объемом 2,5 литра мощностью 365 л. с. по ценам от 5 188 000 до 5 394 051 рублей, что означает удорожание на 16,6%.
Китайская марка Chery, наоборот, снизила цену кроссовера Tiggo 2 в комплектации Comfort MT на 1,3%, а в комплектациях Luxury – на 3,4–3,6%.
Как пишет «Автостат», данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, но при этом позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний-автопроизводителей.
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29.11.2017, 08:57
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27.11.2017, 09:12
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