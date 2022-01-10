За две с лишним недели сгорело 33 автомобиля: жители в панике
Язык пламени «лижет» машины аж с 21 декабря минувшего года. Согласно свежим данным местной прессы, к сегодняшнему дню выгорело дотла 33 автомобиля.
Полиция проводит расследование абсолютно по каждому факту поджога, но работать ей непросто - очень мало информации, поскольку до сих пор не было ни одного свидетеля преступления.
Издание 10news.com делает предположение, что подозреваемый – бывший заключенный, недавно вышедший на свободу. Сообщается, что он был арестован в нескольких кварталах от пожара за рулем Toyota Highlander.
Кроме того, он, как представляется, соответствует человеку, которого можно увидеть на видеозаписях с камер видеонаблюдения по соседству. Жители района надеются, что именно он - настоящий виновник, и просят полицию предпринять все меры для его задержания – люди хотят, чтобы многочисленные автомобильные пожары прекратились как можно быстрее.
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