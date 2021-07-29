За экстремальный бронированный Rezvani Tank Military продавец просит 54 млн рублей
Фото: Rezvani
Под его капотом смонтирован 6,2-литровый 1000-сильный бензиновый мотор с нагнетателем. Мощность Rezvani нужна как воздух, ибо он облечен в тяжелые латы, включая бронированные стекла и защиту дна от взрыва. На дверях - специальные электромагнитные замки с функцией электрошока. Утверждается, что конкретно данная версия способна выдержать выстрелы из штурмовой винтовки
Rezvani Tank ведет свою родословную с осени 2017 года, когда для строительства было решено использовать базу Jeep Wrangler. Укомплектован «экстремал» на зависть врагам: пуленепробиваемые стёкла, бронированный кузов, система ночного видения с инфракрасными лучами, генератор дымовой завесы, стробоскоп, слепящий прожектор и комплект противогазов. Естественно, предусмотрены полный привод, внедорожная подвеска и достаточный клиренс.
И все вышеперечисленное, что называется, в «базе». Замеченный же в продаже внедорожник представлен в полной комплектации: радиатор, топливный бак и аккумулятор оснащены бронебойными кевларовыми пластинами, использована система защиты от электромагнитного излучения, стальной бампер для тарана, а также шины с технологией Runflat, позволяющей при проколе проехать порядка 80-100 км
В салоне Rezvani Tank кожаные кресла, 9-дюймовый сенсорный дисплей и мультимедийная система Alpine. Оригинальны задние пассажирские двери – они открываются против движения.
Вишенка на торте - электрические системы автомобиля, которые защищены от перепадов напряжения и даже ядерных электромагнитных импульсов системой EMP, эффективность которой превосходит военные стандарты. Так утверждает автопроизводитель и повторяет продавец.
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