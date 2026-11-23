23 ноября 2026, 13:07
Когда поездка с прицепом закончится штрафстоянкой и крупным штрафом
Когда поездка с прицепом закончится штрафстоянкой и крупным штрафом
Смена автомобиля может потребовать категорию BE. Для расчета важны разрешенные массы машины и прицепа. Штраф достигает 15 тысяч рублей. Автомобиль также могут задержать.
У крупного кроссовера с разрешенной максимальной массой 2 600 кг связка с прицепом на 1 000 кг обеспечивает 3 600 кг по документам. Если для такого состава нужна категория BE, а открыта только B, управление квалифицируется как езда без права управления соответствующим транспортным средством. По ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ водителю грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Автомобиль или автопоезд также могут задержать и поместить на специализированную стоянку до устранения причины задержания.
Для категории B имеет значение разрешенная максимальная масса, указанная в регистрационных документах, а не фактический вес груза в конкретной поездке. Прицеп с разрешенной максимальной массой свыше 750 кг допускается буксировать с категорией B, если его разрешенная максимальная масса не больше массы автомобиля без нагрузки, а разрешенная максимальная масса всего состава не превышает 3,5 тонны. В примере с легковым автомобилем эти условия соблюдены: масса машины без нагрузки составляет 1 400 кг при разрешенной максимальной массе 2 000 кг; разрешенная максимальная масса прицепа - 1 000 кг. Общая разрешенная максимальная масса состава равна 3 000 кг.
Для прицепа с разрешенной максимальной массой 750 кг или меньше достаточно категории B, даже если суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа превышает 3,5 тонны. Поэтому после покупки более крупной машины стоит заново проверить данные в документах: привычный прицеп может изменить требования к водительским правам.
По разъяснению njcar.ru, категорию BE можно открыть с 19 лет, если стаж с категорией B составляет не меньше года. Понадобится медицинская справка; после обучения необходимо сдать экзамен.
Прицеп необходимо зарегистрировать, в том числе небольшой дачный. Для оформления владельцу понадобятся паспорт и документы на прицеп. Также нужны договор купли-продажи и квитанции об уплате пошлин. После получения госномера можно выезжать на дорогу. Свидетельство о регистрации следует иметь при себе: инспектор ГАИ вправе попросить его при остановке.
Частному владельцу легкового автомобиля отдельная страховка на прицеп не нужна, а в действующий полис ОСАГО его вписывать не требуется. Прицеп массой до 3,5 тонны включительно для личных нужд освобожден и от техосмотра.
Груз не должен мешать обзору водителя. Перед поездкой стоит проверить, видны ли сзади номер и фонари; в темноте или при плохой видимости на исправном прицепе должны гореть габаритные огни. Шум от груза может повлечь предупреждение либо штраф около 500 рублей. То же грозит за пыль или грязь на дороге. Перевозить людей в прицепе запрещено.
Скорость ограничена 60 км/ч в населенном пункте и 70 км/ч за городом. На автомагистрали предел составляет 90 км/ч. Знак «Движение с прицепом запрещено» относится только к грузовикам и тракторам.
За незарегистрированный прицеп предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении сумма может составить 5 000 рублей, также возможно лишение прав на срок до трех месяцев. Если конструкция автомобиля не допускает установку фаркопа, буксировка может обойтись в 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. За управление без необходимой категории BE штраф по статье 12.7 КоАП РФ составляет от 5 000 до 15 000 рублей; машину могут задержать.
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