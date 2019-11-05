За езду в одиночку в Израиле будут наказывать, Или чем полезен карпулинг
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Эти полосы выделены исключительно для движения общественного транспорта и автомобилей, перевозящих минимум одного пассажира. Тестирование было инициировано в тот момент, когда движение на указанной трассе не отличается большой интенсивностью. Важно было не создавать дополнительных трудностей другим участникам дорожного движения.
Но «халява» длиться вечно не будет. Представители Минтранса Израиля уже обратились к коллегам из дорожной полиции, чтобы те как можно быстрее ввели штрафные санкции к нарушителям тестового режима.
В обращении говорится, что за минувшие тридцать дней было выявлено огромное количество водителей, которые с радостью пользовались безнаказанностью и передвигались по «выделенкам», находясь в салоне автомобиля в полном одиночестве.
В Минтрансе надеются, что их новая «рацуха» покажет свою эффективность, а автомобилисты со временем привыкнут к новым правилам, поймут преимущества карпулинга (наличия попутчиков), и все это положительно скажется на дорожной ситуации. Ведь главная цель проекта – уменьшение дорожных заторов.
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