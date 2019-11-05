Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 ноября 2019, 13:16

За езду в одиночку в Израиле будут наказывать, Или чем полезен карпулинг

  • 3037
  • 0
Фото из открытых источников
Вот уже месяц на 22-километровом участке автомагистрали №2 в Израиле тестируется проект, согласно которому в ближайшей перспективе будут штрафоваться водители, нарушающие правила проезда по двум специальным полосам.
За езду в одиночку в Израиле будут наказывать Или чем полезен карпулинг

Фото взято из открытых источников

Эти полосы выделены исключительно для движения общественного транспорта и автомобилей, перевозящих минимум одного пассажира. Тестирование было инициировано в тот момент, когда движение на указанной трассе не отличается большой интенсивностью. Важно было не создавать дополнительных трудностей другим участникам дорожного движения.

Ранее мы писали
Государство Израиль располагает набором достопримечательностей, посещение которых, если так можно выразиться ...
Читать далее
При этом в пилотный месяц проекта решено было не штрафовать автомобилистов, нарушающих правила проезда по выделенным полосам, - тех, кто передвигался без пассажиров в салоне.

Но «халява» длиться вечно не будет. Представители Минтранса Израиля уже обратились к коллегам из дорожной полиции, чтобы те как можно быстрее ввели штрафные санкции к нарушителям тестового режима.

В обращении говорится, что за минувшие тридцать дней было выявлено огромное количество водителей, которые с радостью пользовались безнаказанностью и передвигались по «выделенкам», находясь в салоне автомобиля в полном одиночестве.

В Минтрансе надеются, что их новая «рацуха» покажет свою эффективность, а автомобилисты со временем привыкнут к новым правилам, поймут преимущества карпулинга (наличия попутчиков), и все это положительно скажется на дорожной ситуации. Ведь главная цель проекта – уменьшение дорожных заторов.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Стоит ли покупать автомобиль старше 10 лет
!5 летний японский автомобиль с правым рулем надежнее новых других производителей
LPF
Автогорбушка | отзывы
Воровская контора. После того как нами была внесена оплата, с машины под видом предпродажной подготовки сняли все: коврики, чехлы, сперли аптечку, запаску и насос, спасибо, что колеса не сняли. Выдали только один комплект ключей и с документами накосячили, что пришлось долго и нудно разруливать в ГАИ ...
Корнилов
Форд Центр Гражданский | отзывы
После покупки Б/ У Форда сразу отправили его в фирменный сервис, где была проведена платная диагностика. Через какое-то время начались неполадки, и я был вынужден вернуться в сервис. Опять провели диагностику, она показала проблему, решение которой по словам человека по телефону стоило 18 тыс. Когда ...
Роман
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 54 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
За езду в одиночку в Израиле будут наказывать, Или чем полезен карпулинг
Эти полосы выделены исключительно для движения общественного транспорта и автомобилей, перевозящих минимум одного пассажира. Тестирование было инициировано в тот момент, когда движение на указанной трассе не отличается большой интенсивностью. Важно было не создавать дополнительных трудностей другим участникам дорожного движения. {{material_126952}} При этом в пилотный месяц проекта решено было не штрафовать автомобилистов, нарушающих правила проезда по выделенным полосам, - тех, кто передвигался без пассажиров в салоне. Но «халява» длиться вечно не будет. Представители Минтранса Израиля уже обратились к коллегам из дорожной полиции, чтобы те как можно быстрее ввели штрафные санкции к нарушителям тестового режима.В обращении говорится, что за минувшие тридцать дней было выявлено огромное количество водителей, которые с радостью пользовались безнаказанностью и передвигались по «выделенкам», находясь в салоне автомобиля в полном одиночестве.В Минтрансе надеются, что их новая «рацуха» покажет свою эффективность, а автомобилисты со временем привыкнут к новым правилам, поймут преимущества карпулинга (наличия попутчиков), и все это положительно скажется на дорожной ситуации. Ведь главная цель проекта – уменьшение дорожных заторов.
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Рязань Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.