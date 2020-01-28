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28 января 2020, 14:15

За год в России стало на 80 дилеров меньше

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По состоянию на середину января 2020 года в России насчитывалось 3 370 официальных дилерских центров. Год назад их было на 80 автосалонов больше. Самые ощутимые потери понесли Ford и Lifan.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» пересчитали все российские официальные дилерские центры, которые занимаются продажей и постпродажным обслуживанием автомобилей. Если в январе 2019 года в стране работали 3 450 дилеров, то в январе 2020-го их численность сократилась на 80 единиц до 3 370 центров. Разница объясняется тем, что в прошлом году было расторгнуто 544 дилерских контракта и заключено 464 новых.

Больше всего дилеров потерял Ford. Напомним, весной компания приняла решение свернуть продажи в России легковых автомобилей и сосредоточиться на коммерческом сегменте и техническом обслуживании. В результате 53 дилерских центра решили отказаться от продаж автомобилей бренда. Китайская марка Lifan после закрытия производства кроссоверов на заводе Derways в Черкесске и последовавшими трудностями с возобновлением поставок из Поднебесной потеряла 37 дилеров.

На 15 дилерских центров стало в 2019 году меньше у китайской Chery, на 14 – у АвтоВАЗа. Еще несколько брендов не досчитались менее 10 дилеров, некоторые – перешли в разряд сервисных центров. Вместе с тем, ряд автопроизводителей активно расширяли дилерские сети. Например, число дилеров Haval увеличилось на 54 центра, JAC – на 49, Changan - на 20, а Geely – на 19.

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За год в России стало на 80 дилеров меньше
{{material_128310}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» пересчитали все российские официальные дилерские центры, которые занимаются продажей и постпродажным обслуживанием автомобилей. Если в январе 2019 года в стране работали 3 450 дилеров, то в январе 2020-го их численность сократилась на 80 единиц до 3 370 центров. Разница объясняется тем, что в прошлом году было расторгнуто 544 дилерских контракта и заключено 464 новых.Больше всего дилеров потерял Ford. Напомним, весной компания приняла решение свернуть продажи в России легковых автомобилей и сосредоточиться на коммерческом сегменте и техническом обслуживании. В результате 53 дилерских центра решили отказаться от продаж автомобилей бренда. Китайская марка Lifan после закрытия производства кроссоверов на заводе Derways в Черкесске и последовавшими трудностями с возобновлением поставок из Поднебесной потеряла 37 дилеров.На 15 дилерских центров стало в 2019 году меньше у китайской Chery, на 14 – у АвтоВАЗа. Еще несколько брендов не досчитались менее 10 дилеров, некоторые – перешли в разряд сервисных центров. Вместе с тем, ряд автопроизводителей активно расширяли дилерские сети. Например, число дилеров Haval увеличилось на 54 центра, JAC – на 49, Changan - на 20, а Geely – на 19.
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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