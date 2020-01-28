28 января 2020, 14:15
За год в России стало на 80 дилеров меньше
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По состоянию на середину января 2020 года в России насчитывалось 3 370 официальных дилерских центров. Год назад их было на 80 автосалонов больше. Самые ощутимые потери понесли Ford и Lifan.
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Больше всего дилеров потерял Ford. Напомним, весной компания приняла решение свернуть продажи в России легковых автомобилей и сосредоточиться на коммерческом сегменте и техническом обслуживании. В результате 53 дилерских центра решили отказаться от продаж автомобилей бренда. Китайская марка Lifan после закрытия производства кроссоверов на заводе Derways в Черкесске и последовавшими трудностями с возобновлением поставок из Поднебесной потеряла 37 дилеров.
На 15 дилерских центров стало в 2019 году меньше у китайской Chery, на 14 – у АвтоВАЗа. Еще несколько брендов не досчитались менее 10 дилеров, некоторые – перешли в разряд сервисных центров. Вместе с тем, ряд автопроизводителей активно расширяли дилерские сети. Например, число дилеров Haval увеличилось на 54 центра, JAC – на 49, Changan - на 20, а Geely – на 19.
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