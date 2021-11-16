16 ноября 2021, 12:34
За грязные номера начали лишать прав (подавать апелляцию бесполезно)
Инспекторы ГИБДД начали квалифицировать грязь на госномерах автомобилей как материал, препятствующий их распознаванию. А это уже более тяжкая статья, по которой можно лишится прав на срок до 3 месяцев.
Дарья Климова Фото: car.ru
Изображение загружается
Фото: car.ru
Ранее мы писали
В соответствии с поручением президента правительство должно до 1 июня 2022 года доработать закон так, чтобы ...Читать далее
Мировой суд постановил лишить водителя прав на 2 месяца. Он с таким решением не согласился и подал апелляцию в Измайловский районный суд. Водитель уверял, что не наносил грязь умышленно. Он ехал из автосервиса в сторону мойки, за 15 минут проехал 5 километров, и «где-то по пути номер испачкался». Но суд аргументам водителя не поверил и оставил постановление в силе. Решающую роль сыграл тот факт, что ранее автомобилиста уже привлекали по аналогичной статье, однако «выводов для себя он не сделал и допустил халатность».
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 190 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 3 990 000 РLand Rover Range Rover Sport 2016 в Москве
- 1 650 000 РFord Kuga 2019 в Москве
- 2 220 000 РMercedes E-класс 2014 в Москве
- 2 950 000 РHonda CR-V 2020 в Москве
- 510 000 РDodge Caravan 2005 в Москве
- 3 480 000 РVolkswagen Amarok 2018 в Москве
- 1 320 000 РNissan Qashqai 2013 в Москве
- 885 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2018 в Москве
- 3 710 000 РVolkswagen Amarok 2018 в Москве
Новости по теме
Mazda выпустила новый кроссовер: он очень красивый (фото)
16.11.2021, 12:13
Фото на телефон и нарушителя оштрафуют: Путин поддержал такую формулу
16.11.2021, 09:39
Новый Suzuki SX4 рассекретили накануне премьеры: фото
15.11.2021, 17:19
Жизнь нараспашку: американцы назвали лучшие кабриолеты 2021 года (до 45 000 долларов)
15.11.2021, 15:05
Обновленный Skoda Karoq: первые официальные изображения и дата премьеры
15.11.2021, 14:44
Новости по теме
Mazda выпустила новый кроссовер: он очень красивый (фото)
16.11.2021, 12:13
Фото на телефон и нарушителя оштрафуют: Путин поддержал такую формулу
16.11.2021, 09:39
Новый Suzuki SX4 рассекретили накануне премьеры: фото
15.11.2021, 17:19
Жизнь нараспашку: американцы назвали лучшие кабриолеты 2021 года (до 45 000 долларов)
15.11.2021, 15:05
Обновленный Skoda Karoq: первые официальные изображения и дата премьеры
15.11.2021, 14:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин