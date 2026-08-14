Обгон в 2026 году: 7 мест, где лишат прав, и хитрости разметки, о которых многие забывают

За какие нарушения обгона реально лишиться прав: ключевые запреты и штрафы

В 2026 году ужесточились требования к обгону: теперь даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям для водителя. Разбираемся, где обгон категорически запрещен, какие ошибки чаще всего приводят к штрафам и лишению прав, и почему стоит быть особенно внимательным на дороге.

В 2026 году ужесточились требования к обгону: теперь даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям для водителя. Разбираемся, где обгон категорически запрещен, какие ошибки чаще всего приводят к штрафам и лишению прав, и почему стоит быть особенно внимательным на дороге.

В последнее время ПДД стали одной из самых обсуждаемых тем среди водителей. Причина проста: ужесточение наказаний и расширение перечня запретов сделали обгон не только опасным, но и рискованным с точки зрения закона. Даже опытные автомобилисты иногда не до конца понимают, где именно обгон запрещен.

Согласно ПДД, обгоном считается опережение одного или нескольких транспортных средств с обязательным выездом на встречную полосу и последующим возвращением на нее. Если вы опередели транспортные средства без выезда на встречку, это уже не обгон, а опережение - и к нему применяются другие правила.

Список мест, где обгон категорически запрещен, четко прописан в пункте 11.4 ПДД. Водителю нельзя выезжать на встречную полосу для обгона на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по встречной дороге. Под запретом - пешеходные переходы, железнодорожные переезды и участки в 100 метрах перед ними, мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, а также опасные повороты, вершины подъемов и любые участки с ограниченной видимостью.

Кроме того, вне населенных пунктов часто встречается знак 3.20 «Обгон запрещен». Его действие распространяется на весь участок до меняющегося знака. Важно помнить о дорожной разметке: пересечение сплошной линии (одинарной или двойной) при обгоне строго запрещено. Даже если обгон начат через прерывистую, но завершен через сплошную, это считается нарушением.

С 2017 года применяется дополнительное ограничение: запрещается движение по встречной полосе, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой или ограничениями типа разметки (1.1, 1.3, 1.11), если даже прерывистая линия находится слева. Это правило часто игнорируют, но именно оно становится причиной многих штрафов и лишений прав.

Пункт 11.2 ПДД включает еще несколько условий, при которых обгон невозможен: если впереди идущее транспортное средство уже обгоняет кого-то или объезжает препятствие, если оно подало сигнал поворота налево, если вы уже обгоняет другой автомобиль, а также если водитель не уверен, что можно безопасно обойти маневр без помех внешним сторонам движения.

Водителю запрещается выполнение обгона в следующих случаях: на регулируемых и нерегулируемых перекрестках (при движении по второстепенной), на пешеходных переходах, железнодорожных переездах и за 100 метров до них, в тоннелях, на мостах и ​​эстакадах, в конце подъема, на знаках поворотов, в зоне действия знака 3.20, при пересечении сплошной линии разметки, слева от сплошной, если впереди уже идет обгон или включен левый поворот, если вы обгоняют, а также если нет уверенности в безопасности маневра.

Особое внимание стоит изучить разметке: за 100 метров до начала сплошной обычная прерывистая смена происходит длинной прерывистой. На скорости 100 км/ч эти 100 метров пролетают за 3 секунды - если видите длинную прерывистую, обгон начинается поздно уже.

За нарушение правил предусмотрены серьезные санкции. По статье 12.15 КоАП, выезд на встречную полосу с нарушением ПДД карается штрафом 7500 рублей или отсутствием прав на 4-6 месяцев. Повторное нарушение в течение года - это уже ничтожное право на год, а в случае нарушения подключено розетки - снова штраф 7500 рублей.