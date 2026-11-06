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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 20:10

500 рублей или простое замечание: за какие нарушения водителю не выпишут штраф

500 рублей или простое замечание: за какие нарушения водителю не выпишут штраф

Когда гаишник может отпустить без штрафа: эксперт назвал ситуации, где закон допускает предупреждение

500 рублей или простое замечание: за какие нарушения водителю не выпишут штраф

Некоторые нарушения ПДД позволяют инспектору выбрать письменное предупреждение вместо штрафа в 500 рублей. Такая санкция предусмотрена лишь за часть проступков; устное замечание возможно при малозначительности, но сотрудник не обязан его выносить.

Некоторые нарушения ПДД позволяют инспектору выбрать письменное предупреждение вместо штрафа в 500 рублей. Такая санкция предусмотрена лишь за часть проступков; устное замечание возможно при малозначительности, но сотрудник не обязан его выносить.

Один и тот же дорожный разговор и инспектором может закончиться по-разному: письменным наказанием, штрафом или устным замечанием. Исход зависит от применяемой нормы КоАП РФ и обстоятельств дела.

Статья 3.4 КоАП РФ делает предупреждение полноценным административным наказанием, оно выносится письменно, поэтому отсутствие штрафа не означает отсутствия ответственности. Такое наказание предусмотрено прежде всего для впервые совершенного нарушения, если оно не повлекло вреда и не создало угрозы его причинения.

Отдельно действует статья 2.9 КоАП РФ: при малозначительности проступка должностное лицо может освободить водителя от ответственности и ограничиться устным замечанием, но это не наказание, и решение принимает сотрудник, автоматически оно не применяется.

Когда санкция мягче

За нечитаемый из-за грязи или снега номер часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф 500 рублей. Критерий такой: днем с 20 метров не читается хотя бы один символ переднего или заднего номера, ночью — хотя бы один символ заднего. Если водитель протирает знак, инспектор может вынести предупреждение, возможно и устное замечание по статье 2.9, но устранение нарушения после остановки само нарушение не отменяет. Намеренное сокрытие номера по части 2 статьи 12.2 наказывается штрафом 5000 рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.

За отсутствие при себе прав, полиса ОСАГО или регистрационных документов часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ устанавливает предупреждение или штраф 500 рублей, а если права управления вообще отсутствуют, часть 1 статьи 12.7 предусматривает штраф от 5000 до 15000 рублей.

За неисправности, при которых эксплуатация запрещена, часть 1 статьи 12.5 допускает предупреждение или штраф 500 рублей, если нет специальной более строгой нормы; для неисправных тормозов, рулевого управления и незаконных световых приборов действуют отдельные составы.

За нарушения маневрирования часть 1 статьи 12.14 предусматривает предупреждение или 500 рублей, часть 3 той же статьи — то же самое за непредоставление преимущества спецтранспорту. За нарушение требований знака или разметки часть 1 статьи 12.16 устанавливает предупреждение или штраф 750 рублей, но только при отсутствии специального состава.

За нарушение правил использования световых приборов, звукового сигнала, аварийной сигнализации или знака аварийной остановки статья 12.20 предусматривает штраф 500 рублей, предупреждение возможно, но не гарантировано. За общее нарушение правил стоянки часть 1 статьи 12.19 допускает предупреждение или 500 рублей, для мест инвалидов, переходов, тротуаров и остановок действуют специальные составы, а в Москве и Санкт-Петербурге часть 5 статьи 12.19 устанавливает 2500 рублей без альтернативы. За нарушение правил перевозки грузов или буксировки часть 1 статьи 12.21 предусматривает предупреждение или 500 рублей, не заменяя нормы для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Когда предупреждения нет

Предупреждение нельзя выбрать вместо любого небольшого штрафа: например, за непристегнутый ремень статья 12.6 КоАП РФ устанавливает только штраф 1500 рублей. Без альтернативы также управление без права управления и серьезные нарушения, включая выезд на встречную полосу.

При малозначительности инспектор может ограничиться устным замечанием, но добровольное устранение последствий само по себе этого не доказывает: Верховный суд требует оценивать характер проступка и его последствия. Сначала важно установить статью квалификации, и если в норме прямо указано предупреждение, вариант законом предусмотрен, но окончательное решение принимается с учетом обстоятельств дела.

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