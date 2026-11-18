18 ноября 2026, 11:24
За какие нарушения суд может конфисковать автомобиль по УК РФ
За какие нарушения суд может конфисковать автомобиль по УК РФ
МВД перечислило уголовные основания для конфискации машины. Это повторная езда после лишения прав и новое нарушение после наказания за нетрезвое вождение. Автомобиль переходит государству только по обвинительному приговору суда.
Для конфискации важна юридическая связка: повторность нарушения и предусмотренный УК РФ состав преступления. Ведомство перечислило случаи, когда суд может обратить автомобиль в собственность государства. Речь идет об уголовном деле и обвинительном приговоре. Правовое основание: статья 104.1 УК РФ. Конфискация означает принудительное безвозмездное изъятие имущества и обращение его в собственность государства. Она не наступает автоматически из-за задержания автомобиля или составления протокола; для этого недостаточно и самого возбуждения уголовного дела. Суд решает вопрос о конфискации при рассмотрении дела и указывает решение в приговоре.
Статья 264.2 УК РФ предусматривает ответственность за повторные нарушения скоростного режима и выезд на встречную полосу при наличии установленных законом условий, связанных с предыдущим административным наказанием или судимостью за нарушение ПДД. В частности, речь идет о превышении скорости более чем на 60 км/ч, а не о самостоятельном диапазоне «от 60 до 80 км/ч». Повторный выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления также может подпадать под уголовную норму. Единичное превышение скорости или разовый выезд на встречную полосу сами по себе не означают, что автомобиль конфискуют.
Есть и другие основания. По статье 264.3 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за управление автомобилем лицом, лишенным права управления, если оно ранее уже подвергалось административному наказанию за управление после лишения прав либо имело судимость за связанное с нарушением ПДД преступление. Правило касается повторного управления вопреки запрету, а не любого случая отсутствия водительского удостоверения.
Статья 264.1 УК РФ применяется, когда водитель вновь управляет автомобилем в состоянии опьянения после административного наказания за пьяное вождение или после осуждения за соответствующее преступление. К уголовно наказуемым случаям относится и отказ от медицинского освидетельствования при наличии предусмотренной законом предыдущей административной или уголовной ответственности. Практические тонкости проверки алкотестером разобраны в материале о проверке прибора. Конфискация не заменяет основное наказание: суд отдельно назначает предусмотренную статьей санкцию и решает судьбу автомобиля.
Само нарушение еще не означает автоматического изъятия машины: окончательное решение о конфискации принимает суд. До приговора автомобиль могут арестовать, чтобы сохранить как вещественное доказательство или гарантировать возможную конфискацию; машину также могут задержать, но это не означает перехода в собственность государства. Конфискацию могут назначить, если автомобиль принадлежал осужденному и использовался им при совершении преступления. Машина другого собственника не конфискуется автоматически только потому, что осужденный находился за рулем.
После вступления обвинительного приговора в законную силу автомобиль, который суд постановил конфисковать, передается государству в порядке исполнения судебного решения. Конфискация остается отдельной уголовно-правовой мерой: само осуждение по статьям 264.1-264.3 УК РФ не ведет к ней автоматически.
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