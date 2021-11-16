За какие номера автомобилисты готовы платить 1,3 млн рублей
Один миллион рублей за три цифры и три буквы, что может быть прибыльнее. «Госуслуги» начнут продавать автомобильные номера уже в ближайшее время, но пока этим занимается теневой рынок. Autonews.ru, со слов торговцев красивыми номерами, рассказал о дорогих комбинациях.
М999РМ77 — 1,3 млн рублей
Ценность этого сочетания не только в трех девятках, но и в написании региона с двумя семерками, ведь такие номерные знаки уже давно не выдают.
Е777КХ177 — 600 тыс. рублей
Здесь кроме трех одинаковых цифр, считающихся счастливыми, присутствуют волшебные буквы, которые можно увидеть на автомобилях Федеральной службы безопасности. Многие автовладельцы считают их счастливыми, потому что верят в миф, что с серией ЕКХ и АМР их не будут останавливать сотрудники ГИБДД.
А821АА78 — 420 тыс. рублей
Сочетание ААА ассоциируется со статусностью, так как эту комбинацию можно встретить на автомобилях руководителей госслужб и крупных чиновников. Поэтому многие готовы заплатить, чтобы стать немного ближе к VIP персонам.
Х530АМ77 — 300 тыс. рублей
Такие номера пользовались большой популярностью в конце прошлого века, но и сегодня многие хотят, чтобы в номере читалось слово из трех букв. Депутаты даже хотели запретить выдавать такие номера, но дальше идеи дело не пошло.
К100ТР10 — 100 тыс. рублей
100 тыс. рублей, именно в такую сумму оценивают номера 100, 200, 300, на них тоже есть большой спрос, откуда и цена. А при созвучии с регионом, как данном случае, стоимость лота на аукционе возрастает. «Госуслуги» также не планируют продавать номера задешево, например, номер с аналогичным сочетанием, предварительно оценен в 100 тысяч рублей.
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