Номера без флага под запретом: как не остаться без прав в 2025 году?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

7 декабря 2025, 11:04

За какие номера теперь лишают прав: новый закон и первый прецедент

За какие номера теперь лишают прав: новый закон и первый прецедент

Номера без флага под запретом: как не остаться без прав в 2025 году?

За какие номера теперь лишают прав: новый закон и первый прецедент

В России создан судебный прецедент. Водителя лишили прав из-за номеров. Причиной стал неверный шрифт. А также отсутствие флага на знаке. Узнайте, как избежать такой же участи. Не повторяйте чужих ошибок.

В России создан судебный прецедент. Водителя лишили прав из-за номеров. Причиной стал неверный шрифт. А также отсутствие флага на знаке. Узнайте, как избежать такой же участи. Не повторяйте чужих ошибок.

Российские водители столкнулись с новой реальностью на дорогах, где пристальное внимание инспекторов ГИБДД теперь приковано не только к манере вождения, но и к внешнему виду регистрационных знаков. Недавний случай в подмосковном Королеве стал громким прецедентом, который наглядно демонстрирует серьезность последствий за, казалось бы, незначительные отступления от стандарта. Владелец внедорожника Infiniti QX56 лишился водительского удостоверения на целых полгода из-за нестандартных номеров.

Как сообщает «Российская Газета», патруль остановил автомобиль для обычной проверки документов. Однако внимание инспекторов привлекли именно регистрационные знаки. При детальном осмотре выяснилось сразу несколько нарушений. Во-первых, на номерах отсутствовал обязательный триколор - государственный флаг Российской Федерации. Во-вторых, размеры цифр и букв на пластине не соответствовали требованиям ГОСТа. Замеры показали, что буквы были высотой 61 мм при норме в 58 мм, а цифры достигали 79-80 мм вместо положенных 76 мм. Даже толщина линий символов превышала стандарт, составляя 14 мм.

Дело было передано в суд, который принял весьма суровое решение. Судья квалифицировал установленные на Infiniti знаки как подложные. В результате водитель был признан виновным в управлении транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Итогом стало лишение права управления автомобилем на шесть месяцев, а сами нестандартные номера были изъяты и подлежали уничтожению. Этот случай - серьезное предупреждение для всех, кто заказывает дубликаты номеров в сомнительных конторах или пытается как-то «улучшить» их внешний вид.

Важно разобраться в юридических тонкостях, особенно в свете нововведений. С 1 января 2025 года наличие изображения российского флага на автомобильных номерах стало обязательным для всех вновь регистрируемых транспортных средств. Однако закон не имеет обратной силы. Это означает, что владельцы автомобилей, которые были поставлены на учет до этой даты и получили номера старого образца (без флага), могут продолжать их использовать совершенно легально. Менять их на новые не требуется, и никаких санкций за это не последует.

Проблема возникает именно тогда, когда водитель по какой-то причине меняет старые номера на дубликаты, изготовленные с нарушением стандарта. Например, заказывает их без флага уже после вступления в силу нового требования или с измененным шрифтом. Такие действия и приводят к плачевным последствиям, как в описанном выше случае.

Кроме того, стоит помнить и о других видах манипуляций с номерами, которые строго караются законом. Любое видоизменение, мешающее идентификации знака, является нарушением. Сюда относятся попытки подкрасить стершиеся буквы или цифры, использование светоотражающих пленок, наклеек, которые меняют символы (например, превращают «О» в «С» или «Р» в «В»). За такие художества предусмотрен штраф, а в некоторых случаях - лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Еще более суровое наказание ждет любителей технических ухищрений: использование специальных рамок-«перевертышей», шторок или других устройств, скрывающих номер от камер. За это грозит лишение прав на срок от года до полутора лет с обязательной конфискацией самого устройства.

Таким образом, каждому автовладельцу необходимо внимательно относиться к состоянию и соответствию своих регистрационных знаков установленным нормам. Перед заказом дубликатов стоит убедиться, что компания-изготовитель имеет соответствующую лицензию и производит продукцию в строгом соответствии с ГОСТом. Это поможет избежать не только штрафов, но и такой серьезной меры, как лишение водительского удостоверения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Уссурийск Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться