Номера без флага под запретом: как не остаться без прав в 2025 году?

За какие номера теперь лишают прав: новый закон и первый прецедент

В России создан судебный прецедент. Водителя лишили прав из-за номеров. Причиной стал неверный шрифт. А также отсутствие флага на знаке. Узнайте, как избежать такой же участи. Не повторяйте чужих ошибок.

Российские водители столкнулись с новой реальностью на дорогах, где пристальное внимание инспекторов ГИБДД теперь приковано не только к манере вождения, но и к внешнему виду регистрационных знаков. Недавний случай в подмосковном Королеве стал громким прецедентом, который наглядно демонстрирует серьезность последствий за, казалось бы, незначительные отступления от стандарта. Владелец внедорожника Infiniti QX56 лишился водительского удостоверения на целых полгода из-за нестандартных номеров.

Как сообщает «Российская Газета», патруль остановил автомобиль для обычной проверки документов. Однако внимание инспекторов привлекли именно регистрационные знаки. При детальном осмотре выяснилось сразу несколько нарушений. Во-первых, на номерах отсутствовал обязательный триколор - государственный флаг Российской Федерации. Во-вторых, размеры цифр и букв на пластине не соответствовали требованиям ГОСТа. Замеры показали, что буквы были высотой 61 мм при норме в 58 мм, а цифры достигали 79-80 мм вместо положенных 76 мм. Даже толщина линий символов превышала стандарт, составляя 14 мм.

Дело было передано в суд, который принял весьма суровое решение. Судья квалифицировал установленные на Infiniti знаки как подложные. В результате водитель был признан виновным в управлении транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Итогом стало лишение права управления автомобилем на шесть месяцев, а сами нестандартные номера были изъяты и подлежали уничтожению. Этот случай - серьезное предупреждение для всех, кто заказывает дубликаты номеров в сомнительных конторах или пытается как-то «улучшить» их внешний вид.

Важно разобраться в юридических тонкостях, особенно в свете нововведений. С 1 января 2025 года наличие изображения российского флага на автомобильных номерах стало обязательным для всех вновь регистрируемых транспортных средств. Однако закон не имеет обратной силы. Это означает, что владельцы автомобилей, которые были поставлены на учет до этой даты и получили номера старого образца (без флага), могут продолжать их использовать совершенно легально. Менять их на новые не требуется, и никаких санкций за это не последует.

Проблема возникает именно тогда, когда водитель по какой-то причине меняет старые номера на дубликаты, изготовленные с нарушением стандарта. Например, заказывает их без флага уже после вступления в силу нового требования или с измененным шрифтом. Такие действия и приводят к плачевным последствиям, как в описанном выше случае.

Кроме того, стоит помнить и о других видах манипуляций с номерами, которые строго караются законом. Любое видоизменение, мешающее идентификации знака, является нарушением. Сюда относятся попытки подкрасить стершиеся буквы или цифры, использование светоотражающих пленок, наклеек, которые меняют символы (например, превращают «О» в «С» или «Р» в «В»). За такие художества предусмотрен штраф, а в некоторых случаях - лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Еще более суровое наказание ждет любителей технических ухищрений: использование специальных рамок-«перевертышей», шторок или других устройств, скрывающих номер от камер. За это грозит лишение прав на срок от года до полутора лет с обязательной конфискацией самого устройства.

Таким образом, каждому автовладельцу необходимо внимательно относиться к состоянию и соответствию своих регистрационных знаков установленным нормам. Перед заказом дубликатов стоит убедиться, что компания-изготовитель имеет соответствующую лицензию и производит продукцию в строгом соответствии с ГОСТом. Это поможет избежать не только штрафов, но и такой серьезной меры, как лишение водительского удостоверения.