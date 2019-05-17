За козла ответишь, Или почему М.И. Калинин – козел?
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Почему музей в Твери? Да все очень просто. Жители Рязани – косопузые, Пскова – скобари, Перми – соленые уши. Тверичан же с незапамятных времен принято называть козлами. История нам говорит о том, что в XVII веке в Твери была сафьяновая слобода, где занимались выделкой кожи из шкур молодых козлов для пошива сафьяновых сапог по заказу царского двора.
Аналогичное производство имелось и в славном городе Торжке. Дело это было новое, непривычное и будило воображение острословов. Отсюда, собственно, и народная трактовка выражения «тверские козлы». Она аккурат связана с разведением коз для пошива обуви. Кстати, говорят, что сафьян из шкур тверских козлов получается самым качественным…
Нынче козел – это совсем не фольклор, как раньше, а самое настоящее обзывательство и даже ругательство. В крайнем случае - лучшее выражение характера мужчины. Сами посудите: ну, назовем мужика носорогом, жирафом или, на худой конец, песиком – ведь непонятно. А тут сказали: «козел», и сразу вся гамма чувств - от большой любви до некоторого беспокойства.
А чтобы было понятно до конца, козел – это вид женской обуви, мужская борода, гранатомет, гриб, детская игрушка, жертва (козел отпущения), жест, домашнее животное, застывший металл в доменной печи, замок в Чехии, игра в домино, карточная игра, лекарственное растение, машина ГАЗ-69, нехороший человек, нерадивый сотрудник дорожной полиции, обогревательный прибор, пара банных веников, пиво, портовый кран, подскок самолета при посадке, рычаг, робот.
Согласитесь, со многим из вышеперечисленного мы просто не знакомы. Также как современные дети, увы, не знают сказку «Жил-был у бабушки серенький козлик». Всем входящим в музей детишкам сотрудник задает один и тот же простой вопрос: «Бабушка козлика очень…» что? И дает три варианта ответов: «любила», «в супе сварила», «спать уложила». Так, что вы думаете, подавляющее большинство «щекастых» выбирает средний вариант. «А потом думаем, откуда у нас появляются козлы», - с юмором восклицает музейный работник.
Несколько малоизвестных нам значений имеет и выражение «козья ножка». Среди них – казахские камчи гриб-трудовик, нож со специальной рукояткой, подагрическая трава (сныть), приспособления для натягивания тетивы арбалета, специально скрученная папироса, стамеска-гвоздодер, стиль в мебели (кабриоль), стоматологический инструмент для удаления восьмого зуба нижней челюсти, циркуль, шпатель для переноса личинок в пчеловодстве.
Учитывая бытовавший в советское время культ всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, зашифрованное в гербе утверждение «Калинин – козел» свидетельствовало о большой смелости автора. К счастью, художник остался на свободе, а его детище было опубликовано в городской газете…
P.S. Найти в Твери Музей козла не ахти как сложно. Он находится в центральной части города. Предусмотрена небольшая парковка, на асфальте которой краской написано: «Только для козлов». На момент нашего посещения музея парковка пустовала…
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