17 мая 2019, 16:01

За козла ответишь, Или почему М.И. Калинин – козел?

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В Твери есть маленький музей, на пороге которого у вас обязательно спросят фамилию. Если вы – Волков, с вас возьмут двойную плату, если Баранов – можете рассчитывать на 50-процентную скидку, а если Козлов – считайте, что вам подфартило, пустят за просто так.
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел

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Самые смышленые, наверное, уже догадались, что речь идет о Музее козла. Да-да, именно так он и называется. Посетителей там, конечно же, не как в Эрмитаже, но скромные по площади залы не пустуют. Посмотреть есть на что, посмеяться – тоже.

Почему музей в Твери? Да все очень просто. Жители Рязани – косопузые, Пскова – скобари, Перми – соленые уши. Тверичан же с незапамятных времен принято называть козлами. История нам говорит о том, что в XVII веке в Твери была сафьяновая слобода, где занимались выделкой кожи из шкур молодых козлов для пошива сафьяновых сапог по заказу царского двора.

Аналогичное производство имелось и в славном городе Торжке. Дело это было новое, непривычное и будило воображение острословов. Отсюда, собственно, и народная трактовка выражения «тверские козлы». Она аккурат связана с разведением коз для пошива обуви. Кстати, говорят, что сафьян из шкур тверских козлов получается самым качественным…

За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел

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Есть одна красивая легенда. В один из приездов матушки-государыни в Тверь жители города оплошали и не смогли организовать достойную встречу. Однако императрица услышала приветственные удары соборного колокола. Екатерина поручила своим подданным отыскать и наградить звонаря. Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что звонит… козел, забравшийся на колокольню и жующий колокольные веревки…

Нынче козел – это совсем не фольклор, как раньше, а самое настоящее обзывательство и даже ругательство. В крайнем случае - лучшее выражение характера мужчины. Сами посудите: ну, назовем мужика носорогом, жирафом или, на худой конец, песиком – ведь непонятно. А тут сказали: «козел», и сразу вся гамма чувств - от большой любви до некоторого беспокойства.

А чтобы было понятно до конца, козел – это вид женской обуви, мужская борода, гранатомет, гриб, детская игрушка, жертва (козел отпущения), жест, домашнее животное, застывший металл в доменной печи, замок в Чехии, игра в домино, карточная игра, лекарственное растение, машина ГАЗ-69, нехороший человек, нерадивый сотрудник дорожной полиции, обогревательный прибор, пара банных веников, пиво, портовый кран, подскок самолета при посадке, рычаг, робот.

За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел

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А также: прыжок в фигурном катании, приспособление для распилки дров, сиденье для кучера, символ военно-морской академии США, символ юношеских Олимпийских игр в Инсбруке, символ футбольного клуба «Кельн», сказочный персонаж, способ скручивания папиросы, способ вышивки, сорт текилы в Мексике, спортивный снаряд, американский тепловоз, театр в Челябинске, фамилия миллионов людей, щеголь, эмблема в гербах городов многих стран мира.

Согласитесь, со многим из вышеперечисленного мы просто не знакомы. Также как современные дети, увы, не знают сказку «Жил-был у бабушки серенький козлик». Всем входящим в музей детишкам сотрудник задает один и тот же простой вопрос: «Бабушка козлика очень…» что? И дает три варианта ответов: «любила», «в супе сварила», «спать уложила». Так, что вы думаете, подавляющее большинство «щекастых» выбирает средний вариант. «А потом думаем, откуда у нас появляются козлы», - с юмором восклицает музейный работник.

Несколько малоизвестных нам значений имеет и выражение «козья ножка». Среди них – казахские камчи гриб-трудовик, нож со специальной рукояткой, подагрическая трава (сныть), приспособления для натягивания тетивы арбалета, специально скрученная папироса, стамеска-гвоздодер, стиль в мебели (кабриоль), стоматологический инструмент для удаления восьмого зуба нижней челюсти, циркуль, шпатель для переноса личинок в пчеловодстве. 

За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
За козла ответишь Или почему М И Калинин козел
Легенда №2. В 1967 году, в канун празднования 50-летней годовщины революции в городе был объявлен конкурс на лучший проект герба города Калинин (ныне – Тверь). Призером стал оригинальный рисунок: в красном поле гербового щита красовалось изображение золотого козла, а сверху разместилась надпись: «Калинин».

Учитывая бытовавший в советское время культ всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, зашифрованное в гербе утверждение «Калинин – козел» свидетельствовало о большой смелости автора. К счастью, художник остался на свободе, а его детище было опубликовано в городской газете…

P.S. Найти в Твери Музей козла не ахти как сложно. Он находится в центральной части города. Предусмотрена небольшая парковка, на асфальте которой краской написано: «Только для козлов». На момент нашего посещения музея парковка пустовала…


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За козла ответишь, Или почему М.И. Калинин – козел?
{{material_124023}} Самые смышленые, наверное, уже догадались, что речь идет о Музее козла. Да-да, именно так он и называется. Посетителей там, конечно же, не как в Эрмитаже, но скромные по площади залы не пустуют. Посмотреть есть на что, посмеяться – тоже. Почему музей в Твери? Да все очень просто. Жители Рязани – косопузые, Пскова – скобари, Перми – соленые уши. Тверичан же с незапамятных времен принято называть козлами. История нам говорит о том, что в XVII веке в Твери была сафьяновая слобода, где занимались выделкой кожи из шкур молодых козлов для пошива сафьяновых сапог по заказу царского двора. Аналогичное производство имелось и в славном городе Торжке. Дело это было новое, непривычное и будило воображение острословов. Отсюда, собственно, и народная трактовка выражения «тверские козлы». Она аккурат связана с разведением коз для пошива обуви. Кстати, говорят, что сафьян из шкур тверских козлов получается самым качественным…{{gallery_1521}} {{material_123629}} Есть одна красивая легенда. В один из приездов матушки-государыни в Тверь жители города оплошали и не смогли организовать достойную встречу. Однако императрица услышала приветственные удары соборного колокола. Екатерина поручила своим подданным отыскать и наградить звонаря. Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что звонит… козел, забравшийся на колокольню и жующий колокольные веревки… Нынче козел – это совсем не фольклор, как раньше, а самое настоящее обзывательство и даже ругательство. В крайнем случае - лучшее выражение характера мужчины. Сами посудите: ну, назовем мужика носорогом, жирафом или, на худой конец, песиком – ведь непонятно. А тут сказали: «козел», и сразу вся гамма чувств - от большой любви до некоторого беспокойства.А чтобы было понятно до конца, козел – это вид женской обуви, мужская борода, гранатомет, гриб, детская игрушка, жертва (козел отпущения), жест, домашнее животное, застывший металл в доменной печи, замок в Чехии, игра в домино, карточная игра, лекарственное растение, машина ГАЗ-69, нехороший человек, нерадивый сотрудник дорожной полиции, обогревательный прибор, пара банных веников, пиво, портовый кран, подскок самолета при посадке, рычаг, робот. {{gallery_1522}} {{material_123241}} А также: прыжок в фигурном катании, приспособление для распилки дров, сиденье для кучера, символ военно-морской академии США, символ юношеских Олимпийских игр в Инсбруке, символ футбольного клуба «Кельн», сказочный персонаж, способ скручивания папиросы, способ вышивки, сорт текилы в Мексике, спортивный снаряд, американский тепловоз, театр в Челябинске, фамилия миллионов людей, щеголь, эмблема в гербах городов многих стран мира. Согласитесь, со многим из вышеперечисленного мы просто не знакомы. Также как современные дети, увы, не знают сказку «Жил-был у бабушки серенький козлик». Всем входящим в музей детишкам сотрудник задает один и тот же простой вопрос: «Бабушка козлика очень…» что? И дает три варианта ответов: «любила», «в супе сварила», «спать уложила». Так, что вы думаете, подавляющее большинство «щекастых» выбирает средний вариант. «А потом думаем, откуда у нас появляются козлы», - с юмором восклицает музейный работник. Несколько малоизвестных нам значений имеет и выражение «козья ножка». Среди них – казахские камчи гриб-трудовик, нож со специальной рукояткой, подагрическая трава (сныть), приспособления для натягивания тетивы арбалета, специально скрученная папироса, стамеска-гвоздодер, стиль в мебели (кабриоль), стоматологический инструмент для удаления восьмого зуба нижней челюсти, циркуль, шпатель для переноса личинок в пчеловодстве.  {{gallery_1523}} Легенда №2. В 1967 году, в канун празднования 50-летней годовщины революции в городе был объявлен конкурс на лучший проект герба города Калинин (ныне – Тверь). Призером стал оригинальный рисунок: в красном поле гербового щита красовалось изображение золотого козла, а сверху разместилась надпись: «Калинин». Учитывая бытовавший в советское время культ всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, зашифрованное в гербе утверждение «Калинин – козел» свидетельствовало о большой смелости автора. К счастью, художник остался на свободе, а его детище было опубликовано в городской газете… P.S. Найти в Твери Музей козла не ахти как сложно. Он находится в центральной части города. Предусмотрена небольшая парковка, на асфальте которой краской написано: «Только для козлов». На момент нашего посещения музея парковка пустовала…
2019-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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