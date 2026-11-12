Какие шины закон считает зимними и когда за летнюю резину точно выпишут штраф: разбираем правила без лишней воды

Предупреждение вместо штрафа, особые правила для фур и +5 градусов: что нужно знать водителям о зимних шинах

С декабря для легковых машин и грузовиков до 3,5 тонны запрещены летние шины. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей. Юрист Лев Воропаев объяснил, на кого распространяется правило и когда наказание становится вероятным.

С декабря для легковых машин и грузовиков до 3,5 тонны запрещены летние шины. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей. Юрист Лев Воропаев объяснил, на кого распространяется правило и когда наказание становится вероятным.

В приложении к ПДД о неисправностях, запрещающих эксплуатацию, зимний период для легковых автомобилей и грузовиков с максимальной допустимой массой до 3,5 тонны обозначен прямо. Это декабрь, январь и февраль: в эти месяцы ездить на летних шинах нельзя. Зимними считаются шины с маркировкой M+S, M&S или M S либо со знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой. За нарушение части 1 статьи 12.5 КоАП РФ предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей. Наказание не обязательно назначают именно в форме штрафа.

Ограничение связано с аварийными ситуациями на скользкой дороге: автомобили застревают на подъемах и мешают движению, образуя многокилометровые пробки. Но требование касается не всего транспорта.

Для более тяжелых грузовиков и автобусов сезон шин не установлен таким же образом: им разрешено ездить на любых покрышках, если в запасе есть противоскользящие цепи. Юрист Лев Воропаев пояснил, что исключение связано и с рынком: зимнюю резину для крупных машин выпускают немногие производители, а ее стоимость может оказаться слишком высокой для автопарков. Однако именно подобные транспортные средства могут создавать серьезные затруднения на заснеженных дорогах.

Предупреждение остается возможным вариантом наказания. Начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников ранее говорил, что задача сотрудников МВД не в том, чтобы ловить водителей ради штрафов: автомобилисту следует самому оценивать дорожные условия и риск поездки на летних шинах. Воропаев уточнил, что резину не по сезону учтут при разборе аварии. В таком случае, по его словам, штраф назначат.

Зимними считаются шины с изображением горной вершины с тремя пиками и снежинкой. Признаком также служит маркировка «М+S». В материале названы другие варианты: «M&S» и «M S». Шипованные покрышки запрещены летом, в июне, июле и августе. Это сезонное ограничение отличается от требования использовать зимние шины в декабре, январе и феврале. Нешипованные зимние шины летом под запрет на шипы не подпадают, хотя их использование в теплую погоду повышает риск и ускоряет износ.

Отдельно посчитать, сколько водителей наказали именно за несезонную резину, нельзя: одна статья охватывает множество нарушений. Среди примеров - трещина на лобовом стекле или неработающая фара; к ним относится и ограниченная обзорность. В количество распространенных случаев также входят замена газового оборудования, неисправный водительский дворник и отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков. В других автомобильных правовых разборах редакция рассматривала, например, снятые с розыска машины.

Как пишет «Российская газета», менять резину рекомендуют, когда среднесуточная температура опускается ниже +5 градусов. Если ночью -3, а днем +10, повода спешить нет: прогретая за день дорога сохраняет тепло.