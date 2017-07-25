25 июля 2017, 12:05
За месяц 22 компании подняли цены на свои автомобили
С 16 июня по 15 июля 22 автопроизводителя пересмотрели стоимость легковых автомобилей на российском рынке. В среднем машины стали дороже в диапазоне от 0,5% до 2,7%. Эти данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат».
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Некоторые бренды приняли решение увеличить стоимость сразу нескольких моделей. Datsun повысил стоимость своих автомобилей 2017 года выпуска. Хэтчбек mi-DO подорожал на 1,2−1,8%, а седан on-DO - на 1,4−2,7%. Ford изменил цены на целый ряд автомобилей. Так, Fiesta, Focus, Mondeo и EcoSport стали стоить больше на 0,5-1,5%. Но при этом кроссовер Kuga подешевел на 1,9−2,5%.
Также изменение цен произошло у брендов Renault и Land Rover. За них придется заплатить на 1-1,2% больше.
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