25 июля 2017, 12:05

За месяц 22 компании подняли цены на свои автомобили

С 16 июня по 15 июля 22 автопроизводителя пересмотрели стоимость легковых автомобилей на российском рынке. В среднем машины стали дороже в диапазоне от 0,5% до 2,7%. Эти данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат».
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Мониторинг цен на отечественном авторынке показал, что производители транспорта подняли цены как на самые популярные и продаваемые модели, так и на нишевые. Например, спорткупе Nissan GT-R сразу стал на 2,6% дороже. Hyundai тоже решил изменить стоимость одной модели - Solaris стал дороже на 1,1-1,4%. Цена внедорожника Kia Mohave подросла на 0,7-0,8%.

Некоторые бренды приняли решение увеличить стоимость сразу нескольких моделей. Datsun повысил стоимость своих автомобилей 2017 года выпуска. Хэтчбек mi-DO подорожал на 1,2−1,8%, а седан on-DO - на 1,4−2,7%. Ford изменил цены на целый ряд автомобилей. Так, Fiesta, Focus, Mondeo и EcoSport стали стоить больше на 0,5-1,5%. Но при этом кроссовер Kuga подешевел на 1,9−2,5%.

Также изменение цен произошло у брендов Renault и Land Rover. За них придется заплатить на 1-1,2% больше.

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За месяц 22 компании подняли цены на свои автомобили
{{material_119991}} Мониторинг цен на отечественном авторынке показал, что производители транспорта подняли цены как на самые популярные и продаваемые модели, так и на нишевые. Например, спорткупе Nissan GT-R сразу стал на 2,6% дороже. Hyundai тоже решил изменить стоимость одной модели - Solaris стал дороже на 1,1-1,4%. Цена внедорожника Kia Mohave подросла на 0,7-0,8%.Некоторые бренды приняли решение увеличить стоимость сразу нескольких моделей. Datsun повысил стоимость своих автомобилей 2017 года выпуска. Хэтчбек mi-DO подорожал на 1,2−1,8%, а седан on-DO - на 1,4−2,7%. Ford изменил цены на целый ряд автомобилей. Так, Fiesta, Focus, Mondeo и EcoSport стали стоить больше на 0,5-1,5%. Но при этом кроссовер Kuga подешевел на 1,9−2,5%.Также изменение цен произошло у брендов Renault и Land Rover. За них придется заплатить на 1-1,2% больше.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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