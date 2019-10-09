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9 октября 2019, 10:02

За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М-11 проехали 266 тысяч машин

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Фото пользователя 110km.ru
Введенный в эксплуатацию 3 сентября 2019 года новый участок платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (Мясной Бор – Тосно) оказался очень востребованным. Согласно данным ГК «Автодор», за месяц им воспользовались более 266 400 автомобилистов.
За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин

Фото пользователя 110km.ru

За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин

Фото пользователя 110km.ru

За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин

Фото пользователя 110km.ru

За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин

Фото пользователя 110km.ru

За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин

Фото пользователя 110km.ru

За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин

Фото пользователя 110km.ru

За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин
За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин
За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин
За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин
За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин
За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М 11 проехали 266 тысяч машин

За сутки по участку, в среднем курсировало 8,9 тыс. транспортных средств. При этом без малого 60%  – это легковые автомобили. Показатель хороший, но следует напомнить, что прогнозируемая интенсивность движения в первые 3 года на участке от Мясного Бора до Тосно – до 26 тыс. автомобилей в сутки.

Естественно, трафик будет расти, и произойдет это уже в ближайшее время, когда откроется движение по самому последнему, 8-му участку трассы М-11 (от Тосно до Санкт-Петербурга). Если ничего не случится из ряда вон выходящего ленточку здесь перережут в ноябре текущего года.

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7-й участок платной высокоскоростной дороги из одной столицы в другую пролегает по территории двух областей - Новгородской и Ленинградской. С вводом его в эксплуатацию действующими являются участки М-11 общей протяженностью более 570 км: от 15 до 149 км до Твери и от 208 до 646 км в районе Тосно под СПб. Магистраль современная, многополосная с хорошим покрытием. На всем своем протяжении она не имеет пересечений на одном уровне. Максимальная разрешенная скорость для мотоциклов, легковых машин и грузовиков до 3,5 тонны составляет 110-130 км/ч (естественно, действует режим «+20»).

На дороге от Мясного Бора до Тосно имеются пересечения с 12-ю реками, здесь возведено 39 искусственных сооружений (14 мостов и 25 путепроводов). На путях миграции диких животных в теле трассы «прорублены» широкие зверопроходы, которые, ко всему прочему, изолированы от дороги шумозащитными экранами. Примерно через каждые 20 км на трассе организованы площадки для отдыха – по 5 с каждой стороны дорожного полотна. Работают контейнерные АЗС. С мобильной связью, увы, пока что неважно.

В ГК «Автодор» вновь и вновь призывают водителей приобретать и пользоваться транспондерами. Каждое такое устройство позволяет не останавливаться при проезде Пунктов взимания платы (ПВП), и, самое важное, получать скидки – аж до 40% при проезде нескольких «сквозных» участков.

Сообщается также, что за первый месяц работы 7-го участка для оплаты проезда транспондерами воспользовались 66,2% водителей. Это большой процент, который, ко всему прочему, регулярно растет.

Центр продаж и обслуживания «Автодор – Платные Дороги» расположен на 646 км автодороги, сразу после пересечения ПВП в направлении Москвы. Все проезжающие по М-11 автомобилисты могут приобрести здесь транспондеры T-pass в собственность или аренду, персонифицировать имеющееся устройство, наконец, пополнить свой лицевой счет.


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Возраст получения водительских прав могут увеличить
А ракеты , кто возить будет?
Роман
Где купить фиесту?
Цитата:| Кому: Highscreen У официального диллера в вашем городе
Константин Волков
Fresh Auto Липецк | отзывы
оценка нормальная была, продали за месяц, все спокойно и приятно. на сегодняшний день ничего плохого про Фреш не скажу
Антон
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За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М-11 проехали 266 тысяч машин
За сутки по участку, в среднем курсировало 8,9 тыс. транспортных средств. При этом без малого 60%  – это легковые автомобили. Показатель хороший, но следует напомнить, что прогнозируемая интенсивность движения в первые 3 года на участке от Мясного Бора до Тосно – до 26 тыс. автомобилей в сутки. Естественно, трафик будет расти, и произойдет это уже в ближайшее время, когда откроется движение по самому последнему, 8-му участку трассы М-11 (от Тосно до Санкт-Петербурга). Если ничего не случится из ряда вон выходящего ленточку здесь перережут в ноябре текущего года. {{material_127432}} 7-й участок платной высокоскоростной дороги из одной столицы в другую пролегает по территории двух областей - Новгородской и Ленинградской. С вводом его в эксплуатацию действующими являются участки М-11 общей протяженностью более 570 км: от 15 до 149 км до Твери и от 208 до 646 км в районе Тосно под СПб. Магистраль современная, многополосная с хорошим покрытием. На всем своем протяжении она не имеет пересечений на одном уровне. Максимальная разрешенная скорость для мотоциклов, легковых машин и грузовиков до 3,5 тонны составляет 110-130 км/ч (естественно, действует режим «+20»).На дороге от Мясного Бора до Тосно имеются пересечения с 12-ю реками, здесь возведено 39 искусственных сооружений (14 мостов и 25 путепроводов). На путях миграции диких животных в теле трассы «прорублены» широкие зверопроходы, которые, ко всему прочему, изолированы от дороги шумозащитными экранами. Примерно через каждые 20 км на трассе организованы площадки для отдыха – по 5 с каждой стороны дорожного полотна. Работают контейнерные АЗС. С мобильной связью, увы, пока что неважно. В ГК «Автодор» вновь и вновь призывают водителей приобретать и пользоваться транспондерами. Каждое такое устройство позволяет не останавливаться при проезде Пунктов взимания платы (ПВП), и, самое важное, получать скидки – аж до 40% при проезде нескольких «сквозных» участков.Сообщается также, что за первый месяц работы 7-го участка для оплаты проезда транспондерами воспользовались 66,2% водителей. Это большой процент, который, ко всему прочему, регулярно растет. Центр продаж и обслуживания «Автодор – Платные Дороги» расположен на 646 км автодороги, сразу после пересечения ПВП в направлении Москвы. Все проезжающие по М-11 автомобилисты могут приобрести здесь транспондеры T-pass в собственность или аренду, персонифицировать имеющееся устройство, наконец, пополнить свой лицевой счет.
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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