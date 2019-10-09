За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М-11 проехали 266 тысяч машин
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
За сутки по участку, в среднем курсировало 8,9 тыс. транспортных средств. При этом без малого 60% – это легковые автомобили. Показатель хороший, но следует напомнить, что прогнозируемая интенсивность движения в первые 3 года на участке от Мясного Бора до Тосно – до 26 тыс. автомобилей в сутки.
Естественно, трафик будет расти, и произойдет это уже в ближайшее время, когда откроется движение по самому последнему, 8-му участку трассы М-11 (от Тосно до Санкт-Петербурга). Если ничего не случится из ряда вон выходящего ленточку здесь перережут в ноябре текущего года.
На дороге от Мясного Бора до Тосно имеются пересечения с 12-ю реками, здесь возведено 39 искусственных сооружений (14 мостов и 25 путепроводов). На путях миграции диких животных в теле трассы «прорублены» широкие зверопроходы, которые, ко всему прочему, изолированы от дороги шумозащитными экранами. Примерно через каждые 20 км на трассе организованы площадки для отдыха – по 5 с каждой стороны дорожного полотна. Работают контейнерные АЗС. С мобильной связью, увы, пока что неважно.
В ГК «Автодор» вновь и вновь призывают водителей приобретать и пользоваться транспондерами. Каждое такое устройство позволяет не останавливаться при проезде Пунктов взимания платы (ПВП), и, самое важное, получать скидки – аж до 40% при проезде нескольких «сквозных» участков.
Сообщается также, что за первый месяц работы 7-го участка для оплаты проезда транспондерами воспользовались 66,2% водителей. Это большой процент, который, ко всему прочему, регулярно растет.
Центр продаж и обслуживания «Автодор – Платные Дороги» расположен на 646 км автодороги, сразу после пересечения ПВП в направлении Москвы. Все проезжающие по М-11 автомобилисты могут приобрести здесь транспондеры T-pass в собственность или аренду, персонифицировать имеющееся устройство, наконец, пополнить свой лицевой счет.
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