За московскими водителями стали следить строже: на улицах появились машины с новым типом камер
Проект реализован УГИБДД по Москве и ЦОДД. На крышах патрульных машин в балке проблескового маячка установили комплексы «АвтоУраган-МС» и «Кибер-Шериф». Камера фиксирует абсолютно все происходящее вокруг, так как угол обзора равен 360°.
Новые системы видеонаблюдения позволяют контролировать обстановку вокруг автомобиля как во время стоянки, так и в движении. На сегодняшний день по дорогам столицы ездит только два машины с новым оборудованием, но первые нарушения уже «администрируются», сообщили в Госавтоинспекции. Камеры фиксируют нарушение скоростного режима, так что разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, больше не получится.
В будущем комплексы смогут находить машины в розыске, следить за соблюдением правил парковки, движением по выделенной полосе и обочине.
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