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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

6 ноября 2026, 11:15

Штраф до 200 тысяч рублей и конфискация авто: за какой мусор на обочине начнут жестко наказывать водителей

Штраф до 200 тысяч рублей и конфискация авто: за какой мусор на обочине начнут жестко наказывать водителей

Окурок в окно - минус 15 тысяч, а за грузовик отберут машину: как дорожные камеры разоряют водителей

Штраф до 200 тысяч рублей и конфискация авто: за какой мусор на обочине начнут жестко наказывать водителей

Обычная дорожная привычка может закончиться крупным штрафом. Закон учитывает тип транспорта и повторяемость нарушения. В отдельных случаях дело может дойти до конфискации автомобиля.

Обычная дорожная привычка может закончиться крупным штрафом. Закон учитывает тип транспорта и повторяемость нарушения. В отдельных случаях дело может дойти до конфискации автомобиля.

Повторный выброс мусора из автомобиля может обойтись нарушителю в десятки тысяч рублей. В предусмотренных законом случаях грозит и конфискация транспорта. Размер взыскания зависит от типа машины и статуса нарушителя, а также от того, совершалось ли аналогичное нарушение раньше.

Административную ответственность за выброс мусора из транспорта ввели в России 14 июля 2022 года. Изменения в статью 8.2 КоАП РФ внес Федеральный закон от 14.07.2022 № 287-ФЗ. Наказание касается отходов, оставленных вне специально отведенных мест. Как сообщает Avtospravochnaya.com, 22 октября 2026 года об ответственности напомнило Министерство экологии Татарстана.

Выброс отходов непосредственно из машины или их выгрузка вне предназначенного для этого места подпадает под специальные составы статьи 8.2 КоАП РФ. Для сравнения: за общее несоблюдение требований при обращении с отходами гражданам обычно грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. За выброс мусора из легкового автомобиля действует специальный диапазон, от 10 до 15 тысяч рублей. При квалификации учитывают обстоятельства: где и с какого транспорта сбросили отходы, а также их характер.

За первое нарушение при использовании автомобиля или мотоцикла гражданам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Это правило распространяется и на прицепы. Индивидуальным предпринимателям назначают от 20 до 30 тысяч, юридическим лицам от 30 до 50 тысяч рублей. Если нарушение зафиксировала автоматическая камера, постановление, обычно, выносят в отношении собственника автомобиля: камера не устанавливает, кто именно находился за рулем. Для обычного автомобиля штраф при первой фиксации составляет 10 тысяч рублей.

При повторном аналогичном нарушении в течение года взыскания увеличиваются. Для применения повышенной санкции учитывают дату вступления в силу предыдущего постановления и состав нового нарушения. Гражданам придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей. Для ИП предусмотрен штраф от 40 до 60 тысяч, для организаций от 60 до 100 тысяч рублей. В предусмотренных законом случаях возможна конфискация транспорта. Камера при повторной фиксации означает штраф в 20 тысяч рублей.

Для грузовиков и другой самоходной техники, в том числе тракторов, установлены отдельные суммы. За первое нарушение гражданам назначают от 40 до 50 тысяч рублей. Предпринимателям грозит от 60 до 80 тысяч, юридическим лицам от 100 до 120 тысяч. При фиксации камерой собственник заплатит 100 тысяч рублей. По словам адвоката Вадима Рождественского, которого цитировал телеканал «МИР 24», нарушения могут фиксировать те же камеры, что используются для контроля за соблюдением ПДД.

Повторное нарушение с использованием такой техники в течение года обойдется гражданину в сумму от 60 до 70 тысяч рублей. Штраф для ИП составит от 80 до 100 тысяч рублей, причем возможна конфискация транспорта. Для юридических лиц взыскание достигает от 150 до 200 тысяч рублей; конфискация также возможна. При повторной фиксации камерой штраф владельцу составит 150 тысяч рублей. Максимум в 200 тысяч рублей предусмотрен для юридического лица за повторный сброс с использованием грузовой или специальной техники, а не для обычного владельца легкового автомобиля. Конфискация не происходит автоматически: ее рассматривают в предусмотренных законом случаях во время конкретного дела.

Квалификация зависит и от обстоятельств выгрузки. В Казани за попытку оставить строительный мусор и ветки на контейнерной площадке составили протокол по региональной статье о нарушении правил благоустройства, а не по федеральному составу о выбросе отходов из транспорта. Региональные нормы могут предусматривать другие штрафы. Поэтому незаконное размещение строительного мусора или старой мебели оценивают отдельно.

Размер мусора значения не имеет. Выброшенная из окна салфетка может считаться отходом. То же касается жвачки. Этикетка или окурок также подпадают под это правило. В КоАП РФ не указаны минимальные масса или габариты предмета. Однако назначение штрафа не отменяет обязанности возместить причиненный природе ущерб.

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