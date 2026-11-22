22 ноября 2026, 20:29
Как по правилам проезжать остановку трамвая с желтыми зубцами и не получить штраф
Как по правилам проезжать остановку трамвая с желтыми зубцами и не получить штраф
Разметка 1.17.2 отмечает посадку и высадку пассажиров. Водителю необходимо уступить людям у остановившегося трамвая. При включенном табло пересекать зубцы запрещено. Штраф составляет от 1500 до 2500 рублей.
Когда двери трамвая открываются, пассажиры могут выйти прямо на проезжую часть. За непропуск пешеходов водителю грозит штраф от 1500 до 2500 рублей по статье 12.18 КоАП РФ. Эта статья устанавливает ответственность за непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам дорожного движения, у которых есть преимущество. Конкретный размер штрафа в пределах санкции определяют с учетом обстоятельств дела; максимальную сумму не назначают автоматически. Текст нормы приведен в Кодексе об административных правонарушениях.
Поперечные желтые зубцы, которые водители прозвали «короной», обозначают место посадки в трамвай и высадки из него со стороны дороги. Это разметка 1.17.2. Она предупреждает о месте, где пассажиры пересекают проезжую часть или пользуются посадочной площадкой на ней. Ее не следует путать с обычной желтой линией, ограничивающей остановку или стоянку.
Правило действует, когда люди направляются к остановившемуся вагону или идут от него к тротуару: водитель должен их пропустить, не создавая помех и не вынуждая пешеходов менять направление или скорость движения. Обязанность сохраняется и без светового предупреждения на трамвае: значение имеют фактические действия людей и положение вагона, а знаки вместе с разметкой помогают определить ситуацию. Если на задней части вагона включена надпись «Внимание, пассажир!», останавливаться необходимо перед поперечными зубцами. Пока табло горит, пересекать разметку нельзя, даже если уже вышедшие пассажиры покинули дорогу.
Желтый зигзаг вдоль края проезжей части означает другое. Разметка 1.17.1 указывает остановки маршрутного транспорта и стоянки легковых такси. Здесь можно высадить или забрать пассажира, если машина не мешает автобусам. Разворачиваться и сдавать назад на остановках маршрутных транспортных средств нельзя. Правила проезда и маневрирования у остановок установлены Правилами дорожного движения.
Запреты на остановку и стоянку обозначают желтыми линиями у края дороги или на бордюре. Прерывистая линия запрещает стоянку, но допускает краткую остановку, если ее не запрещают другие правила. Такая остановка не должна мешать маршрутному транспорту или посадке и высадке пассажиров. Сплошная линия запрещает и остановку, и стоянку.
Как разъяснил njcar.ru, штраф за непропуск пешеходов составляет от 1500 до 2500 рублей; ответственность предусмотрена статьей 12.18 КоАП РФ. Непредоставление преимущества пешеходу следует отличать от нарушений при остановке или стоянке; разворот и движение задним ходом квалифицируют отдельно.
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