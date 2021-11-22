За новым пикапом Тойоты выстроилась очередь на полтора года
Toyota Tundra третьего поколения собирается поразить демонстрационные залы США в декабре текущего года. Но показанный еще в июне пикап придется подождать немного дольше чем ожидалось. CarsDirect сообщает, что список ожидания Tundra в США колеблется от четырех месяцев до полутора лет. Об этом сообщил торговый представитель Toyota в Южной Калифорнии. Проблемы с поставками вызваны глобальной нехваткой микросхем.
По данным крупнейшего дилерского центра Toyota в Лос-Анджелес в течение следующих трех месяцев прибудет только 61 Тундра. По словам представителя компании, сложнее всего будет заполучить Tundra TRD Pro. Покупателям топового варианта придется ждать пикап от девяти месяцев до полутора лет. Полностью «заряженная» версия, скорее всего, уже будет идти как модель 2023 года. Для остальных комплектаций время ожидания составляет от четырех до девяти месяцев.
Несмотря на любовь Америки к грузовикам, Tundra не была такой популярной, как ее конкуренты. В прошлом году пикап даже не попал в двадцатку самых продаваемых автомобилей, внедорожников и грузовиков США. С моделью нового поколения у Tundra был быть шанс окупить себя с точки зрения продаж. Но, учитывая недавнее развитие событий, навряд ли это возможно.
В России Toyota предлагает покупателям единственный пикап Hilux, его цена в дилерских центрах начинается от 2,9 миллиона рублей.
- 4 550 000 РToyota Hilux 2020 в Москве
- 1 499 000 РToyota Hilux 2014 в Москве
- 6 500 000 РToyota Hilux 2021 в Москве
- 6 452 374 РToyota Tundra 2021 в Москве
- 4 790 000 РToyota Hilux 2021 в Москве
- 2 817 000 РToyota Hilux 2017 в Москве
- 3 107 000 РToyota Hilux 2017 в Москве
- 2 297 000 РToyota Hilux 2014 в Москве
- 2 718 000 РToyota Hilux 2018 в Москве
- 2 502 000 РToyota Hilux 2015 в Москве
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