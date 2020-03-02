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2 марта 2020, 20:15

За «опасное» вождение осудят по статье «Хулиганство» и заберут автомобиль

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Фото: theins.ru
Федерация автовладельцев России предложила из понятия «агрессивное» вождение выделить «опасное» вождение, приравнять его к хулиганству и временно забирать автомобили.
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На слушаниях в Общественной палате представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев предложил в новом КоАП разделить понятия, как опасное и агрессивное вождение. Тогда дать оценку действиям водителя станет проще, пишет аutonews.ru.

В Минюсте решили, что идея имеет право на жизнь и пообещали рассмотреть предложение. После введения новых определений, водителей будут наказывать в зависимости от тяжести последствий такого поведения на дорогах. Для опасного вождения можно будет применять уже существующую статью «Хулиганство», поэтому потребуются минимальные изменения в КоАП.

Сергей Канаев предлагает провести разделение следующим образом: «Если манера вождения человека привела к ДТП, если пострадали люди — это опасное вождение. Если же автомобилист просто неуважительно ведет себя по отношению к окружающим на дороге, но негативных последствий нет, то это — агрессивное вождение. А дальше мы можем воспользоваться нормами статьи «Хулиганство». Нарушителей по ней можно привлечь к разной ответственности вплоть до уголовной».

При этом принимать решения в отношении таких водителей будут иметь право только судьи и только при наличии видеоматериалов. Также к «хулиганству» можно отнести превышение скорости на 40 км/час и повторное пьяное вождение в течение года. Эксперт также предложил разрешить судам временно конфисковывать автомобили у опасных водителей. То есть лишить виновника права пользоваться машиной до уплаты штрафа или исполнения иного наказания. Но, при доказательстве определенных обстоятельств, могут быть исключения. Если Минюст примет поправки, обновленный документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
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За «опасное» вождение осудят по статье «Хулиганство» и заберут автомобиль
{{material_128850}}На слушаниях в Общественной палате представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев предложил в новом КоАП разделить понятия, как опасное и агрессивное вождение. Тогда дать оценку действиям водителя станет проще, пишет аutonews.ru.В Минюсте решили, что идея имеет право на жизнь и пообещали рассмотреть предложение. После введения новых определений, водителей будут наказывать в зависимости от тяжести последствий такого поведения на дорогах. Для опасного вождения можно будет применять уже существующую статью «Хулиганство», поэтому потребуются минимальные изменения в КоАП.Сергей Канаев предлагает провести разделение следующим образом: «Если манера вождения человека привела к ДТП, если пострадали люди — это опасное вождение. Если же автомобилист просто неуважительно ведет себя по отношению к окружающим на дороге, но негативных последствий нет, то это — агрессивное вождение. А дальше мы можем воспользоваться нормами статьи «Хулиганство». Нарушителей по ней можно привлечь к разной ответственности вплоть до уголовной».При этом принимать решения в отношении таких водителей будут иметь право только судьи и только при наличии видеоматериалов. Также к «хулиганству» можно отнести превышение скорости на 40 км/час и повторное пьяное вождение в течение года. Эксперт также предложил разрешить судам временно конфисковывать автомобили у опасных водителей. То есть лишить виновника права пользоваться машиной до уплаты штрафа или исполнения иного наказания. Но, при доказательстве определенных обстоятельств, могут быть исключения. Если Минюст примет поправки, обновленный документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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