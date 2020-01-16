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16 января 2020, 00:01

За парковку на газоне в Петербурге предлагают штрафовать на 500 000 рублей

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга разработала законопроект, предусматривающий штраф за парковку на газоне. Фактически новый документ лишь уточняет уже имеющийся закон, который пока не работает.
За парковку на газоне в Петербурге предлагают штрафовать на 500 000 рублей

Фото: pikabu.ru

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Сейчас закон Санкт-Петербурга запрещает парковаться на «территории зеленых насаждений». Предусмотрены немаленькие штрафы: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей. На практике же система работает плохо. Нарушители обжалуют постановления в суде и зачастую доказать, что конкретный газон является зеленым насаждением, бывает трудно. Особенно, если этот газон постоянно используют как парковку.

По замыслу ГАТИ, уточнение в закон о запрете парковки именно на газонах позволит эффективнее применять норму и наказывать нарушителей. Штрафы за неправильную парковку останутся прежними, но взыскать их окажется проще.

Примером для петербургских властей мог бы стать опыт Москвы. Здесь за парковку на газоне физических лиц штрафуют на 5 000 рублей, а организации – на 300 тысяч рублей. Но главное - отлажен механизм. Большая часть постановлений (90%) выписывается на основе сообщений пользователей мобильного приложения «Помощник Москвы», в котором помимо газонов можно пожаловаться и на другие нарушения правил парковки. В качестве дополнительного стимула бдительным гражданам начисляют баллы за каждое одобренное обращение. Баллами можно оплатить муниципальную парковку или проезд на общественном транспорте.

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За парковку на газоне в Петербурге предлагают штрафовать на 500 000 рублей
{{material_128188}}Сейчас закон Санкт-Петербурга запрещает парковаться на «территории зеленых насаждений». Предусмотрены немаленькие штрафы: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей. На практике же система работает плохо. Нарушители обжалуют постановления в суде и зачастую доказать, что конкретный газон является зеленым насаждением, бывает трудно. Особенно, если этот газон постоянно используют как парковку.По замыслу ГАТИ, уточнение в закон о запрете парковки именно на газонах позволит эффективнее применять норму и наказывать нарушителей. Штрафы за неправильную парковку останутся прежними, но взыскать их окажется проще.Примером для петербургских властей мог бы стать опыт Москвы. Здесь за парковку на газоне физических лиц штрафуют на 5 000 рублей, а организации – на 300 тысяч рублей. Но главное - отлажен механизм. Большая часть постановлений (90%) выписывается на основе сообщений пользователей мобильного приложения «Помощник Москвы», в котором помимо газонов можно пожаловаться и на другие нарушения правил парковки. В качестве дополнительного стимула бдительным гражданам начисляют баллы за каждое одобренное обращение. Баллами можно оплатить муниципальную парковку или проезд на общественном транспорте.
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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